A súlyos testi sértéssel vádolt egykori középpályás tárgyalását jövő márciusra halasztották.
Itt az idei Aranylabda-lista: Szoboszlai lemaradt, Messi kilencedszer nyerhet
A díjért a nyolcszoros győztes Lionel Messi is ismét versenybe száll, a győztesek személyére pedig október végén derül fény Londonban.
Nyilvánosságra hozták az Aranylabda harmincfős jelöltlistáját, amelyet a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain kilenc, valamint a világbajnok spanyol válogatott hat játékosa fémjelez.
A kedden bejelentett névsorból ugyan kimaradt a párizsiak két alapembere, Désiré Doué és a Liverpoolba igazolt Bradley Barcola, a PSG így is abszolút fölényben van. A francia klubot a tavalyi aranylabdás Ousmane Dembélé mellett Hvicsa Kvarackhelia, Asraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Willian Pacho és João Neves képviseli.
A világbajnoki címet ünneplő spanyol válogatottból Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz és Ferran Torres kapott helyet a sportág legrangosabb egyéni elismeréséért zajló küzdelemben.
Az Inter Miamit erősítő Lionel Messi 2009 és 2023 között nyolc alkalommal hódította el a trófeát, így most esélye nyílik a kilencedik diadalára is. A férfi és a női kategória győzteseit október 26-án, egy londoni gála keretében hirdetik ki.
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A díjra jelölt harminc labdarúgó teljes névsora az alábbi:
- Jude Bellingham (angol, Real Madrid)
- Pau Cubarsí (spanyol, FC Barcelona)
- Marc Cucurella (spanyol, Chelsea)
- Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (kolumbiai, Bayern München)
- Bruno Fernandes (portugál, Manchester United)
- Gabriel Magalhães (brazil, Arsenal)
- Erling Haaland (norvég, Manchester City)
- Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (angol, Bayern München)
- Hvicsa Kvarackhelia (georgiai, Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
- Sadio Mané (szenegáli, al-Nasszr)
- Marquinhos (brazil, Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (argentin, Internazionale)
- Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
- Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
- João Neves (portugál, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (francia, Bayern München)
- Willian Pacho (ecuadori, Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (mexikói, al-Kadszija)
- Declan Rice (angol, Arsenal)
- Rodri (spanyol, Manchester City)
- Fabián Ruiz (spanyol, Paris Saint-Germain)
- William Saliba (francia, Arsenal)
- Ferran Torres (spanyol, FC Barcelona)
- Dayot Upamecano (francia, Bayern München)
- Vinícius Júnior (brazil, Real Madrid)
- Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)
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