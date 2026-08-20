Készül a hatalmas lekvárháború: kóstolóval és hagyományos magyar ételekkel csalogatnak Kecskemétre

Több mint száz kiállító mutatja be a helyi mezőgazdaság, élelmiszeripar és kézművesség értékeit a 29. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron, amelyet augusztus 21. és 23. között rendeznek meg Kecskemét főterén – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára kiemelte: a Hírös Hét Fesztivál keretében zajló rendezvényen a térség települései közül Lajosmizse, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Lakitelek, Orgovány, Kunbaracs, Tiszaalpár és Bugacpusztaháza mutatkozik be. A látogatókat minden nap kistermelői vásár, kézműves bemutatók és interaktív foglalkozások, köztük nemezelés, házi tésztakészítés és agyagozás várják. Idei újdonságként az óriás és különleges formájú termények kiállításán őstermelők és hobbikertészek szokatlan zöldségeit és gyümölcseit mutatják be.

A pénteki hivatalos megnyitót követően szombaton adják át a települési installációk szakmai díjait, vasárnap pedig kihirdetik a X. Aranyhomok Térségi Lekvárverseny eredményét, és kóstolóval egybekötött lekvárfőző találkozót tartanak. A kiállítást a térségi gasztronapok kísérik, ahol esténként más-más település kínálja hagyományos ételeit – köztük töltött káposztát, tejespitét, halászlét és babgulyást – a közönségnek.