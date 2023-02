Ennyi áldozata volt tavaly a világ egyik legveszélyesebb állatának: itt kell a legjobban vigyázni

Csökkent a nem ember provokálta cápatámadások száma 2022-ben az egész világon a nemzetközi cápatámadás-adatbázis (International Shark Attack File, ISAF) szerint.

A Floridai Egyetem által vezetett adatbázis alapján tavaly 57 kiprovokálatlan cápaharapás történt, ez az elmúlt évtized legalacsonyabb száma, ugyanannyi, mint a 2020-as érték. Öt támadás végződött halálozással, ami néggyel kevesebb, mint 2021-ben, és öttel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A balesetek többsége, 41 támadás az Egyesült Államokban történt, köztük 16 Florida partjainál. Ausztrália a második a sorban, ott kilenc esetben támadt cápa emberre tavaly. Az ember által nem provokált támadások száma jóval az elmúlt évtized 74-es átlaga alá esett 2022-ben. A 2020-as nagy csökkenés valószínűleg a pandémia miatti utazási korlátozások és strandbezárások következménye.

A világ óceánjaiban élő cápák száma csökkent, ez is hozzájárulhatott a tavalyi csökkenéshez. Egyes országok strandjain, mindenekelőtt Ausztráliában szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be, ez is szerepet játszhatott a halálos áldozatok számának mérséklődésében

- mondta Gavin Naylor, a floridai természettudományi múzeum cápakutató programjának igazgatója. Az ISAF adatbázisa tavaly 32 provokált támadást is rögzített, ezek akkor fordulnak elő, amikor az ember kezdeményezi a kapcsolatot a ragadozóval. A vízi sportokat űzők számához képest a cápatámadások kockázata rendkívül alacsony - közölte az egyetem.