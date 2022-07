Horror árak a magyar F1-es futamon: 1300 a sör, 4500 a kolbász, 350-en váltják az eurót

Meghökkentő árak fogadják idén is a Forma 1-es Magyar Nagydíjra kilátogatókat. A rendezvényre bejutni önmagában egy kisebb vagyon, hát még ha megkívánunk egy üdítőt a melegben vagy megebédelnénk a családdal a helyszínen.

Elképesztő árlistákkal találkozhatunk idén is a Forma 1-es Magyar Nagydíjon: a sokk már ott kezdődik, hogy a büfések más-más árfolyamon váltják át az eurót forintra Van olyan hely, ahol 380-as árfolyamon, de a bátrabbak már a 350-el is próbálkoznak. Holott péntek délután már 405 forint körül járt a hivatalos euróárfolyam.

Az üdítőket sem mérik olcsón, fél liter jégkása 1500 forint, fél liter ásványvíz 800, másfél liter egy ezres, és a jeges tea vagy cola termékekért is 1000 forintot kell kiperkálni a legtöbb helyen. Fél liter nagyüzemi lagert 1300 forintért lehet megvásárolni. Egy feles rövidital 2000 forintba kerül jellemzően, egy gin-tonic 12 000 forint, a vodka-redbull 18 000.

Gyros tálat 4500 forintért vásárolhatunk, ugyanennyi a kolbász, a rántotthús és a gulyásleves is, egy adag sültkrumpli 2000 forintba kerül, a nachos pedig 3000-be. Aki valami komolyabbra vágyik ehet pisztrángot is 5500-ért, vagy pontytepertőt, harcsa fish and chipset 4000-ért. További árakért böngészd át a galériánkat:

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA