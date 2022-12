Újra eladó a legendás Korda-villa: mit terveznek Korda György és Balázs Klári egykori otthonával?

Még egy éve sincs, hogy Korda György és Balázs Klári úgy döntött, hogy eladja a Korda-villát, amiért 2022. januárjában 780 millió forintot kértek el, az új tulaj máris árulja azingatlant. A Pénzcentrum most megtalálta a hirdetést, ahol 3 millió euróért (1,2 milliárd forint) árulják a Korda-villát.

Tavaly januárban adta el a Korda-házaspár a híres II. kerületi, szállodaként is üzemelő villáját, amit akkor 780 millió forintért árultak. A hír akkor hamar körbe is futott a magyar sajtóban, főleg miután Balázs Klári elárulta, hogy a villa gázszámlája már a rezsiemelés előtt is félmillió forint volt havonta, ráadásul ehhez hozzájött még a személyzet, illetve a szálloda üzemeltetéséhez tartozó költségek is.

A legendás épületet végül egy ingatlanfejlesztő vette meg, a terv pedig az volt, hogy egy luxus-társasházat alakít ki belőle. A Villa Provence néven futó projekt keretében belül 7 lakást akartak kialakítani, ami közül a legolcsóbb egy 68 négyzetméteres, 2 és félszobás lakást árultak 205,25 millió forintért. Azaz négyzetméterára 3 millió forint felett lett volna. A legdrágább lakás az egykori Korda-villában négy plusz fél szobás, 169 négyzetméteres, ezért 537,785 milliót kérnek, majdnem 3,2 milliót négyzetméterenként - ehhez tetőterasz, és egy hatalmas erkély is tartozik. A legtöbb lakás esetében a vételárban nincs benne a parkolóhely, amiért még külön 8 millió forintot kell fizetnie a vevőnek.

Az eredeti tervek szerint a beruházás idén ősszel indult volna el, és 2023. augusztusában már a vevők be is költözhettek volna a BB energiaosztályú, welnessrészleggel is ellátott luxus ingatlanokba, azonban a jelek szerint az ingatlanfejlesztők nagy fába vágták a fejszéjüket.

Az ingatlan ugyanis újra piacra került, azonban a korábbi ár többszöröséért: a Korda-villát ugyanis jelenleg 3 millió euróért, azaz 1,2 milliárd forintért árulják - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum.

Azt nem lehet pontosan tudni, hogy mi lehet az 1512 négyzetméteres telek eladásának oka, azonban sejthető, hogy a megnövekedett építési költségek és az egekbe szökő rezsiár is hozzátartozott a döntéshez. Ugyanis a 22 szobás villa kifűtése a házaspár elmondása szerint egy kisebb vagyon volt.

A Pénzcentrum számításai szerint a Korda-villában havonta körülbelül 4900 köbméter földgáz után fizethették a számlákat, ami azt jelenti, hogy a rezsiemelés után körülbelül 3,5 millió forint lenne havonta csak a gázszámla. És akkor a villanyról még nem is beszéltünk, ami szintén többszázezres tétel.

Kisebb lakásba költözött Balázs Klári és Korda György

A Korda-házaspár a 22 szobás villából végül egy jóval kisebb, 150 négyzetméteres budai lakásba költözött, azonban a II. kerületet nem adták fel, csak ahogyan Balázs Klári fogalmazott korábban jóval szerényebb körülmények között fognak élni. Ennek oka az, hogy egy 300 négyzetmétere, hatalmas háznak a fenntartása óriási munka. Ráadásul Balázs Klári a mai napig szeret egyedül megcsinálni minden házimunkát, amit csak tud.

Sokan azt hitték, hogy egy komplett személyzet ugrál körülöttünk, de ez nem igaz! Minden házimunkát, házkörüli teendőt magam csináltam, a kertet is én gondoztam, ami megint csak óriási munka volt. Persze most is ugyanazok a feladatok várnak rám, ránk, mint azelőtt, csak most kisebb területen, szerényebb körülmények között

– nyilatkozta korábban Balázs Klári.