Hivatalos! Ismét drágul a lottó Magyarországon a gyenge forint miatt

A gyenge forint, magas euróárfolyam miatt ismét megemelte az Eurojackpot árát a Szerencsejáték Zrt. Ahogy márciusban, illetve július elejére is megdrágult az alapjáték, most megint emeltek az árán. Amíg korábban 820 forintért lehetett játszani mezőnként, addig mostanra már 840 forintot kell fizetni.

A Szerencsjáték Zrt. honlapján található tájékoztatás szerint az Eurojackpot esetében egy alapjáték ára hozzávetőlegesen 2 eurónak megfelelő összeg forintban. (Ez a cikkünk megjelenésének pillanatában érvényes euróárfolyam alapján kevéssel 400 forint felett jár, tehát nagyjából 801 forint lenne.) Az árat viszont az MNB által meghatározott euró-forint árfolyam heti átlaga alapján határozzák meg sávos rendszerben. "A sávos rendszer biztosítja, hogy az árváltozás ne legyen gyakori" - írják. Pedig júliusra már emelkedett egyszer az összeg: 820 forintra, ami korábban idén márciusban változott meg 780 forintról 800 forintra. Az újabb emelés hátterében is a gyenge forint áll.

Más változás is történt korábban az Eurojackpot játékot érintően. A március 25-i sorsolást követően a szokásos pénteki számhúzás mellett már kedden is sorsolnak az Eurojackpoton. A Szerencsejáték Zrt. arra is felhívta a figyelmet, hogy az Eurojackpot új játékmechanizmusának köszönhetően változott a telitalálat megnyerésének esélye is, így a korábbi 1:95 millióhoz arány, 1:140 millióra módosul. Vagyis a nyerési esély csökkent.

A héten pedig rekordot döntött a számsorsjáték: jackpotja elérte a maximális halmozódás szintjét, azaz a pénteki sorsoláson bruttó 120 millió euró, átszámítva bruttó 49,1 milliárd forint várja a játékosokat. Magyarországon 93 hete nem született telitalálatos az Eurojackpoton, a 18 országban elérhető játékon pedig utoljára március 27-én született nemzetközi nyertes.

