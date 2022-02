Szerelemüzletbe vágtak az RTL Cápái: tényleg ér 10 milliót a befektetés?

Nem kevés izgalmat hozott vasárnap este a Cápák között című üzleti showműsor legújabb epizódja. Egy vállalkozó már a lakását is bevonta az alkudozásba, hogy meggyőzze a befektetőket, a szegedi paprikatermesztő pedig világhódító útra szeretett volna indulni a nagyhalak segítségével. A hatodik adásból kiderült az is, hogy milyen különleges feltétellel adna Lakatos István 5 millió forintot egy 19 éves vállalkozónak. A legőszintébb pillanat mégis a műsor végére maradt.

Csak úgy repül az idő, mintha még csak most ment volna le az idei első adás, máris elérkeztünk a Cápák között új évadának hatodik részéhez. Még fel sem ocsúdtunk az előző epizód izgalmaiból, máris újabb vállalkozók érkeztek a stúdióba, hogy elnyerjék valamelyik Cápa bizalmát. Lássuk az RTL üzleti showjának legfontosabb történéseit!

Lakását is felajánlotta az elemző a Cápáknak

Elsőként Nemes Roland érkezett a stúdióba, aki ingatlanok bérbeadásával foglalkozik, és az elemzések nagy szerelmese - vállalkozása is eköré épül. Mint a pitchben többek között ismertette, a házasságok 40 százaléka válással végződik, illetve az emberiség 35 százaléka él olyan ingatlanban, amely számára nem ideális. Mindez azért van, mert az emberek nagy része sorozatosan rossz döntéseket hoz: ennek orvoslására alkotta meg Roland az ingatlanelemző és párkapcsolati elemző rendszerét.

Az ingatlanos mobilapplikáció több mint 10 ezer szempont alapján segíti a lakásvásárlókat, és az eladókat. A párkapcsolatokra kihegyezett elemzőrendszer 7 ezer szempont elemzésével segíti a társkeresőket, párkapcsolatban élőket. Jelenleg 2500 felhasználója van a programoknak, és megjelentek a nemzetközi letöltők is. A projektetkre eddig 7,6 millió forintot költött, és 2,5 éve fejleszti a rendszereket. A vállalkozó a platform növekedésének beindításához tett ajánlatot a Cápáknak: 12 milliós befektetésért cserébe 5 százalékos részesedést kínált - de ha valaki komolyabb összeggel szeretne beszállni, annak külön ajánlattal is készült.

Mint elárulta, az elemzések elkészítéséhez 20 kérdésre kell válaszolni, és 370 listából dolgozik a rendszer. Ennek kapcsán Lakatos István azon gondolkodott, hogy ő mikor unna rá a kitöltésre.

Ha én ezt kitöltöm, és kiderül, hogy csak 25 százalékban illek a férjemhez, akkor mi van?

- tette fel a kérdést Tomán Szabina, aki szerint sokkal hatékonyabb lehet, ha valaki a teszt kitöltése helyett inkább magának ír egy listát, és az alapján dönt a kapcsolati kérdésekben.

Moldován András rákérdezett, hogy volt-e már bevétele a vállalkozásnak, mire Roland elmondta, hogy nem keresett még rajta, mert a termékfejlesztés végén tart. Kiderült, hogy eddig gyakorlatilag ingyenes volt a szolgáltatás, a vállalkozó nem is a letöltésekből, hanem a szakmai hirdetésekből várja a bevételt - például az ingatlanfejéesztők, ingatlanözvetítők, a társkereső oldalak, és a szépségipar képviselői is megjelenhetnek a platformon. Az első évben 15 milliós árbevételre számít, a második évben 90 millió fölöttire.

Nemes Roland elemzőplatformjai fejlesztésére keresett befektetőt, az üzletbe lakását is bevonta volna fedezetként. Fotó: RTL Magyarország

Balogh Petya kifejtette, hogy nem hinné, hogy a vállalkozó ért annyira a párkapcsolatokhoz, hogy segíthessen jó döntéseket hozni az embereknek, úgyhogy ő ki is szállt. Moldován András kíváncsi volt az extra ajánlatra: ez nem volt más, mint 50 millió forintért cserébe 10 százalékos részesedés, plusz egy belvárosi garzonlakás 50 százalékos tulajdonrésze fedezetként, de a tulajdonrészt megtartaná a vállalkozó.

Attól is lehet egy ajánlat extra, hogy extrán nem jó. Ilyen is van!

- szúrta oda András. Lakatos István érti a vállalkozást, de nem érdeklődik iránta, úgyhogy ő is kiszáll. Leventét sem sikerült meggyőzni róla, hogy 240 milliót érne ez az álom, Tomán Szabina sem látta a jövőt a vállalkozásban, egyikük sem tett ajánlatott. András szerint az applikációban lehet potenciál, bár ajánlatot nem adott, de figyelni fogja a vállalkozást. Így Roland befektető nélkül távozott.

Nem is magyar a magyar paprika?

Másodikként Hódi Ágota érkezett a Cápák elé, akinek családi vállalkozása szegedi fűszerpaprika előállítással foglalkozik, és a munkálatokból ő is rendesen kiveszi a részét. Mint a pitchben kifejtette, már a dédnagyanyja is paprikával foglalkozott a kertjében, mára 7,5 hektárnyi területen termelnek.

Szerinte, bár "paprikás nemzetnek" hisszük magunkat, de 80-90 százalékban import termékeket fogyasztunk, a vállalkozása ezzel szemben abban egyedi, hogy 100 százalékban magyar fűszerpaprikát dolgoznak fel. A cég éves árbevétele 70 millió forint, amiből 20 milliós hasznot tudnak realizálni. Ágota Magyarországon és külföldön is szeretné forgalmazni a Hódi családi termékeket, ám ehhet fejlesztésekre lenne szükség: 20 millió forintos befektetésért cserébe 20 százalékos tulajdonrészt ajánlott a Cápáknak.

Zsíroskenyéren kínált kóstolót a befektetőknek, közben pedig kiderült, hogy 2021-től már biotermékeket is előállítanak. A paprikájuk fogyasztói ára csomagolásfüggő, 3500-tól egészen 6000 forintig terjednek a kilónkénti árak. Balogh Petya rácsodálkozott, hogy nagyrészt import paprikát fogyasztunk,mint kiderült, bár kötelező a csomagoláson feltünteténi a termőhelyet, azt nem, hogy milyen arányban használtak például kínai paprikát a termékekben.

A kínai telephelyekről 2 dolláros (kb. 620 forintos) kilónkénti áron lehet beszerezni a fűszerpaprikát, így a magyar gyártóknak még a szállítási költségekkel együtt is jobban megéri külföldről behozni, mint itthoni alapanyagot vásárolni.

Ágotáék a paprikát kolbászüzemeknek értékesítik, emellett delikáteszekben is jelen vannak, valamit ajándékboltokban is meg lehet vásárolni a paprikájukat, például a budapesti reptéren - ami Levente szerint tényleg nagy szó -, ahol a díszdobozos termék nagyon népszerű. A fejlesztés után a jelenlegi mennyiség többszörösét is el tudnák adni Magyarországon, a külpiac pedig határtalan Ágota szerint. Ha megnövelik a termelőterületeket, és megveszik a szükséges gépeket, akkor a tervek szerint megduplázzák a 70 milliós árbevételt.

Hódi Ágota kifejtette a Cápáknak, hogy bár paprikás nemzet vagyunk, javarészt kínai termékeket fogyasztunk. Fotó: RTL Magyarország

Petya elmondta, hogy ő leginkább startupokba fektet be, ami ugyan kockázatosabb, de nagyobb is a megtérülése, úgyhogy ő nem adott ajánlatot. Tomán Szabina szerint dicséretes, hogy a vállalkozó feladta az álmait a családi vállalkozásért, viszont nem ért a háttérfolyamatokhoz, így ő sem ajánlott befektetést. Lakatos István azt tanácsolta a vállalkozónak, hogy haladjon a mag aútján, mert jó az, amit csinál - ám szerinte befektető sem kell neki, úgyhogy ő is kiszállt. Moldován András szerint a világ nem magyar paprikáról szól:

Ha az ízélményt egy közös füstöléssel azonos értékre tudjuk hozni, akkor az van, hogy én erre nem vagyok büszke, de biztos az lenne az első, hogy na mennyi kínait keverünk bele? Mert nem szabálytalan, és ráírnám: kínai fűszerpaprikával készült magyar paprika. Én pénzcsináló vagyok, de te sosem fogod beletenni a kínait, és legyél rá büszke

- vázolta András, majd kiszállt. Levente nem értett egyet ezzel az érveléssel, ő is pont ezt a harcot vívja, különféle magyar élelmiszerekkel "a világ ellen" megy, de ez egy kemény szélmalomharc, így ő sem ajánlott befektetést Ágotának. A vállalkozó annyival vigasztalódhat, hogy a Hódi Paprika nyerte a Spar Régiók Kincsei különdíjat.

Nem feküdt a Cápáknak az összeszerelhető ágy

Harmadikként egy asztalos, Győri-Baros László érkezett kislányával, Kittivel, illetve segítőjével, Zsófival. A vállalkozó rögtön azzal kezdte a pitch-et, hogy amelyik Cápa kitalálja, milyen innovatív terméket rejtenek a dobozok, annak ingyen felajánl 5 százaléknyi tulajdonrészt - miután senki nem találta el a megfejtést, László elárulta, hogy egy ágykeretről van szó.

Mialatt a lányok elkezdték összeszerelni a terméket, a vállalkozó elmondta, hogy Magyarországon több mint 1,2 millióan élnek bérelt ingatlanban, és a nagy bútoráruházak évente több mint 50 ezer ágyat adnak el, így szerinte láthatóan lenne piaca a terméknek. Az ő ágyát könnyen, percek alatt össze lehet szerelni, akár egy gyermek is képes rá, ugyanakkor a szerkezete erős is egyben. A bemutatott ágykeret előállítási költsége nagyjából 6 ezer forint, és egy hét alatt 50 darabot tud készíteni, amelyeken nagyjából 1 millió forint haszna lenne. László 5 millió forintos befektetést kért a Cápáktól, 20 százalékos tulajdonrészért cserébe.

Kiderült, a termék azért is különleges, mert az elemei egyméteresek, tehát sokkal kisebb dobozokban is elfér, mint a boltokban kapható ágyak. Ez azért is előny, mert a nagyobb csomagolású termékeket drágábban viszik ki a futárszolgálatok, és nem is mindegyik cég vállalja a terjedelmes csomagok szállítását - ezzel szemben László termékét kedvezmények nélkül 2500 forintért szállítják ki.

Győri-Baros László szerint ilyen ágy még nem volt a piacon: könnyen összeszerelhető, kis dobozokban is elfér. Fotó: RTL Magyarország

Levente kipróbálta az ágykeretet, Moldován András kérdésére pedig kiderült, hogy eddig a vállalkozó 40-50 darab terméket adott el. A 6 ezer forintos előállítási költség mellett 35 ezerért kínálja az ágyakat eladásra. A gyártáshoz megvannak az eszközök, az 5 milliós befektetésből László levédetné a terméket, ami 1,5-2,5 millió forintba kerülne, emellett egy weboltalt is létrehozna, és marketingre is költene az összegből.

András szerint ez önmagában nem egy vállalkozás, ő nem adott ajánlatot, és Balogh Petyának sem volt ínyére a bútorbiznisz. Szabina azt kifogásolta, hogy nincs levédetve az ágykeret, így ő sem fektetett bele pénzt. Lakatos István kifejtette, nem az a fontos, hogy milyen gyorsan lehet összerakni egy ágyat, hanem az, hogy a bútor 20 év múlva is jó legyen. Bár az ötlet szerinte jó, de nem látja, hogy lenne rá piac. Balogh Leventére jutott a végső szó, aki szerint az albérletesek nem az ágykeretet, hanem a matracokat kereshetik inkább. Egyetértett a többiekkel abban, hogy a projekt vállalkozásként nem értelmezhető, így ő is kiszállt.

Meglepő ajánlatot kapott a 19 éves vállalkozó

Negyedikként a 19 éves Révy Dániel mutatkozott be, aki férfikozmetikumokkal foglalkozik, a vállalkozása felépítésében szülei is segítettek. Mint kifejtette, azért kezdett bele az üzletbe, mert a szépségipar eléggé nőközpontú, a tinédzser fiúknak kevés terméket kínálnak az arc-, haj-, és bőrápolásra. A 15 év felettieknek kifejlesztett natúrterméki Magyarországon készültek, a termékek befektetett költsége átlagosan 1200 forint darabonként, eladási áruk pedig 7000 forint, így 70-80 százalék közötti haszonnal lehet értékesíteni.

A Macho-termékek értékesítése még nem kezdődött el, 300 darabot gyártatott le a vállalkozó, amelyek eladásából teljesen megtérülne a befektetett pénze. 5 milliós befektetésért cserébe 10 százalék tulajdonrészt ajánlott a Cápáknak, a pénzt többek között brandépítésre költené.

A tarkopasz András kipróbálta a hajpasztát, és miután kiderült, hogy a szakállára nem lehet kenni, a maradékból belőtte a fiatal vállalkozó haját, miközben Balogh Levente az aftershave-et vette szemügyre. Mint kiderült, a nevet és a logót is levédette már, és piackutatás is megelőzte a termékfejlesztést. A bérgyártóval közösen állították össze az összetevőket, Dániel az internetről nézte ki, pontosan mi is kell egy-egy termékhez.

Révy Dánielnek 19 évesen már saját vállalkozása van, ami felkeltette a Cápák érdeklődését. Fotó: RTL Magyarország

1,6 millió forintot tett eddig a vállalkozásba, aminek a fele a saját pénze volt, a másik felét pedig a szüleitől kapta kölcsön. Mint kiderült, a borotválkozás utáni termék azzal tűnik ki a többi közül, hogy nem szeszalapú, így kíméli a bőrt, a hajvax esetében pedig a külföldi nagy márkák a versenytársak.

Elképesztően ügyes vagy Danikám, nem értesz semmihez, és mégis létrehoztál egy terméket, egy csomó ember, aki rengeteg mindenhez ért, képtelen létrehozni egy terméket az életben, nagyjából 7 milliárdan vagyunk így. Te pedig itt állsz előttünk, és megcsináltad

- dicsérte a fiatal vállalkozót Moldován András, István pedig "igazi self made manként" jellemezte. Balogh Petya szerint is fantasztikus, hogy ilyen fiatalon Daninak már saját vállalkozása van, de őt nem érdekli a téma, így nem adott ajánlatot, András is hasonlóképp gondolkodott. Tomán Szabina elmondta, találkozott már ilyen termékekkel, illetve olyan vállalkozókkal is, akik ugyanott gyártatnak, mint a Macho, úgyhogy ő is kiszállt. Balogh Levente azt javasolta a fiatalnak, hogy menjen tovább az útján, de befektetést nem ajánlott.

Lakatos István úgy gondolta, Daninak vállalkozása még ugyan nincs, de bátorsága, kreativitása és kereskedelmi érzéke annál inkább: a befektető felajánlotta, hogy 2024-ben megadja a kért 5 millió forintot, amint a vállalkozó elvégezte az egyetemet - de a mai napon nem kínált neki üzletet.

A műsor végén kiderült, hogy ezt az üzletet jelölték a K&H innovációért és fenntarthatóságért különdíjára is.

Többen láttak fantáziát a szerelembizniszben

Egy házaspár, Rétiné Félegyházi-Megyesy Anna és Réti János érkeztek következőnek a stúdióba. Vállalkozásuk a párkapcsolatok javítására épül, a szakmai hátteret Anna adja, aki pszichológus, János pedig a gyakorlati részét viszi a munkának. A tapasztalatok szerint a párok szép emlékei idővel megkopnak, és a fontos nagybeszélgetéseket viszont nem lehet betervezni. A külföldről beszerezhető beszélgetős játékok nem váltak be, ezért létrehoztak egy pároknak szóló, segítő kártyacsomagot, amellyel újra a kapcsolatuk hajnalán érezhetik magukat.

Az induláskor hat nap alatt sikerült eladni a teljes készletüket, 11 hónap alatt több mint 26 milliós bevétel mellett 11 millió forintos profitot termeltek. 10 millió forintért cserébe 10 százalékos részesedést kínáltak a Cápáknak, az összeget a termékpaletta bővítésére, és a németországi terjeszkedésre fordítanák.

A befektetők szemügyre vették a kártyacsomagokat, Andrásnak és Istvánnak is nagyon tetszett a termék, utóbbinak annyi volt az észrevétele, hogy egy ilyen terméket csak egyszer lehet eladni a pároknak. A vállalkozók ennek kapcsán elmondták, hogy többen már érdeklődtek is "pótkártyák" iránt, és tervben vannak más termékek, tematikus kártyapakkok is. A bemutatott termék önköltsége 4700 forint, és a házaspár 13 ezer forintért adja el a vásárlóknak.

Hamar elkapkodták az első adagot a beszélgetős kártyapakliból: gyerek mellett vágott bele az üzletbe a házaspár. Fotó: RTL Magyarország

Petya szerint ha Európában is sikeres terméket akarnak csinálni, akkor azt nem két embernek kell hobbiból vinnie. Moldován András úgy látta, ide nem 10 millió forint kellene, hanem sokkal több, hogy más nyelvekre is le lehessen fordítani a kártyákat, illetve egy nagyvállalt, ami intézi a terjeszkedést, ő nem adott ajánlatot, mert ez túl nagy feladat.

Ugyan Lakatos István nem szeret olyan vállalkozásba befektetni, amelynek csak egy terméke van, de az előző évadban is kivételt tett a Forever hands-el, most pedig akár két termékük is lehetne az ajándék-piacon, úgyhogy 5 millió forintos befektetést ajánlott a házaspárnak 10 százalékért cserébe.

Balogh Levente szerint a termékbe nem lehet belekötni, de nem látta a helyét a vállalkozásban, így kiszállt. Tomán Szabina szerint is jól ki vannak osztva a feladatok a cégben, így ő nem ajánlott befektetést. Balogh Petya, bár megfogadta, hogy a mostani évadban csak olyan startup cégekbe fektet pénzt, amilyenekbe a műsoron kívül is szokott, mivel az előző évadban Istvánnal közösen szálltak be a Forever hands-be, így ebből sem akar kimaradni. Ő is 5 milliót ajánlott 10 százalékért cserébe.

A pár ellenajánlatot tett, az 5-5 milliós befektetésért cserébe fejenként 8 százalékos tulajdonrészt ajánlottak a Cápáknak. István ezt nem fogadta el, tartotta az eredeti ajánlatát, amire a vállalkozók pedig végül rábólintottak. Így Lakatos István és Balogh Petya 10-10 százalékot szerzett a cégben az 5 milliójukért cserébe. Mint az adás végén kiderült, a Little Love Box megnyerte a Telekom Digitálisan Tettrekész Díját is.

Miután Jánosék, és a többi Cápa is elhagyta a stúdiót, a két befektető még kérdezgette egymást a kártyapakliból: így derült ki, hogy Petyának a szülei azt tanították a pénzről, hogy nem az a legfontosabb dolog a világon.

Nem a pénz az elsődleges, hanem az, hogy olyan dolgot csinálj, amit szeretsz. És ha azt jól csinálod, akkor lesz elég pénzed

- felelte István, miután Petya feltette neki ugyanezt a kérdést.

