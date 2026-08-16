Fiatal bringás halt meg a kerékpárversenyen: asztalra vágtak a sporttársai, azonnali cselekvést akarnak a tragédia után

A hivatásos kerékpárosok szakszervezete felháborodásának adott hangot az eset kapcsán, és a bukósisakok biztonsági szabványainak azonnali felülvizsgálatát, fejlesztését sürgeti - írta meg a BBC Sport.

Halálos baleset történt pénteken a Volta a Portugal kerékpárversenyen, amikor a 19 éves brit Finlay Tarling egy civil járművel ütközött.

A fiatal sportoló az NSN Cycling csapatát erősítette, testvére, Josh Tarling pedig a Netcompany Ineos oszlopos tagja, aki korábban Giro d'Italia-szakaszgyőzelmet aratott, és az egyéni időfutam Európa-bajnoka. Fin Tarling maga is rendkívül tehetséges versenyzőnek számított, a Volta a Portugal időfutamán alig néhány nappal a tragédia előtt ért el kiemelkedő eredményt.

A Hivatásos Kerékpárosok Szövetsége (CPA) a közösségi oldalán közzétett állásfoglalásában szomorúságát és felháborodását fejezte ki, hangsúlyozva, hogy elfogadhatatlan egy fiatal sportoló életének ilyen értelmetlen elvesztése. A szervezet elnöke, Adam Hansen a BBC Sportnak nyilatkozva azonnali változtatásokat követelt. Véleménye szerint a bukósisakok felülvizsgálatra szorulnak, mivel a jelenlegi uniós szabványt (CE EN 1078) mindössze 19,5 km/órás sebességű ütközésekre tesztelik, miközben a profi mezőny lejtmenetben akár a 100 km/órás tempót is eléri.

A profi kerékpársport az elmúlt években jelentősen felgyorsult. A tavalyi Tour de France 11. szakaszán megdőlt az átlagsebességi rekord (50,91 km/óra), miközben a versenyzők már a rajt pillanatától kezdve maximális intenzitással tekernek. Az elmúlt három évben hat kerékpáros veszítette életét közúti versenyeken, köztük a svájci Muriel Furrer, aki a 2024-es világbajnokságon szenvedett halálos fejsérülést, valamint Gino Mäder, aki 2023-ban a Tour de Suisse egy lejtős szakaszán szenvedett végzetes balesetet.

A tragédia ismét rávilágít a versenypályák biztosításának nehézségeire. A legnagyobb megmérettetéseken, például a Tour de France egyes szakaszain teljes útzárat alkalmaznak, a legtöbb futamon azonban csak úgynevezett gördülő útzár működik, ahol rendőrmotorosok és szervezői járművek haladnak a mezőny előtt, ideiglenesen lezárva a kereszteződéseket. Hansen hangsúlyozta, hogy a civilek sokszor azt feltételezik, a főmezőny elhaladása után már biztonságos az út, így visszahajtanak rá – miközben a leszakadt versenyzők még percekkel, vagy akár háromnegyed órával később is érkezhetnek.

Tarling halálának pontos körülményeit a portugál Nemzeti Köztársasági Gárda vizsgálja. A helyi sajtóértesülések szerint a járművezető ellen várhatóan nem emelnek vádat. A Kerékpáros-világszövetséget (UCI) a BBC megkereste a bukósisak-szabványokkal kapcsolatban, de válasz egyelőre nem érkezett. A szervezők közben azt tervezik, hogy a szeptember 2-án induló Tour of Britain elnevezésű versenyen adóznak a fiatal kerékpáros emlékének.