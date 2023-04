Újabb komoly kiadást kapnak a nyakukba a magyar szülők: sokaknak nincs más választása, fizetni kell

Az elmúlt időszakban az infláció és az árak emelkedése egyre nagyobb terhet jelentett a családok számára, különösen a nyaralások és a szabadidős tevékenységek területén. Ennek ellenére a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy a nyári táborok iránti kereslet továbbra is növekszik.

A magasabb táborárak miatt sok magyar szülő aggódik, és van is alapja a félelemeknek. A gyerekek étkezése, a bérleti díjak, az állatkerti, múzeumi vagy strandbelépők díjai is növekedtek, az alapanyagigényes vakációs lehetőségek költségeiről nem is beszélve.

A jelenlegi, előzetes adataink alapján egy napközis tábor átlagára 45 ezer forint lesz, míg 70 ezer forint magasságában lesz az ottalvós táborok átlagos díja

- mondta el Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője. Azonban az árak emelkedése ellenére a nyári táborok iránti kereslet továbbra is erős marad.

Azt látjuk a táborfoglalási adatokon, hogy a jelentkezések dinamikája egyezik a tavalyi rekordévvel, azaz annak ellenére, hogy növekedtek az árak, a családok mégis tudnak tábort foglalni csemetéiknek. Ennek oka lehet, hogy sokan élni szeretnének a jellemzően április közepéig érvényben lévő előfoglalási kedvezményekkel, másrészt a szülők anyagi helyzete erősebb, mint a 2017-es ugyanekkora mértékű áremelések idején

- magyarázta a szakember.