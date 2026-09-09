A nyitókörben a címvédő Paris Saint-Germain, a tavalyi döntős Arsenal, valamint a Barcelona is megkezdi európai kupaszereplését.
Megszólalt Polgár Judit az államfőjelöltségről: eljátszottam a gondolattal, hogyan tudnék egy kis nyugalmat hozni ennek az országnak
Miután Sulyok Tamás távozott a köztársasági elnöki posztról, Magyar Péter miniszterelnök felkérte Polgár Juditot az államfői tisztségre. A sakknagymester azonban visszautasította a lehetőséget, döntését pedig azzal indokolta, hogy a jelenlegi mély társadalmi megosztottságban nem ő a legalkalmasabb a feladatra, így a jövőben is az oktatásban és a sportban folytatja munkáját.
Azt követően, hogy Sulyok Tamás aláírta a 17. Alaptörvény-módosítást és távozott a hivatalából, a kormányfő széles körű társadalmi egyeztetést ígért az új államfő személyéről. A kulturális, tudományos és sportélet számos kiemelkedő alakja a nyolcszoros olimpikon Polgár Juditot javasolta a posztra, akit Magyar Péter végül személyesen is megkeresett. A sakknagymester a Nők Lapjában részletesen beszámolt a felkérés körülményeiről és döntésének okairól.
Bár az elmúlt tíz évben többször is felmerült a neve az elnökválasztások kapcsán, elmondása szerint nagyon meglepődött, amikor a lehetőség most valóban kézzelfoghatóvá vált. A folyamat egy váratlan találkozóval indult, amely során sakkozni kezdtek a miniszterelnökkel. Polgár Judit kiemelte, hogy míg a legtöbb politikus és vállalatvezető a nyilvános vereségtől tartva korábban csak egy fotó erejéig állt oda vele a táblához, Magyar Péter végigjátszotta a partit, és a kamerák kereszttüzében elszenvedett vereségét is mosolyogva fogadta.
A hivatalos felkérést követően a sakkozó a tőle megszokott analitikus gondolkodással, a különböző lépéseket és kimeneteleket elemzve vette fontolóra a lehetőséget. Bár eljátszott a gondolattal, hogyan tudna nyugalmat hozni az országnak, végül arra a következtetésre jutott, hogy a jelenlegi feszült, megosztott politikai helyzetben nem ő a legmegfelelőbb ember erre a szerepre.
Döntése értelmében a jövőben is az oktatás és a sakk területén dolgozik tovább, célja pedig továbbra is Magyarország hírnevének öregbítése, valamint a személyét övező nemzetközi megbecsülés megőrzése. Mint fogalmazott, a felkérés körüli időszakot hatalmas kalandként élte meg, az emberektől érkező rengeteg támogató és sajnálkozó visszajelzés pedig örökre emlékezetes marad számára.
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címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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