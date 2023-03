Új Harry Potter-könyv jelenik meg 2023-ban: itt az az első hivatalos mágia kézikönyv!

Új kiadvánnyal bővül a Harry Potter-univerzum! - közölte az Animus Kiadó. Bár a Harry Potter és Voldemort Nagyúr hét éven át tartó párharcát bemutató könyvsorozat 2007-ben véget ért az utolsó regénnyel, az utolérhetetlen sikerű varázsvilág évről évre bővül, legyen szó filmekről, színdarabról vagy éppen videójátékról. A rajongók legnagyobb örömére idén ősszel egy újabb könyv érkezik, a világ számos országában egyszerre debütál majd a Varázsalmanach.

J. K. Rowling könyvsorozatának sikere páratlan, már több mint 600 millió eladott példánynál tart a hét regény szerte a világban. Az első kiadások óta számos díszkötéses verzió is napvilágot látott, sőt, a regények illusztrált példányai is megvásárolhatók – jenleg az első öt rész, a hatodikkal jelenleg is dolgozik az illusztrátor. Az idén érkező Varázsalmanach viszont minden eddigi kiadványt felülmúl látványvilágban: a kétszáz oldalas enciklopédia minden oldala illusztrált, hét grafikus művész rajzai teszik lélegzetelállítóvá az olvasmányélményt, Magyarországon az Animus Könyvek gondozásában jelenik meg.

A Varázsalmanach, avagy az első hivatalos mágia kézikönyv külön fejezetet és egy-egy saját oldalt szentel a Harry Potter-regénysorozat legfontosabb és legkedveltebb szereplőinek, bemutatja a legizgalmasabb helyszíneket vagy éppen a varázslókarácsony hagyományait. A könyv névsorok, listák, térképek és mindenféle mágiával kapcsolatos dolog legteljesebb gyűjteménye: Hagrid veszélyes háziállataitól a varázslótörténet híres alakjain át egészen a pálcamágiáig.

„Sok mindent láttunk már a Harry Potter kiadványok kínálatában, úgyhogy bátran állítjuk, hogy ez az almanach igazán nagy élmény lesz mindenkinek, aki szereti ezt a világot. Hihetetlenül részletgazdag, tele információval, egy igazi Harry Potter-kincsesláda. Persze pont ezért őrült nagy munka, és valószínűleg éppen most egyszerre dolgozik rajta sok-sok fordító és szerkesztő kolléga az egész világon. Nagyon várjuk, remek karácsonyi ajándéknak ígérkezik” – mondta el az ősszel érkező Varászalmanach kapcsán Fekete Judit, a Central Kiadói Csoport marketing vezetője.