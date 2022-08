Újra elvitték az európai szuperlottó főnyereményét: mutajuk, hány magyar játékosnak volt szerencséje

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2022/33. heti pénteki nyerőszámait. Ezen a játékhéten telitalálat is született, a legmagasabb nyerőosztályban bruttó 16 818 418 bruttó eurót vihetett haza egy játékos az 5+2 találatért. A magyaroknak is szerencséje volt a héten: a legmagasabb magyar nyeremény a III. nyerőosztályban, 5+0 találatért járt, így egy nyertesnek most nettó 54 656 235 forint ütheti a markát.

Az Eurojackpot egy nemzetközi játék, ami 2012 márciusában indult és jelenleg 18 országban játszható saját számokkal és gépi formában, véletlen számokkal. Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Nyerni akkor lehet, ha az „A” és „B” mezőben elért találatok száma legalább 3. Kombinációs játékban legalább 5 számot kell megjelölni az A mezőben és legalább 2-t a B-ben; összesen legalább 8, legfeljebb 13 szám jelölhető meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az Eurojackpot nyerőszámai a 33. játékhét pénteki sorsolásán: 4; 13; 32; 39; 41; 6, 8. A Szerencsejáték Zrt. honlapján található tájékoztatás szerint a legmagasabb nyerőosztályokban (5+2, 5+1) ezen a héten Magyarországon nem született telitalálat, viszont külföldön egy szerencsés játékos elvitte a főnyereményt. Az ő nyereménye bruttó 16 818 418 euró. A jövő heti (34. játékhét) várható főnyereménye így bruttó 10 millió euró, azaz 4 milliárd milliárd forint lesz az Eurojackpoton. EZ IS ÉRDEKELHET Komoly változást jelentettek be az Ötöslottón: módosul a sorsolási menetrend Fontos változás lesz holnap a lottósorsolás közvetítésének idejében: csúszni fog a lottószámok közvetítése az ünnepi műsor miatt. KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső EUROJACKPOT aloldalunkon

Címlapkép: Getty Images

