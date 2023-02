Nagy változás jöhet az RTL-en: tényleg nem lesz X-Faktor 2023-ban?

Várhatóan idén nem az X-Faktor, hanem a The Voice magyar változata kerül adásba az RTL-en. Arról nem tudni, milyen szerepet kaphat benne ByeAlex, Gáspár Laci, Puskás Peti és Herceg Erika.

Az RTL képernyőjén nagy változások lesznek a tehetségkutató műsorokat illetően - írja a Media1. Úgy tudni, bár tavaly ősszel már az énekesek toborozását is megkezdte az RTL az X-Faktor következő, 2023-ra beharangozott 12. évadába, az RTL Magyarország szerződést ír alá a The Voice című énekes tehetségkutató jogtulajdonosával, az ITV-vel arról, hogy idén a The Voice című formátum képernyőre kerülhessen.

A portál szerint így várhatóan idén nem az X-Faktor, hanem a The Voice magyar változata kerül adásba. Érdekesség, hogy a tehetségkutatót korábban már láthattuk a konkurens TV2-n egy évad erejéig. Arról nincs információ, hogy az X-Faktor zsűrije, azaz ByeAlex, Gáspár Laci, Puskás Peti és Herceg Erika milyen szerepet kaphat az új showban, és azt sem tudni, hogy Miller Dávid vezeti-e majd a műsort.