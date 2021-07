Ezek Magyarország legjobb éttermei 2021-ben: egyre több a vidéki hely a topban

Tegnap este a Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán a fődíjat 2019 és 2020 után idén is a Széll Tamás és Szulló Szabina séfek által vezetett Stand nyerte. A decens, minden elemében kifinomult precizitással, világszínvonalú szakmaisággal vezetett csúcsétterem nyitása óta magyar alapanyagokkal, elegánsan átdolgozott és megjelenített tradíciókkal nyűgözi le a külföldi vendégeket és a gasztronómiát értő és érző lokálpatriótákat. A séfpáros többek közt a Bocuse d’Or miatt nemzetközi figyelmet is kap, a Stand az étteremkalauzok, a magyar gasztronómiát méltató listák, ajánlások állandó, központi szereplője. Mutatjuk, mely éttermek kerültek még fel 2021-ben az ország legjobbjainak listájára, és milyen különdíjakat osztottak ki a tegnapi gálán.

A vidéki éttermek listájának élére a Platán Gourmet Étterem került, megkapta Az Év Vidéki Étterme Díját. A Platán Gourmet Étterem egyértelműen egy ízig-vérig magas minőségű gasztronómiát felvállaló koncepció. A konyhai stílus nehezen kategorizálható, a vidéki éttermek utóbbi években trendszerű farm-to-fork koncepcióját elkerülve inkább a nagyvárosi, kozmopolita gondolkodásmódot képviseli - írja a Dining Guide.

A Dining Guide Az Év Cukrászdája Díjat immáron negyedik éve a Mihályi Patisserie kapja, amely idén ünnepelte 13. születésnapját. Az alapító Mihályi László a francia cukrászati stílus magyarországi megteremtője, úttörője, páratlan és előremutató, amit képvisel a cukrászatban az országban.

A Dining Guide a street food elnevezés helyett továbbra is az alternatív vendéglátóhely kifejezést használja, hiszen a legtöbb esetben szó nincsen klasszikus utcai ételekről, bent, az éttermekben fogyasztjuk ezeket az ételeket. A Dining Guide – XIXO Az Év Alternatív Vendéglátóhelye Díját a Pizza, Kávé, Világbéke formációk nyerték el. A miskolci egységet követő 2021-es debreceni nyitás külön öröm volt a Dudás fivérekért rajongóknak.

Az idén másodszor átadott Fenntarthatósági Díjat a Salt Budapest nyerte el, a Dining Guide Életműdíját László Árpád, a Robinson Restaurant tulajdonosa vette át. Az Év Ígéretes Étterme az újonnan nyílt Spago by Wolfgang Puck Budapest. Idén először adta át a Dining Guide a Fairplay Díjat, mellyel azt az éttermet díjazták, mely a járvány alatti időben munkavállalóiért a leginkább helyt állt. Ez a díj a Rosenstein Vendéglő tulajdonosainak járt, csak úgy, mint az Év Szerethető Étterme Díj, melyet szintén ők kaptak.

A 2021-es Audi-Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai:

Audi – Dining Guide Év Étterme Díj: Stand

Top 10+2 étterem:

Stand Étterem – Széll Tamás, Szulló Szabina, séfek

Pasztell Étterem – Erdei János, séf

Platán Gourmet – Pesti István, séf

Rumour by Rácz Jenő – Rácz Jenő, séf

Salt Budapest – Tóth Szilárd, séf

Textúra – Sárközi Ákos, séf

Arany Kaviár Étterem – Kanász László, séf

Essência Restaurant – Tiago Sabarigo, séf

Laurel Budapest – Mede Ádám, séf

Stand 25 Bisztró – Széll Tamás, Szulló Szabina, séfek

Bisztró42 – Barna Ádám, séf

Anyukám Mondta Étterem – Dudás Szabolcs, séf

Különdíjak:

Fenntarthatósági Díj / SALT

Életműdíj / László Árpád / Robinson Restaurant

Fair Play Díj / Rosenstein Vendéglő

Az Év Szerethető Étterme Díj / Rosenstein Vendéglő

Az Év Cukrászdája Díj / Mihályi Patisserie

Az Év Szervizembere Díj / Bajusz Gergely / Avalon Ristorante

Az Év Alternatív Vendéglátóhelye Díj / Pizza, Kávé, Világbéke – Debrecen

Az Év Ígéretes Étterme Díj / Spago Budapest

Az Év Ifjú Séftehetsége Díj / Mede Ádám / Laurel Budapest

Az Év Vidéki Étterme Díj / Platán Gourmet Étterem

A világ és a hazai gasztronómia állapotát az elmúlt időszak történései, az időszakos étterembezárások különösen rossz helyzetbe hozták. A magyar vendéglátást már évek óta jellemzi, hogy sok az új nyitás, és ezzel együtt sajnos a sok étterembezárás is. A világjárvány okozta étterem leállások még egy nagy problémát hoztak az egységek számára: ma nagy feladatot jelent számukra a megfelelő minőségű és számú munkaerő visszaszerzése, megtalálása. Az idei év tavaszát követő időszakban, az éttermek újraindulásának lehetősége ellenére sem nyitott ki az éttermek egy jelentős része. Jó hír viszont, hogy az idén, ha nem is nagy számban, de igazán jó új éttermekkel is gazdagodtunk. A nyitva lévő „régi” jól bevált helyeket ez nem ingatta meg, de azok biztosan megérzik ezt, akik belassulnak, és nem látják, hogy ma más a vendéglátás, mások a vendégigények mint a múltban

– mondta el a legjobb éttermek idei helyzetéről Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója.

"A kiadvány célja, hogy az étterembe járó fogyasztók szemszögéből nézve mérje fel a magyarországi éttermek teljesítményét, és ajánlja azokat az olvasóknak. A TOP100 Étteremkalauz a pontszámokon túl továbbra is tagekkel, címkékkel és szimbólumokkal is információt ad az adott vendéglátóhely besorolásáról. Az éttermi állítások szakértői szemmel való ellenőrzése komoly „fogyasztóvédelmi” feladat. Az idei tesztelés különleges volt, hisz limitált idő adatott rá, emellett sok hely ki sem nyitott a legjobb éttermek közül. Őket az idei kalauz természetesen nem említi, nem rangsorolja" – mondta Herczeg Zoltán.