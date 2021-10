Ezek most a Netflix legsikeresebb sorozatai: milliókat szegeztek a képernyők elé

111 millió nézőt hozott a Netflix új sikersorozata eddig, mindössze 27 nap alatt. A Nyerd meg az életed (Squid Game) története szerint kilátástalan helyzetbe került emberek küzdenek egy játékban a csaknem 12 milliárd forintos - 46,5 milliárd won - fődíjért. Az viszont már csak a játék kezdete után derül ki a játékosok számára, hogy a kiesők az életükkel fizetnek. A véres és drámai dél-korei sorozat nagyon hamar közönségkedvenc lett. Mutatjuk, milyen sorozatok szerepelnek még a streamingszolgáltató legnézettebb műsorai között.

A Nyerd meg az életed előtt a kosztümös-romantikus Bridgerton volt a csúcstartó, jelenleg a második helyen áll 82 millió megtekintéssel, amelyet a megjelenését követő első 28 napban ért el. A sorozat tavaly karácsonykor jött ki a streamingen, éppen egy olyan időszakban, amikor egyébként is megugrik az előfizetők száma, és nő a képernyők előtt töltött idő is. Bár már rengetegen várják a második évadot, a Netflix múlt hónapban közölte, hogy még 2022-ig nem fog megjelenni.

A lista harmadik helyén a Lupin című sorozat áll, melynek főszereplője egy "úribetörő", akárcsak példaképe Arsene Lupin. A 10 részből álló sorozatot két évadra bontották, az első év elején, a második nyáron jelent meg, tehát ez sem régi sorozat, mégis 76 millió megtekintést ért el szűk egy hónap alatt. A 2019 végén megjelent fantasy sorozat, a Vaják (The Witcher) viszont még a járvány előtt lett népszerű, mostanra - a Lupinhez hasonlóan - 76 millió megtekintést ért el. Ez a negyedik hely megszerzésére volt elég:

Azoknak a Netflix előfizetőknek a száma, akik legalább 2 percre elindították az adott sorozatot a megjelenésüket követő 28 napban. (millió fő)

Az idén nyáron megjelent Vágyak/Valóság (Sex/Life) és a Stranger Things 2019-es harmadik évada 67-67 millió nézőt vonzott a megjelenését követő 4 hétben. Utóbbinak a negyedik évadát is sokan várják, egyelőre annyit tudunk, hogy 2022 első negyedévére tervezik a megjelenést. Sokkal nem maradt le A nagy pénzrablás (Money Heist) tavaly tavasszal megjelent negyedik évada sem (65 millió nézővel), azóta már az ötödik évad is kijött szeptember elején. Rengetegen voltak kíváncsiak a Tigrisvilág (Tiger King) című Joe Exotic életét feldolgozó sorozatra is tavaly, legalábbis 64 millióan belenéztek.

Jól látható a statisztikákból, hogy a Vajákon kívül nincs is 2019-ben kijött sorozatévad a listában. Mivel a Netflix előfizetőinek a száma egyre nő, logikusan az újabb sorozatok eleve jobb helyzetből indulnak a versenyben. A karácsonyi időszak, vagy egy nyári uborkaszezon szintén a lista élére repíthet egy-egy új sorozatot, és nyilván a marketingnek, illetve az olyan mértékű hypenak, rajongásnak a sorozat körül, mint a Nyerd meg az életed esetében sem elhanyagolható a szerepe.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyit ér egy ember élete forintban a Netlix új sorozata szerint: megdöbbentően keveset Csak a játék kezdete után derül ki a játékosok számára, hogy a kiesők az életükkel fizetnek.

Mi lehet a következő sikersorozat?

Már most is nézhető az új dán krimisorozat, Gesztenyeember (The Chestnut Man), amelyet szintén nagy érdeklődés övez, de a listára még nem kerülhetett fel, hiszen még nem telt el 4 hét a megjelenése óta. Október közepén jön a Te, vagyis a You harmadik évada, a hónap második felében a Locke & Key - Kulcs a zárját második évada. Novemberben érkezik a Tiger King második évada, illetve a Cowboy Bebop - a kedvelt anime élőszereplős változata. Decemberben pedig érkezik a Vaják új évada.

2022-ben várható az After Life harmadik, befejező évada, a már említett Bridgerton folytatása, a Love, Death & Robots harmadik évada, Sex Education negyedik évada. A korona (The Crown) következő évada novemberre várható. Akinek tetszett a Nyerd meg az életed, benevezhet japán Alice in Borderland-re, illetve jövőre annak második évadára. A Lupin harmadik részére sem kell már sokat várni.