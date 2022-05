Horror árak az ország TOP10 éttermében: ennyibe kerül egy vacsora Rácz Jenőnél, Sárközi Ákosnál

A hazai gasztronómia egyik leginkább várt eseménye volt a tegnap megrendezett Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála, ahol kihirdették az az Év Éttermét, és az Év Coctail Bárját is. A Pénzcentrum most utánajárt, mitől kölönlegesek ezek a helyek, és milyen mélyre kell a pénztárcájába nyúlnia annak, aki kipróbálná őket.

Ahogy a tavalyi évben a februári dátum helyett nyáron, idén május16-án rendezték meg a Audi-Dining Guide díjátadó gálát, amelyen többek között a legjobb magyar éttermeket díjazták. Az idei évben a legjobb magyarországi bárokat, valamint a Best of the Best minősítés bevezetésével a többszörösen nyertes vendéglátóhelyeket is kitüntettek.

Rumour by Rácz Jenő

Az Év Étterme címet idén a Rumour by Rácz Jenő lett. A helyről pont egy éve írtunk először, 2021 májusában hosszú és viszontagságos időszak után nyitott meg Rácz Jenő új étterme. De nyitás előtt is bepillanthattunk az étterembe: egy olyan szokatlan koncepcióval állt elő a sztárséf, melyben a vendég van a központban. Bárszékeken ülnek egymás mellett, a séfek pedig velük szemben, a konyhában dolgoznak, és egyből a vendég elé helyezik a frissen elkészült ételt.

Most megnéztük, mennyiért menüzhetünk, koktélozhatunk a népszerű étteremben. A honlap tanúsága szerint a 11-fogásos menü ajándékutalványa 57 385 Ft/fő, kétféle borválogatást kérhetünk mellé: a Classic borsor 28 750 forint/fő, a Prestige borsor 66 700 forint. Aki ez utóbbit választja, az tehát összesen 124 085 forintot fizet ezért a komplett élményért, aki az előzőt, az pedig 88135 forintot. De jó hír, hogy ez az összeg tartalmazza a szervízdíjat.

Stand Restaurant

A Best of the Best besorolás első birtokosai az elmúlt három évben az Év étterme díját elnyerő Stand Restaurant. Szulló Szabina és Széll Tamás örömkonyhája már sokszor bizonyított, és hogy a vendégek is szeretik, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy túlélte a legnehezebb hónapokat, a járvány miatt elrendelt lezárásokat, él és virágzik. A Covid legsötétebb óráiban elviteles menüztetésre álltak át, de most hogy már személyesen is látogathatjuk az éttermet, nézzük meg, milyen árak fogadják az érkezőket. A 6 fogásos menü 43 900 forintba kerül, hozzá a borpárosítás 24 900 forint, és így fest:

A Chef menü 8 fogásos, 48 900 forintba kerül, borpárosítással + 31 900 forint, a vegetáriánus 8 fogásos menü 48 900 forint, a bor hozzá 31 900 forint, 6 fogással pedig 43 900 forintba kerül, + a bor 24 900 forint. Persze van lehetőség étlapról is rendelni, az alábbi árakon:

Black Swan Budapest

Az Év Koktélbárja díjat a Black Swan Budapest kapta, mely a magas szintű koktélkultúrára nyitott emberek számára biztosíts helyet, ahol megismerkedhetnek az alapanyagok rejtelmeivel, és igazi különlegességeket kóstolhatnak. Itt 3990 és 9900 forint közötti összegekért koktélozhatunk, de van az étlapon 24 990 forintos tétel is.

Pajta

Fenntarthatósági Díjat az őriszentpéteri Pajta nyerte meg, mely elsősorban az Őrség hagyományos ételeiből és alapanyagaiból indul ki, és ehhez teszi hozzá a modern csúcséttermek szakmai tudását és technológiáját. Az “Ösvény” névre keresztelt vacsoraprogram egy térképet jelent, ami tizenkét megállót összesít. Ezt az ösvényt vendégek a vacsora során végigkövetik, kisebb megállókkal, elágazásokkal, ahol ők dönthetik el, hogy melyik irányba folytatja a “kirándulást”. 12 megálló ára 24 500 forint, borpárosítással + 10 500 forint, az étlap pedig így fest:

Platán Gourmet Étterem

A TOP10-be bekerült még a tatai Platán Gourmet Étterem, ahol a 12 fogásos menüsor 51 ezer forint, nemzetközi borpárosítás hozzá 29 ezer forint, alkoholmentes italokkal +14 ezer forint. A 10 fogásos menüsor pedig 39 ezer + 23 ezer forint.

Essência Restaurant

Szintén TOP10-es a portugál-magyar fúziós Essência Restaurant, mely jól bizonyítja, hogy a letisztult, mediterrán portugál gasztronómia mennyire illik a fűszeres, nehéz, közép-kelet európai magyarhoz. A 6 fogásos menü 33 900 forint, alkoholmentes párosítással 43 900 forint, bor párosítással 51 900 forint, nemzetközi bor párosítással pedig 58 900 forint.

Salt

A Salt Budapestről már szintén írtunk a Pénzcentrumon, hiszen tavaly Michelin-csillagot kapott Tóth Szilárd séf, sőt fenntarthatósági díjat is nyert már a koncepcióval, melynek lényege, hogy az ételekben központi szerepet játszanak a gyógy- és vadnövények, melyek többségét a séf maga gyűjti vidéken, egy részét pedig kistermelők szállítják. Ezek a különleges alapanyagok frissen, vagy fermentálva kerülnek a fogásokba. A 15 fogásos kóstolómenü 35 000 Ft/fő. Magyar borpárosítás 22 000 Ft/fő, nemzetközi borpárosítas 28 000 Ft/fő, dzsúsz párosítás 14 000 Ft/fő.

Pasztell

Helyet kapott a legjobbak között Nicola Portinari és Erdei János étterme,akik olyan különleges konyhát valósítanak meg, melyben a magyar ízvilággal lép fúzióra az olasz konyha. A Pasztell az első olyan étterem Magyarországon, melyet egy külföldi, jelen esetben olasz kétcsillagos séf nyit Budapesten, és amelynek konyhatechnológiája a legmagasabb szintű, amit ma egy konyha Európában tudhat. Aki szívesen kipróbálná az arra számítson, hogy az 5 fogásos menü ára 31 900 forint, hozzá sajt +3500 forint, a hozzá illő hazai borválogatás ára 18 900 forint, a nemzetközi borok + 29 900 forintba kerülnek.

Laurel

A Laurel egy modern és kreatív étterem, melyet a klasszikus francia konyhatechnológiákra építve a magyar alapanyagok és hagyományok tisztelete, valamint a nemzetközi konyha fúziója jellemez, ahol különösen hangsúlyosan jelenik meg az ázsiai hatás. Szezonálisan megújuló kóstoló menüvel várják a vendégeket, a kóstoló menü 38 500​ forint, borpárosítás hozzá 21 000 forint, champagne- és borpárosítás 26 000 forintba kerül.

Borkonyha

A 2010 óta működő Budapest belvárosi Borkonyha Étterem 2014 óta őrzi Michelin-csillagát. Az élménynyújtást a pandémia alatt kiteljesítették az étterem kulisszái mögé is betekintést nyújtó élmény voucherekkel is, amelyek azóta is népszerűek. Sárközi Ákos executive séf mellett a kezdetektől helyt áll Puskás Csaba séf, aki évek óta magabiztosan viszi az étterem konyháját. A Borkonyha fogásai jól felismerhető stílusjegyekkel bírnak: akreatív fine dining ételekben felfedezhető Sárközi Ákos képzőművészeti ihletettségű forma- és színhasználata. Az 5 fogásos degusztációs menü 34 ezer forintba kerül, hozzá a borok + 23 ezer forintba, a friss étlap pedig így fest:

Arany Kaviár

Az Arany Kaviár 31 éves múltat tudhat maga mögött, Nyíri Szása és Molnár Attila tulajdonosok vezetése mellett 2009 óta Kanász László felel a konyháért. A 2020-as év teljesen új, tőlük némiképp szokatlan mederbe terelte az elegáns budai intézményt. José Guerrero R&D (research and development – kutató-fejlesztő séf) szakember csatlakozott a csapathoz, aki a hazai éttermi életben eddig nem ismert, teljesen egyedi formabontó éttermi „élménycsomagot” dolgozott ki. Az elmúlt időszakban a különböző fantázianéven futó tematikus degusztációs menük felépítését a vendégek bizalmára és konyhájuk szaktudására, továbbá az elmúlt 30 év frissített tradícióira alapozzák. A most futó ÉLET SEASON menüsor ára 45 ezer forint, italpárosítással +29 000FT. A'la carte fogások:

Gillardeau osztriga / db 3 000 FT

Hideg „halválogatás” 11 900 FT

Marhatatár, kaviár 8 900 FT

Polip 9 900 FT

Dámszarvas 12 900 FT

Dover Sole 450 FT / DKG

Szürkeharcsa 11 900 FT

Homár 22 900 FT

Tomahawk 350 FT / DKG

Csokoládé, Sherry, pekándió 3 500 FT

Körte, karamell 3 500 FT

Costes Downtown

Két éves „pihenője” után 2022 márciusában újra megnyitotta kapuját a Costes Restaurant. A fine dining étterem szakmai munkáját Rácz Jenő szervezi, a konyha egy degusztációs menü ajánlattal és igény szerint vegetáriánus opcióval várja a vendégeit. Az ételsor alapanyag használata nem ragad le a hazai, regionális élelmiszereknél, bátran nyúl a nagyvilág elismert alapanyagainak szerepeltetéséhez. A degusztációs menü 46 ezer forintba kerül, hozzá a hazai borválogatás 19 500 forint, nemzetközi borválogatás pedig 28 500 forint.

42 Restaurant & Bar

Az esztergomi 42 Restaurant & Bar elődjének, a Bisztró42-nek 2020-as megnyitását a 2021 év végén egy teljes átalakítás követte, mellyel egy kozmopolita, casual stílusú belső tér, egy modern hangulatú, minőségi éttermi légkör valósult meg. Az étterem gasztronómiai koncepcióját az ismert séf, Barna Ádám képviseli társtulajdonos-séf pozíciókban. A 42 Restaurant új konyhai koncepcióját Barna Ádám eddig megismert, jól beazonosítható kézjegyei jellemzik, de a kortárs gondolkodású séf szakítva eddigi regionális szemléletével, egy nagyon szabad, egyedi gasztronómiai elképzelést mutat. Az étterem kínálata az eddigiektől eltérő, teljesen új stílus, a „Small Plates” elgondolás mentén építi fel magát. A hazai vidéki kisvárosok éttermi gondolkodásmódjától eltérően, bátor, a kortárs világkonyha népszerű ételeinek egymás mellé rendelésével és esetenként azok fúziójával operál. A 7 fogásos menü 28 ezer forint, hozzá az európai borválogatás 15 ezer forint, nemzetközi borválogatás pedig 25 ezer forint.