A filmnézés új generációja: színházi előadások fullHD-ban

A szükség találékonnyá tesz, mondják, és ez a COVID pandemia hozta váratlan helyzetekre különösen igaz volt: a színházak bezárása óriási keresletet indukált a jó minőségű, online kulturális tartalmak iránt és alapjaiban változtatta meg a teátrumok hozzáállását a virtuális térben való megjelenésre.

Egyidőben vált létkérdéssé és nyitott meg új lehetőségeket annak a mintegy 4,5 millió 25-56 év közötti Y- és X generációs magyar lakos elérésére, akiknek a Gemius friss felmérése szerint több mint 90%-a aktívan használja az internetet, azonban földrajzi vagy egyéb korlátok miatt jelentős részünk nem foglal helyet a fizikai nézőtéren.

A mozifilmek és az igényes sorozatok szerelmeseinek már régóta elérhetők az előfizetéssel megnézhető, újdonságokkal és klasszikusokkal is kínálkozó online szolgáltatók. Azonban színházi előadásokat csak elvétve, sok esetben a nézőtéren elhelyezett egyetlen kameraállásból készített felvételeket találhattunk az ingyenes videómegosztókon.

Radnóti Miklós Színház - III. Richárd

Pedig igény lenne rá

A színház élményéhez hozzátartozik a fizikai tér, valamint, hogy szertartásosan készülünk rá. Azonban mindez a korlátait is jelentheti annak, hogy a kora esti órákban nyugodtan helyet foglalhassunk a nézőtéren. Országhatárok, távolságok, parkolási nehézségek, időszervezési kihívások, rohanás és a napi teendők mellett előnyt élveznek azok a netes tartalmak, amelyek fogyasztását a saját ritmusunkhoz igazíthatunk. Ezeket a korlátokat a színház esetében is segít leküzdeni a virtuális tér, továbbá a fogyatékkal élők is színházi tartalmakhoz juthanek a feliratozott, audionarrált vagy jelnyelvi tolmácsolással ellátott felvételek révén. Az eSzínház online videótárának köszönhetően olyan legendás előadásokat is megnézhetnek a nézők, amelyek színházban már nem láthatóak. Nem elhanyagolható szempont, hogy a stream jegyek olcsóbbak, mint a nézőtérre megváltott belépők.

Pesti Színház - Kvartett

FullHD színház, online

Az eSzínház évek óta szervez, finanszíroz és készít is felvételeket szem előtt tartva, hogy a síkképernyő előtt helyet foglaló nézők elvárják, hogy a minőség tekintetében Netflix vagy HBO „élményt” kapjanak, ezért kezdetek óta az egyik legfőbb szempont, hogy kreatív és merész képi megközelítéseket alkalmazzanak és a néző testközelből láthassa a színészek játékát, mimikáját, a díszlet finomságait, mintha nem is az első sorban hanem egyenesen a színpadon ülne. Az eSzínház egy összművészeti virtuális platform (komolyzenével, kortárs tánccal, gyerekdarabokkal stb.) és több mint negyven színházzal, társulattal, zenekarral dolgozik együtt. Az első teljes évadukban nagyságrendileg 150 előadást streameltek és közel 200.000 jegyet adtak el itthon és a világ több mint 130 országában. A jegybevétel jelentős részét az eSzínház kifizeti a színházaknak és az alkotóknak.

