Majka az idén is tarolt: kiderült, kik a legértékesebb magyar celebek

Kilencedjére készítette el a Forbs a legértékesebb magyar celebek listáját, ahová izgalmas új dobogósok is bekerültek: Rúzsa Magdi például idén először lett dobogós, de Schobert Norbertnek is végre sikerült visszaküzdenie magát a Top 20-ba.

Majka énmárkája a legértékésebb, Rúzsa Magdi először dobogós – derül ki a Forbes idei A legértékesebb magyar celebek listájából. Az üzleti magazin kilencedjére pontozza a hazai sztárok teljesítményét, idén először hat kategória részletes elemzésével állította össze az élmezőnyt. Az új módszertannak köszönhetően izgalmas helycserés támadásokat, nagy előzéseket és meglepő eséseket is látni a magyar celebvilág toplistáján.

Sebestyén Balázs, a lista tavalyi győztese sokáig fej-fej mellett haladt Majkával a dobogó első fokáért: az ózdi rapper az egyik legnézettebb tévés műsorvezetőként végül sajtóemlítésekkel, címlapszereplésekkel és online jelenlétével előzte be az így második helyre visszaeső Balázst. Majka neve az elmúlt egy évben – többek között turnéjának, tévés műsorainak és háromnapos lagzijának köszönhetően – kikerülhetetlen lett, énmárkáját kemény munkával csúcsra pörgetve négy helyet átugorva lépett fel a Forbes celeblistájának élére. Rúzsa Magdi hasonlóan nagyot, hat helyet szökkent előre, az énekesnő idén először került fel a dobogóra.

A dobogón túl D. Tóth Kriszta és Schobert Norbert visszatért a Top 20-ba, új szereplőként pedig Szabó Zsófi és Rácz Jenő került fel a listára. Ha a kieső celebeket nem figyeljük, az új módszertan legnagyobb esését Till Attila nevénél láthatják az olvasók: ő a tavalyi hatodik helyről zuhant a tizenhetedik pozícióba.

Érték, nem értékítélet

A Forbes módszertana hat kategóriában osztályozta a celebeket 1-től 10-ig terjedő skálán: ismertségük, láthatóságuk, kedveltségük, hitelességük, pénztermelő képességük és online jelenlétük került mérésre – ezek átlaga adja az úgynevezett Forbes-Celebindexet, ami egy-egy szereplő énmákájának értékét mutatja.

Fontos kiemelni, hogy üzleti magazinként a celebek üzleti értékéről, énmárkájuk egészségéről és sikerességéről beszélünk, nem az érték alatt általában értett szellemi-erkölcsi megbecsülésről. A Forbes-Celebindexnek persze eleme a valódi teljesítmény és a profizmus is, amit a hitelesség kategóriában pontozunk, de ez még mindig csak egy része a teljes képnek

– mondja Knittel Martin, újságíró.

Az összeállítás alapja az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. a 18-59 éves magyar lakosság körében végzett reprezentatív kutatása, valamint a Sentione online médiafigyelő platform celebek internetes megjelenéseinek mennyiségét és érzelmi töltetét, márkaegészségét tartalmazó elemzése. A Forbes ezen felül vizsgálta a sztárok hazai médiamegjelenéseit, címlapszerepléseit és márkaegyüttműködéseit, továbbá a reklámügynökségek, hazai vezető nagyvállalati márkák és a média képviselőinek szakmai zsűrijével közösen értékelte a sztárokat.

Fördős a legkedveltebb, Schoberték megosztóak

Évek óta papírforma szerint alakult a legkedveltebb és leghitelesebb celeb kategóriagyőzelme: Borbás Marcsi az NRC kutatása alapján rendre az első helyen végzett. Most is ő lett az elsőszámú közönségkedvenc, a módszertan új elemeként mért, pozitív és negatív tartalmak arányát elemző márkaegészség-indexet is figyelembe véve idén viszont itt is trónfosztás történt: Fördős Zé hajszállal előzte be a második legkedveltebb Rúzsa Magdit és a most csak harmadik Borbást. A szakmai zsűri és a Forbes szerkesztőségi pontjaira is támaszkodó leghitelesebb celeb kategórianyertese 2022-ben D. Tóth Kriszta lett, akinek tartalmi profizmusát a közönség is kiemelkedően értékeli – DTK viszont kevésbé ismertebb és láthatóbb, ezek pedig már szükséges feltételek az élmezőnybe jutáshoz.

Ebben az értelemben D. Tóth pont a Schobert-Rubint páros ellentéte. Ők ismertségük, online elérésük és rendszeres sajtómegjelenéseik alapján akár dobogósok is lehetnének, de az NRC kutatása szerint a legmegosztóbb celebek közé tartoznak. Ezek a különbségek mutatják, hogy az élmezőny tetejének eléréséhez vagy mind a hat kategóriában kiemelkedően jól kell teljesíteni, amit például Rúzsa Magdinál láthatunk, vagy egy-egy metrika visszatartó erejét más kategóriákban jóval erősebben kell kompenzálni, ahogy azt a szintén megosztóbb Majka teszi

– mondja Knittel Martin.