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Sport

Itt az idei Aranylabda-lista: Szoboszlai lemaradt, Messi kilencedszer nyerhet

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 17:44

A díjért a nyolcszoros győztes Lionel Messi is ismét versenybe száll, a győztesek személyére pedig október végén derül fény Londonban.

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Nyilvánosságra hozták az Aranylabda harmincfős jelöltlistáját, amelyet a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain kilenc, valamint a világbajnok spanyol válogatott hat játékosa fémjelez.

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A kedden bejelentett névsorból ugyan kimaradt a párizsiak két alapembere, Désiré Doué és a Liverpoolba igazolt Bradley Barcola, a PSG így is abszolút fölényben van. A francia klubot a tavalyi aranylabdás Ousmane Dembélé mellett Hvicsa Kvarackhelia, Asraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Willian Pacho és João Neves képviseli.

A világbajnoki címet ünneplő spanyol válogatottból Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz és Ferran Torres kapott helyet a sportág legrangosabb egyéni elismeréséért zajló küzdelemben.

Az Inter Miamit erősítő Lionel Messi 2009 és 2023 között nyolc alkalommal hódította el a trófeát, így most esélye nyílik a kilencedik diadalára is. A férfi és a női kategória győzteseit október 26-án, egy londoni gála keretében hirdetik ki.

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A díjra jelölt harminc labdarúgó teljes névsora az alábbi:

  • Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona)
  • Marc Cucurella (spanyol, Chelsea)
  • Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
  • Luis Díaz (kolumbiai, Bayern München)
  • Bruno Fernandes (portugál, Manchester United)
  • Gabriel Magalhães (brazil, Arsenal)
  • Erling Haaland (norvég, Manchester City)
  • Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (angol, Bayern München)
  • Hvicsa Kvarackhelia (georgiai, Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  • Sadio Mané (szenegáli, al-Nasszr)
  • Marquinhos (brazil, Paris Saint-Germain)
  • Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)
  • Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  • Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)
  • Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
  • João Neves (portugál, Paris Saint-Germain)
  • Michael Olise (francia, Bayern München)
  • Willian Pacho (ecuadori, Paris Saint-Germain)
  • Julián Quiñones (mexikói, al-Kadszija)
  • Declan Rice (angol, Arsenal)
  • Rodri (spanyol, Manchester City)
  • Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain)
  • William Saliba (francia, Arsenal)
  • Ferran Torres (spanyol, FC Barcelona)
  • Dayot Upamecano (francia, Bayern München)
  • Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
  • Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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