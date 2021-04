Többet beszéltél a szüleiddel: erre például jó volt a pandémia

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyarok több mint harmada lepte meg okostelefonnal a szüleit a pandémia alatt, hogy ne csak hallják, hanem videón is láthassák egymást – ez derült ki egy több mint ezerötszáz választ összesítő online felmérésből. Ennek köszönhetően a megkérdezettek harmada többet is beszélt a szüleivel az elmúlt évben, mint korábban. Továbbra is a telefonálás a legnépszerűbb kapcsolattartási forma a szeretteinkkel, azonban a válaszadók több mint fele (51,8%) videóhíváson keresztül látja leggyakrabban a szüleit, míg negyedük a közösségi oldalon beszélget velük. A közelgő anyák napját azonban a többség már nem online ünnepli meg, 51 százalék személyesen tervezi felköszönteni édesanyját.

Arra kereste a választ a Huawei Technologies Hungary online felmérésében, hogyan tartották az emberek a kapcsolatot a szeretteikkel, főképp a szüleikkel a járványhelyzet miatti korlátozások alatt. Mennyit és hogyan beszélgettek és az okoseszközök adta lehetőségek – mint például a videótelefonálás, a különféle online csevegő programok, vagy a közösségi oldalak – közelebb hozták-e a családot. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A járvány hatására többet beszélünk a szüleinkkel A felmérés szerint a válaszadók 81,4 százaléka továbbra is telefonon beszél szüleivel. A kitöltők több mint fele (51,8%) videóhívást indítva, míg majd ugyanennyien (51%) írásban, valamilyen üzenetküldő alkalmazáson keresztül kommunikálnak. Alig negyedük (26%) írásban, a közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot, míg 24 százalékuk maradt a személyes találkozásnál. A két legkevésbé preferált mód az SMS és az e-mail, előbbit a válaszadók 7, utóbbit alig 3 százalékuk használja. A pandémia hatására nemcsak a videótelefonálás, hanem általában a kommunikáció gyakorisága is nőtt: a válaszadók mintegy negyven százaléka többet beszél szüleivel, mint a járvány előtt. Érdekes adat, hogy a tavaly tavaszi és az idei karantén időszak érdemben nem befolyásolta a kommunikáció gyakoriságát, 62 százalékuk ugyanannyit, ám közel 10 százalékuk még többet is beszél szüleivel, mint előtte. Ezen kívül az is kiderült, hogy közel 60 százalékuk legalább hetente egyszer bekapcsolt kamerával hívja fel szüleit. A válaszadók szüleinek közel felének már korábban is volt okostelefonja, azonban 36 százalékuk kifejezetten ezért vásárolt nekik erre alkalmas eszközt. A válaszokból kiderült, a szülők negyede már ismeri és használja is a legnépszerűbb csevegőprogramokat, ám 41 százalékuk még csak most ismerkedik az alkalmazásokkal és azok használatával. Vannak, akiknek az eszközhasználatban kellett segítség (16%), míg mások az alkalmazáson belüli funkciókkal álltak hadilábon (8%). Itthon nem divat az online szülinap, elmarad az online anyák napja is A bezártság okozta kényszerhelyzet újraértelmezte a családi összejövetelek fogalmát. Legtöbben (72%) közös videókonferenciát szerveztek, hogy a család minden tagja egyszerre lássa egymást. Sőt, a válaszadók tizede közös online étkezésekkel helyettesítette a vasárnapi ebédeket. Az online családi esemény szervezése nem hozza lázba a válaszadókat, minden második ember nyilatkozott úgy, hogy nem szeretnének így, online együtt lenni. 23 százalékuknál azonban már legalább egyszer összejött így a család. Alig 7 százalék rendszeresítette az online találkozókat. A nagy családi ünnepségek is elmaradtak, a válaszadók alig 8 százaléka szervezett online születésnapot édesanyja, vagy édesapja számára. Sőt, egyes családoknál előre felvett videóüzenetekkel köszöntötték fel az ünnepeltet. A közelgő anyák napját a válaszadók már nem online tervezik megünnepelni, több mint 50 százalékuk úgy véli, a jelenlegi körülmények között már személyesen is fel lehet köszönteni édesanyjukat.

Címlapkép: Getty Images

