Itt vannak az idei karácsony slágerjátékai: vannak köztük méregdrágák, de akad filléres is

Igencsak tetemes, 100 milliárd forint körüli a hazai játékpiac, és ráadásul válságálló szektornak mondható. Ezzel együtt ezen a területen is tapasztalhatóak változások, hiszen a pandémia hatására például keresettebbé váltak a kollektív, közösségi élményt nyújtó társasjátékok, amelyek az egész család számára élményt biztosítanak – hangzott el egy szakmai kerekasztal- beszélgetésen. Vannak kikezdhetetlen klasszikusok, de akadnak új kedvencek is, s ezek egyikének mondható a Tolki is, amely többek között az Ország Játéka választáson az interaktív kategóriát nyerte meg.

„A magyar játékpiac jelenleg – az euróárfolyamtól függően – 80-100 milliárd forintra becsülhető. Ennek tetemes része, nagyjából fele a karácsonyi időszakban, az év utolsó két hónapjában jön össze” – mondta Gyaraki Dávid, a REGIO JÁTÉK marketing menedzsere, a Tolki termékeket forgalmazó Bonsai Kft. által szervezett, többek között a hazai játékpiacról szóló szakmai kerekasztal-beszélgetésén. A forgalmazás az említettek mellett a húsvét és az iskolakezdéshez kötődő időszakban nevezhető igazán intenzívnek. Ráadásul az is elmondható, hogy válságálló terület, mert a szülők nem szeretnének lemondani arról, hogy gyermekeiket játékkal ajándékozzák meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az évek és trendek változásával is vannak kikezdhetetlen fényű, örök klasszikusok, amelyek iránt a kereslet és az érdeklődés töretlenül magas. Hazánkban például a Lego hihetetlenül nagy slágernek számít. Európában, de globálisan is Magyarországon az egyik legnagyobb az egy személyre jutó készletek aránya – fejtette ki Gyaraki Dávid. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ebből a szempontból Lego nagyhatalom vagyunk. Ez az éves eladási toplistákon is megmutatkozik, ugyanis hosszú évek óta kiemelkedő a kereslet a készletekre. Ezen felül igen népszerű és kelendő termékek közé tartoznak a társasjátékok, a készségfejlesztők és a kreatív játékok. Hazai sajátosság, hogy gyermekszobák sorának elengedhetetlen eleme a diavetítő és a hozzá tartozó diafilmek is. Utóbbiak minden évben az eladási toplisták élmezőnyében találhatóak. A koronavírus a játékpiacot is elérte A koronavírus járvány ezen a piacon is nyomott hagyott. A pandémia következményeként, egyrészről megnőtt az igény azokra a játékokra, melyek teljes mértékben lekötik a gyermekek figyelmét, és mellette edukatív tartalmat is nyújtanak. A korábbiaknál is keresettebbé váltak a kollektív közösségi élményt nyújtó társasjátékok, amelyek az egész család számára élményt biztosítanak. Így a társasjátékok 2020 óta sokadik reneszánszukat élik, most pedig új piaci löketet kaptak. Az interaktív játékok utóbbi időben tapasztalt népszerűségének oka, hogy teljesen más élményt nyújtanak, mint a hagyományos eszközök. A digitalizáció térnyerésével a gyerekszobákban sem volt kérdés, hogy szükség van az új trend beépítésére. A gyermekek növekedése során egyre inkább olyan játékokra lesz szükség, ami problémamegoldásra serkenti a csemetéket. Nem csak szórakozást nyújt, de bizonyos szempontból kihívást is jelent számukra. Az ilyen játékok fenntartják a gyermek figyelmét és fejlesztik a kognitív képességeket is. „A közös élmény megélése mellett kifejezetten fontos az újrajátszhatóság kérdése is. Lényeges, hogy a gyermekek ne unják meg a játékot. A kooperatív játékoké a jövő, ahol nem egymást kell legyőzni, hanem együtt kell sikereket elérni. Egy közösen elért siker pozitív megerősítést ad, a kompetitív játék viszont sok negatív élményt jelenthet” – hangsúlyozta Kőszegi Ágoston, a Tolki játékokat piacra dobó Bonsai Kft. projektvezetője, termékmenedzsere

