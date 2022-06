Lehullt a lepel a humoristák bevételeiről: ennyit keres Bödőcs Tibor, Kőhalmi Zoltán, Kiss Ádám

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar standuposok közül Bödőcs Tibor a legkeresettebb, az üzleti beszámolók szerint többet is keres, mint a többiek együttvéve. A cégadatokból az is kiderül, hogy a magyar standupvilágban is kifizetődő, ha nemcsak a fellépésekre és a Comedy Central-os megjelenésekre koncentrálsz, hanem egy kicsit jobban odafigyelve több oldalról is megtámogatod a szépen csörgedező árbevételed.

A magyar standup sztárok cégei még a koronavírus alatt (a fellépések visszaesésével) is nyereségesek tudtak maradni - írja a Forbes. Kőhalmi Zoltán stabilan arat, Aranyosi Péter két vállalkozásával is versenyez, Dombóvári István is szépen keres, Kiss Ádám pedig egy eléggé veszteséges 2020 után állt talpra. A 2004 óta aktív, 2010-ben Karinthy-gyűrűt is bezsebelő Bödőcs a magyar standupmezőny pénzgyárosa. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Bödőcs Tibor cége, a Burfa Kft. 2021-ben 118 millió forintos árbevétellel zárt – és ami kiemelkedő, az az üzlet nyereségessége, költségek ugyanis ebből alig vesznek vissza, 98 milliós eredménnyel viszi az üzletét a humorista. A nyereséget Bödőcs ráadásul évről évre halmozza, a Burfa mérlegének eredménytartalék során 269 millió forintot tart a cégben. Ezt úgy tudja megcsinálni, hogy Bödőcs nem vesz fel osztalékot, és a cég eredménykimutatása alapján fizetését sem innen szerzi. Sikere a sokféle tartalomgyártásból is fakadhat: a fellépések mellett kiemelten aktív Youtube-on, webshopjában DVD-ket árul és könyveket is ír. A könyvpiacon szintén jelen lévő, ugyanúgy Karinthy-gyűrűs Kőhalmi Zoltán évek óta stabilan hozza a harmincmillió forintos bevételeket. Cége, a Kőhalmi és Kőhalmi Kft. ugyan 2021-re egy picit visszaesett (46 milliós árbevétellel 22 millió profitot keresett), a 2010-es évek közepe óta dobbantott nagyot az 50-60 millió forintos árbevételek irányába, amit rendre 34-36 millió forint eredménnyel zárt. Az ő cége nem olyan költséghatékony, mint Bödőcsé, de még így is remekül jövedelmez. Bödőcshöz és Kőhalmihoz hasonlóan Aranyosi Péter cégeinek beszámolóin keresztül is betekintést nyerhetünk a humorista teljesítményére: Aranyosi Art-Peba nevű, televízióműsor összeállításával, szolgáltatásával foglalkozó cége tavaly 21 milliós árbevétellel és 16 milliós eredménnyel, tavalyelőtt pedig tíz- és hatmillió forinttal zárt. Az előadó-művészettel foglalkozó, szintén Aranyosihoz tartozó Dumaart tavaly 24 milliós árbevételével 17 milliós profitot, tavalyelőtt szinte ugyanekkora árbevétel mellett pedig közel 13 milliót termelt. (Ezzel az Aranyosi érdekeltségeibe tartozó két cég összprofitja 2021-ben 33 millió forint, így tulajdonképpen előzi Kőhalmit.) A Dumaart eredményét az elmúlt két évben osztalékként ki is fizette. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Kiss Ádám vállalkozása, a Kiss Creative Kft. a 2010-es évek elején még egészen miniatűr, pármilliós profitot produkált, 2020-ban pedig a nyolcmilliós árbevétel mellett nem tudta kitermelni a majdnem 25 millió forintos anyag- és személyi jellegű ráfordításait, ezért 16 milliós mínuszban zárta a pandémia első évét. 2021-ben Kiss azonban rákapcsolt, 42 milliós árbevételével 22 millió forinttal zárta az évet, tavalyelőtti esése után tanusított fiskális szigoráról pedig a magyar kormány is példát vihetne: hiába a profit, nem fizetett osztalékot az adózott eredmény terhére. Dombóvári István cége, a Never2late Consulting a koronavírus miatt szinte felére esett vissza, már ami az árbevételt érinti: a 2020-as 24 millió forintról 12-re zsugorodott. A nyereségességet sikerült megtartania a humoristának, ez viszont arányaiban sokkal nagyobbat esett: kilencről kétmillió forintra csökkent. Ennek ellenére az előző évek eredménytartalékának terhére fizetett 7 millió forintos osztalékot a Never2late.

