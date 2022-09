Rekordot döntött Magyarország: soha nem volt ennyi magyar az Europol listáján

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyszerre 5 magyar bűnöző is szerepel az Europol Most Wanted körözési listáján, amire eddig még soha nem volt példa. A drogkereskedők felkutatásához a lakosság segítségét kérik – számolt be a police.hu.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda számolt be arról, hogy öt magyar férfi is felkerült az Europol körözési listájára, ahová a legkeresettebb bűnözők kerülnek fel. Elfogásukkal pedig kártyavárként dőlhetne össze egy drogkereskedelmi hálózat, így a Célkörözési Egységek Európai Hálózata (ENFAST) Európa-szerte kampányt indított a szökésben lévők elfogása érdekében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A listán egyébként olyan emberek szerepelnek, akiket kábítószer-kereskedelem, pénzmosás, emberkereskedelem, fegyveres rablás, terrorizmus és emberölés miatt köröznek. Az öt magyart is már évek óta keresik. Ellenük a nyomozás még 2020-ban indult és 2021-re sikerült azonosítani két bűnszervezetet, melyek egymással párhuzamosan kábítószert terjesztettek: egyikőjük Bács-Kiskun megyében, míg másikójuk Hajdú-Bihar megyében működött. Ők kerültek most fel az EUROPOL legkeresettebb 54 bűnözője közé.

Címlapkép: Getty Images

