Újabb fesztivál jelentette be a teljes készpénzmentességet: tényleg ez a jövő?

Július 22. és 31. között rendezik meg Balaton-felvidéken a Művészetek Völgyét, az ország legnagyobb összművészeti fesztiválját. Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden koncertekkel, színházi előadásokkal, cirkusszal, kortárs irodalommal, workshopokkal, kiállításokkal és immár teljes készpénzmentességgel várja a látogatókat.

2022-től a Művészetek Völgye is búcsút int a készpénznek, azaz a fesztivál összes ideiglenes kitelepülőjénél mindenki saját bankkártyával vagy a kihelyezett feltöltőpontok egyikénél feltöltött kártyával tud majd fizetni, egyetlen érintéssel. Az elektronikus fizetés biztosítására világszinten egyre nagyobb az igény és amellett, hogy gyorsabb és egyszerűbb így a fizetés, egészségügyi szempontból is praktikusabb az érintésmentes vásárlás.

Immáron 31. alkalommal a nyár legjobb tíz napján olyan, a fesztivál ideje alatt a zenei színpadokon szinte a teljes hazai könnyűzenei paletta megfordul, de itt helye van a jazznek, a folknak, a világzenének és a komolyzenének is. Társulatok bútoroznak be egy-egy napra a Színház Színpadra és a Cirque du Tókert hatalmas cirkuszi sátrába, megszólal az irodalom a Kaláka Versudvarban és a Poket Udvarban, kiállítások várnak a tűzoltószertárban, a buszmegállóban vagy éppen a templom kertjében, alkotó kezek tevékenykednek a különféle workshopokon, de a Balaton-felvidéki táj is felfedezésre kalauzol.

A Művészetek Völgyében a kezdetektől kiemelt szerepet kap a környezetvédelem, ez idén sem lesz másként. Ezúttal is működik a Völgyben a visszaváltható repohár rendszer, az árusok az ételeket lebomló tányérban, szintén lebomló evőeszközzel kínálják és a csomagolóanyagok is komposztálhatóak. A látogatókat arra biztatják a szervezők, hogy használják a kihelyezett szelektív hulladékgyűjtőket és a komposztálót, valamint közlekedjenek a települések között a fesztivál ingyenes járatával, a Csigabusszal, amelynek mozgását a fesztivál saját applikációján lehet nyomon követni. A Művészetek Zöldje helyszínen pedig még többet tanulhatnak a látogatók a környezetvédelemről és a fenntartható mindennapokról, így az itt szerzett tudást a jövőben otthon is kamatoztathatják.

Címlapkép: Művészetek Völgye Facebook