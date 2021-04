Óriási változás a Tippmixen: ez már most milliónyi magyar játékost érint

Biró Attila Link a vágólapra másolva

A pandémia gyökeresen átalakította a sportfogadási szokásokat is. Ennek okán a nemzeti lottótársaság folyamatosan frissíti felületén, újabb és újabb fogadási lehetőségeket mutatva be a hazai, közel 1 millió játékosnak. A 2021-es nagy változásokat egy friss sajtóeseményen jelentették be, amin a Pénzcentrum is részt vett.

A sportfogadási kínálat 90 százaléka eltűnt a pandémia miatt 2020 első negyedévében, emiatt a nem szokványos sportfogadási formák lepték el a szerencsejátékot. Magyarországon is ez történt A legfrissebb hírek, időrendben ITT! - vezette fel a Szerencsejáték legfrissebb sajtóeseményét Tőrös Balázs, sportkommentátor. Az eseményen Biró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ) elnöke ismertette többek között, hogy a globális videójátékos-piac 2,8 milliárd embert érinthet. Közülük az e-sport nézők tábora meghaladja a 662 millió főt. Közülük több mint 200 millióan állandó nézők. Az ekkora tömegnek köszönhetően a piac összes bevétele 2021-re meg fogja haladni az 1 milliárd dollárt. Ez pedig a szakértők szerint óriási potenciál. Az elnök ezen felül ismertette azt is, hogy Magyarországon a videójátékosok száma 3,8 millió fő körül van, közülük 540 ezer fő az, aki aktívan játszik vagy fogyaszt valamilyen formában e-sportot. Az ő költéseik 2020-ban már 42 milliárd forintot tettek ki idehaza. Biró Balázs elmondta azt is, hogy a koronavírus-járványnak kettős hatása volt az e-sportra. Egyfelől láthatóan megnőtt az érdeklődés a terület iránt, de az élő események ugyanúgy elmaradtak, emiatt a gazdasági hatások itt is éreztetik hatásukat, a hirdetők bizonytalanabbá váltak. Az igazi nyertese viszont a pandémiának az e-sport fogadási terület lehet leginkább. Megújul a fogadás Magyarországon Horváth Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. sportfogadási vezetője ismertette, hogy az e-sport fogadások mára a 6. legnépszerűbbé váltak a közel 50 kínált sportágból. A vezető elmondta azt is, hogy bár a kínálat nagy, a fogadók körében a sportszimulációs játékok a kedvenceik, úgy mint a Fifa, NBA vagy NHL. A szakember ezen felül ismertette azt is, hogy míg tavaly az e-sport rendszer kialakításán és bevezetésén volt a nagy hangsúly. Az idei év nagy fejlesztésének hangsúlya az e-sport szolgáltatási szintjének a javításán volt. Ennek apropóján az e-sport fogadás mostantól egy saját, külön felületet kapott a TippmixPro oldalán. Itt csak az e-sportról lesz szó, ahol rengeteg élő játékot, meccset is lehet majd nézni, és élőben is sok játékra lehet majd fogadni. Ezen felül Horváth Zoltán belengette azt is, hogy még idén bevezetik a virtuális fogadást is, mind online, mind a boltokban. Erről az újításról azonban bővebb információ még nem hangzott el. 1 millió magyar játékos fogad A sajtóeseményen Bánhegyi Zsófia, a Szerencsejáték Zrt. marketing és kommunikációs igazgatója elmondta azt is, hogy a sportfogadás világszerte szárnyal, és ez Magyarországon is így van. Ahogy a szakember elmondta, tavaly a társaság bevételének 42 százalékát a sportfogadások tették ki, viszont 2021 első három hónapjában ez már 50 százalék fölött volt. Bánhegyi Zsófia elmondta azt is, 2020-ban mintegy 124 ezren fogadtak Magyarországon online a társaság felületén, és mintegy 920 ezren a lottózókban.

Címlapkép: Getty Images

