Nincs több kérdés II. Erzsébet királynő halála után: fontos döntés született a briteknél

III. Károlyt szombaton délelőtt egy történelmi jelentőségű ceremónia keretein belül királlyá avatták a St. James’s Palace-ban, írta a BBC.

Az esemény idejére a II. Erzsébet királynő halála miatt félárbocra eresztett zászlókat újra felvonják.Ugyan Károly már attól a pillanattól kezdve király, hogy az édesanyja meghalt, de a hagyományok szerint a trónutódlási tanács ceremóniáján hirdetik ki hivatalosan az utódot.

A király személyes nyilatkozatot tesz majd a királynő haláláról majd esküt tesz a skót egyház tiszteletben tartásárára. III. Károly egyébként pénteken este szólt először királyként a nemzethez. 10 perces beszédében édesanyját méltatta.

Bár a London Bridge művelet szerint ennek a királynő halálát követő első napon meg kellett volna történnie, végül csak vasárnap ült össze a Szent Jakab-palotában a következő uralkodó trónra segítésén dolgozó tanács, hogy Károlyt az új uralkodóvá nyilvánítsák. A magas rangú politikusokból, bírákból és tisztviselőkből álló testület a ceremónián III. Károlyt hivatalosan is uralkodóvá nyilvánította. Ez volt az első alkalom, hogy ezt a tévében is közvetítették.

A ceremónián Liz Truss miniszterelnök, Károly felesége, Kamilla, illetve az új trónörökös, Vilmos is részt vett, aki apja pénteki bejelentése szerint hamarosan megkapja a walesi herceg címet. A BBC beszámolója szerint ott voltak a korábbi miniszterelnökök, így Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Boris Johnson és Theresa May is, illetve a Canterbury érsek, Justin Welby.

A trónutódlási tanács ülését követően, magyar idő szerint délben az erkélyről felolvasták a Károlyt uralkodóvá nyilvánító proklamációt. Ez azzal a mondattal zárult:

a királynő halott, éljen sokáig a királyt.