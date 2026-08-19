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Pilótát cserél a Holland Nagydíj előtt a Red Bull: ő lép Hadjar helyére, ez a váltás oka
Isack Hadjar csuklósérülése miatt kénytelen kihagyni a Holland Nagydíjat, így a Red Bull közvetlenül a nyári szünet után átszervezésre kényszerül a pilótafelállásában, ami a testvércsapatot is érinti - írta a Forma1.com.
A francia pilóta a nyári leállás során szenvedett csuklósérülést, emiatt a zandvoorti hétvégén nem állhat rajthoz a hazai közönség előtt versenyző csapattársa, Max Verstappen mellett. Hadjar jelenleg a nyolcadik helyet foglalja el az összetettben, és a sérülést megelőzően sorozatban hét futamon szerzett pontot.
Helyére a Racing Bullstól Liam Lawson lép elő. Az új-zélandi versenyző a 2025-ös szezon elején két futam erejéig már vezetett Red Bull-autót, mielőtt visszatért a testvércsapathoz, ahol azóta a mezőny egyik legjobb teljesítményét nyújtva vezeti az üldözőmezőny pontversenyét.
Lawson megüresedő ülését a Racing Bullsnál Juki Cunoda foglalja el ideiglenesen. A japán pilóta a tavalyi szezon végén veszítette el állandó ülését, azóta mindkét csapat teszt- és tartalékversenyzőjeként dolgozik. Cunodának így korábbi alakulatánál kell beugróként helytállnia, ahol az újonc Arvid Lindblad lesz a csapattársa.
A Red Bull hivatalos közleményében mielőbbi felépülést kívánt Hadjarnak, és megköszönte Lawsonnak, hogy rövid időn belül rendelkezésre állt. A Racing Bulls szintén kiemelte mindkét pilóta rugalmasságát a váratlan helyzet kezelésében.
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Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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