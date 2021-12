A megújult Pénzcentrum Az Év Honlapja Média kategóriájának győztese

A 2021-es Az Év Honlapja pályázaton a Pénzcentrum nyerte el a Minőségi díjat Média kategóriában. A tavaszi megújulást követően az oldal a várakozásokon felül teljesít. 2021 őszétől a Pénzcentrum a legolvasottabb magyar hírportálok között szerepel.

A 2021-es Az Év Honlapja pályázaton a Portfolio Csoport pályaműve, a Pénzcentrum - közérthető pénzügyi, gazdasági híroldal nyerte el a Minőségi díjat Média kategóriában.

Az indoklás szerint a Pénzcentrum számos hasznos funkcióval és szolgáltatással is tájékoztatja az olvasókat. Az új oldal megjelenésében is a közérthetőséget, a frissességet tükrözi, és természetesen reszponzivitása is megfelelően működik bármilyen eszközről.

A képekkel, grafikonokkal, infografikákkal, videókkal kiegészített cikkformátum szintén azt a célt szolgálja, hogy az olvasó könnyen megérthesse, befogadhassa még a legbonyolultabb gazdasági folyamatokat is.

Ebből adódik, hogy UX-e is tökéletes, szinte bármelyik korosztály számára. Az idén megújult honlap új rovatokkal is bővült. Így még több témában tudják segíteni azokat, akik gazdasági témában keresik valamire a választ.

Folyamatosan a TOP10-ben

A tavaszi megújulást követően az oldal a várakozásokon felül teljesít. 2021 őszétől a Pénzcentrum a legolvasottabb magyar hírportálok között szerepel. Az oldal rendszeresen megtalálható a TOP10-es élmezőnyben, sőt,

december 16-án elérte rekordolvasottságát is: 524 ezer RU-val (Real User - napi egyedi belföldi látogatószám, a Gemius adatai alapján).

A Portfolio Csoport hírportáljai, a Portfolio és a Pénzcentrum 2021-ben vezették a legolvasottabb gazdasági oldalak listáját, és mindkét oldal folyamatosan a hírportálok TOP 10-es mezőnyében szerepel.