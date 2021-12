Válaszút előtt a Hatoslottó új milliárdosa: könnyen elúszhat a pénze, ha rosszul dönt

A hatos lottó rekordnyereménye sokak fantáziáját felcsigázta. Fejben rengetegen elköltötték a milliárdokat. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy lehet okosan befektetni egy ekkora összeget.

Hatalmas összegű főnyereményt vitt el valaki vasárnap a Hatoslottón. A szerencsés játékos 3 milliárd 150 millió forinttal lett gazdagabb a "1; 3; 7; 12; 16; 27" számsorozatnak hála.

A rekordnyeremény sokak fantáziáját felcsigázta. Fejben a legtöbb szerencsejáték iránt érdeklődő magyar minden bizonnyal el is költötte már a nyereményt a nyertes helyett. De a fantázián túllépve a Pénzcentrum arra is kíváncsi volt, hogy lenne érdemes befektetni a hirtelen jött vagyont, úgy hogy a milliárdok nem csupán megmaradjanak, de még gyarapodjanak is.

Ebben Bence Balázs, a Portfolio tőzsdei oktatója volt segítségünkre. A szakértő kérdésünkre azt vázolta fel, hogy lenne érdemes diverzifikáltan befektetni a hatalmas vagyont.

Hagyományosan az államkötvények a leginkább kockázatmentes befektetési eszközök, míg a különböző egzotikus termékek, akár a kritptodevizák, vagy a ténylegesen létező eszközökre vonatkozó derivatívák a másik, leginkább kockázatos véglet. A kettő között helyezkednek el mind az ingatlanok, mind a részvénybefektetések. A szakértő elárulta milyen arányban lenne érdemes a vagyont elosztani a különböző befektetési lehetőségek között.

Prémium magyar államkötvény PMÁP – 20%

Az 5 éves verzió előző évi infláció + 1,25%-ot fizet, ez 2022-ben 75 körüli hozamot eredményez. Persze a hivatalos infláció, meg az egyéni fogyasztói kosarunkban tapasztalható áremelkedés jelentősen eltérhet egymástól. A lényeg, ez a portfoliónak az a része, aminek a reál értéke nem nagyon fog növekedni.

Lakás, üzlethelyiség, termőföld – 38%

Kizárólag az az ingatlan számít befektetésnek, ami pénzt hoz, a ház, lakás miben laksz, befektetés a saját kényelmedbe. Szóval a cél itt olyan ingatlanportfólió kialakítása, amelyeket bérbe tud adni az illető. Ekkora tőkéből akár egy egész társasház megvásárlása is beleférhet a keretünkbe.

Tőzsdei befektetés – 40%

Sokaknak meglepő lehet, de lényegében a tőzsdei befektetés is reál eszköz vásárlást jelent. A részvény vásárlással tulajdont szerzel egy társaságban, részesedsz annak eszközeiből, szoftverekből, gépsorokból, és nyilván a profitból is amit ezek segítségével elérnek.

Ha valaki nem akar egyedi részvényekkel bajlódni, akkor a legjobb stratégia úgynevezett indexkövető passzív alapokat vásárolni. Az alábbi kettővel az egész világot lefedjük. Az első a fejlett világ részvényeit tartalmazza, a másik a fejlődő, feltörekvő régiót, elsősorban Kínát és Indiát.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc),

iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc),

Ezeket ETF, tőzsdére bevezetett befektetési alap formájában lehet megvásárolni. TBSZ számla segítségével pedig még az adót is megússzuk. A tőzsdei befektetés láb, hasonlóan az ingatlanhoz, hosszú távra, 15-20 évre szól.

Arany – 1%

Csak a biztonság kedvéért, hátha a Covid zombijárvánnyá mutálódik. Az arany nem fizet osztalékot, mint a tőzsdei befektetés, nem fizet bérleti díjat, mint az ingatlan, csak van, csillog sárgán, és remélhetőleg a jövőben valaki többet fizet érte, mint amennyiért te vetted.

Kripto – 1%

Ethereum, Bitcoin meg ami jól esik az embernek. Már vagy 1000 féle kriptovaluta, igazi sláger most. A Blokklánc technológia marad, de hogy melyik lesz a nyertes kripto, azt nem lehet megjósolni. Ezért javaslom, hogy 1 százalékot fektessünk ebbe is. Ha bejön, szuper pénzt hozhat. Ha nem, akkor a többi befektetés bőven kompenzálja azt amit ezen bukunk - véli a szakértő.

A célzottabb befektetés is jól sülhet el

Könnyen lehet persze, hogy egyetlen szektorba fektetve, vagy akár egyetlen befektetéssel is nagyon jól járhat az újdonsült milliárdos. A Pénzcentrum nemrég írta meg a hajléktalanból befektetővé váló lottónyertesek mesébe illő történetét.

A győri hajléktalan Andraschek házaspár még 2013-ban nyert a lottón. A 626 millió forintos, mesés nyereményt pedig nem herdálták el, hanem okosan befektették. Andraschek Lászlóné idén mesélte el, hogy a pénzből többek között ingatlanokat vásároltak az Audi-gyár környékén, amelyek kiadásából is vannak bevételeik, de maguknak és a gyerekeiknek is vásároltak egy-egy lakást vagy házat. Az asszony azt is elmondta, férje valóra váltotta az álmát, meglátogatta a testvérét Kanadában.

Andraschekné arról is beszélt, hogy annak idején cukrászdát is nyitottak, de nem ment jól az üzlet, úgyhogy inkább bezárták, az ingatlant pedig eladták. Elmondta azt is, mára a sikeres ingatlanbefektetésekből több alkalmazottjuk is van, akik segítenek a ház körül, és saját sofőrt is foglalkoztatnak.