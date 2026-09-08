Itt az idei Aranylabda-lista: Szoboszlai lemaradt, Messi kilencedszer nyerhet

A díjért a nyolcszoros győztes Lionel Messi is ismét versenybe száll, a győztesek személyére pedig október végén derül fény Londonban.

Nyilvánosságra hozták az Aranylabda harmincfős jelöltlistáját, amelyet a Bajnokok Ligája címvédője, a Paris Saint-Germain kilenc, valamint a világbajnok spanyol válogatott hat játékosa fémjelez.

A kedden bejelentett névsorból ugyan kimaradt a párizsiak két alapembere, Désiré Doué és a Liverpoolba igazolt Bradley Barcola, a PSG így is abszolút fölényben van. A francia klubot a tavalyi aranylabdás Ousmane Dembélé mellett Hvicsa Kvarackhelia, Asraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, Willian Pacho és João Neves képviseli.

A világbajnoki címet ünneplő spanyol válogatottból Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Fabián Ruiz és Ferran Torres kapott helyet a sportág legrangosabb egyéni elismeréséért zajló küzdelemben.

Az Inter Miamit erősítő Lionel Messi 2009 és 2023 között nyolc alkalommal hódította el a trófeát, így most esélye nyílik a kilencedik diadalára is. A férfi és a női kategória győzteseit október 26-án, egy londoni gála keretében hirdetik ki.

A díjra jelölt harminc labdarúgó teljes névsora az alábbi: