Nagyon kiakadt Kovács András Péter: a humoristák nem haknirobotok, versengő haszonállatok

A kollégák sohasem azért űzték ezt a mesterséget, hogy álomvagyonokat szerezzenek, hanem hogy nevettessenek - közölte Kovács András Péter, miután több humorista vállalkozásáról is kiderült, mennyi bevételt termelt tavaly. A Dumaszínház ismert arca a Facebookon többek között azt írta, a humoristák boldogok, hogy a számláik ki vannak fizetve, és azt csinálhatják, amit szeretnek, minden más e fölött ajándék.

A Pénzcentrum is beszámolt arról, hogy a friss céges beszámolókból kiderült, a magyar standuposok közül Bödőcs Tibor a legkeresettebb, az üzleti beszámolók szerint többet is keres, mint a többiek együttvéve. A Forbes összesítése szerint a toplistán ott van még Kőhalmi Zoltán, Aranyosi Péter, Dobóvári István és Kiss Ádám is.

A sajtóban megjelentekre hosszas Facebook-posztban reagált a Dumaszínház másik kedvelt fellépje, Kovács András Péter: mint írja, a cikkben nevesített kollégák sohasem azért űzték ezt a mesterséget, hogy álomvagyonokat szerezzenek, hanem hogy nevettessenek.

Bár a cégek mérlegei, amikből a Forbes-cikk írója dolgozott, nyilvánosak és bárki számára hozzáférhetők, és tudjuk, hogy a Forbes soha semmilyen értékteremtő munkát nem fog tudni más szűrőn keresztül megbecsülni, csakis a fizetségen át, a cikkben nevesített kollégák sohasem azért űzték ezt a mesterséget, hogy álomvagyonokat szerezzenek, hanem hogy nevettessenek. Az sem volt soha céljuk, hogy a tavalyi bevételt idén megduplázzák, mert bármilyen hihetetlen, nem azzal foglalkoznak, hogy mennyi volt a tavalyi bevételük, hanem hogy mennyi volt a tavalyi tapsuk. Nem annyit keresnek, amennyit csak bírnak, hanem amennyit a közönség megajánl nekik. Nem pénznyomdagépek, nem haknirobotok, még csak nem is egymással versengő haszonállatok. Boldogok, hogy a számláik ki vannak fizetve, és azt csinálhatják, amit szeretnek, minden más e fölött ajándék. És az ember még saját ajándék lovának se nézegesse a fogát, nemhogy másénak

- közölte a humorista.