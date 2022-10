Már világításra sincs pénze a sztároknak: így próbálnak spórolni a rezsin a celebek

Az egyre emelkedő energiaárak és az infláció még a sztárokon is kifogott, de – ahogyan mindenkinél – vannak dolgok, amikből nem engednek a celebek sem. Voksán Virág például nem hajlandó lemondani a táskákról és cipőkről, míg Cserháti Tamara az egészségére és a gyerekeire fog költeni a végsőkig – hangzott el a Fókuszban.

Ahogyan azt mindenki tapasztalta az elmúlt hónapokban az élet szerte Európában egyre drágább. Különösen igaz ez hazánkra, ahol nem csak az energiaválság és a háborús infláció, de a forint gyengülése is közrejátszik a helyzetben. Így mindenki megpróbál spórolni ott, ahol csak tud: ki energetikai korszerűsítésbe kezdett, megint mások pedig próbálnak az élelmiszeren spórolni, vagy igyekeznek addig nem bekapcsolni a fűtést amíg csak kivitelezhető.

A válság alól pedig nem kivételek a sztárok se: mindenki próbálja kicsit összébb húzni a nadrágszíjat. Azonban vannak dolgok, amikről az emberek – így a celebek sem – nem mondanak le szívesen. Kabát Péter válogatott labdarúgó például igyekszik odafigyelni a világításról, hogy ne égjen feleslegesen napközben a lámpa. Voksán Virágék is hasonlóan élnek otthon jelenleg: igyekeznek házi praktikák segítségével lefaragni a kiadásaikon.

Eddig nem figyeltünk oda mondjuk arra, hogy ha lent bekapcsolva hagyjuk a tévét, akkor az fogyaszt

– mondta a modell. Cserháti Tamara, volt szépségkirálynő is hasonló cipőben jár, ők például maximum 19 fokra fűtik fel a szobát.

Azonban a Fókusz arra is kíváncsi volt, hogy mik azok, amikről a sztárok első körben le tudnak mondani és mi az, amiért a végsőkig kitartanának. Voksán Virág például mindig leoltja a villanyt és igyekszik odafigyelni a fogyasztására is, nem pazarolni. Ráadásul elmondása szerint a vízzel való spórolásra világ életében odafigyelt:

Ezt sokan viccesnek fogják tartani, de az első dolog, amiről lemondanék, hogy ha spórolásra kerül a sor – márpedig most már arra került a sor – az az étkezésnek az a fajtája, ha rendeljük az ételt, vagy hasonló

– mesélte Voksán Virág. Ezzel szemben Kabát Péter nem mondana le az étterembe járásról és a rendelésről, mivel elmondása szerint nem az az otthon főzős fajta, de az autója és a ruhavásárlás is szent és sérthetetlen számára.

Kovács Orsolya pszichológus szerint teljesen normális reakció, hogy nem akarunk lemondani a luxusról, hanem átalakul csak az, amit veszünk. Például nem egy méregdrága bundával ajándékozzuk meg magunkat, hanem csak egy márkás rúzst veszünk meg. Ezzel ugyanis nő a biztonság érzetünk. Cserháti Tamaráék is egyre kevesebbet járnak étterembe, és ruhára is egyre kevesebbet költ. Amiből viszont nem hajlandó engedni az az egészségük és a gyerekek különórái. Míg Voksán Virág a táska- cipő mániáját finanszírozza egyre nehezebben, éppen ezért átállt a second hand márkás ruhákra.

Te mit lépsz a rezsiemelés ellen?

