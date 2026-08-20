Az augusztus 20-i programok idén is több százezer embert vonzanak a fővárosba, a rendezvényeken pedig a koncertek és a tűzijáték mellett a gasztronómia is fontos...
Készül a hatalmas lekvárháború: kóstolóval és hagyományos magyar ételekkel csalogatnak Kecskemétre
Több mint száz kiállító mutatja be a helyi mezőgazdaság, élelmiszeripar és kézművesség értékeit a 29. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon és Vásáron, amelyet augusztus 21. és 23. között rendeznek meg Kecskemét főterén – tájékoztatták a szervezők az MTI-t.
Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára kiemelte: a Hírös Hét Fesztivál keretében zajló rendezvényen a térség települései közül Lajosmizse, Tiszakécske, Nyárlőrinc, Lakitelek, Orgovány, Kunbaracs, Tiszaalpár és Bugacpusztaháza mutatkozik be. A látogatókat minden nap kistermelői vásár, kézműves bemutatók és interaktív foglalkozások, köztük nemezelés, házi tésztakészítés és agyagozás várják. Idei újdonságként az óriás és különleges formájú termények kiállításán őstermelők és hobbikertészek szokatlan zöldségeit és gyümölcseit mutatják be.
A pénteki hivatalos megnyitót követően szombaton adják át a települési installációk szakmai díjait, vasárnap pedig kihirdetik a X. Aranyhomok Térségi Lekvárverseny eredményét, és kóstolóval egybekötött lekvárfőző találkozót tartanak. A kiállítást a térségi gasztronapok kísérik, ahol esténként más-más település kínálja hagyományos ételeit – köztük töltött káposztát, tejespitét, halászlét és babgulyást – a közönségnek.
Egyszerre zöldség és gyümölcs is, piros bogyókat terem, mutatós a kertben, ráadásul még cserépben is vígan elvan. Na, mi lehet ez? Hát az eperspenót!
Egészen szokatlan arcát mutatja idén nyáron a Tisza-tó: a Tiszavalki-medence jelentős része már szárazon áll, és a sekélyebb területeken a vízitúrázók is akadályokba ütközhetnek.
Mi épül Balatonfüred szívében? Az egykori napközis tábor helyén 69 lakásos prémium lakópark készül, a Kisfaludy strand közelében már el is indult az előértékesítés.
A Balaton alacsony vízállása most újabb különös meglepetést tartogatott: Balatonfenyvesnél egy régi horgászladik maradványai kerültek elő a tómederből.
40 éve dübörög a rock Sitkén: augusztus 20–22. között ismét megtelik zenével a kápolna melletti domboldal, a legendás fesztivál pedig idén is visszatér.
9+1 ingyenes vidéki program augusztus 20-ra: virágkocsik, honfoglalók és egy rakás szuper koncert vár az ünnepen
Összeszedtük, merre érdemes venni az irányt augusztus 20-án, ha a tűzijáték mellett koncertet, fesztivált, jó kaját vagy éppen egy rendes vidéki kiruccanást is bezsebelnénk.
Több száz kilogrammos, szinte teljesen ép szobor került elő a Duna medréből Dunaújvárosnál. A különleges leletet búvárok találták meg, kiemeléséhez pedig további segítségre is szükség...
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Drámai számokban az idei nyár: 1588 hektárnyi halastó száradt ki eddig Magyarországon, miközben 20 halgazdaságban csaknem 280 tonna hal pusztult el.
Már csak néhány sekély vízfolt maradt a Kolon-tóból, de ezek most még valóságos svédasztalt jelentenek a vonulásra készülő madaraknak. A Kiskunsági Nemzeti Park szerint a...
Szerdán kezdődik a négynapos Strand Fesztivál Zamárdiban, ahol magyar és külföldi előadók koncertjei, a Balaton legnagyobb tűzijátéka, valamint számos más kulturális és gasztronómiai program is...
Három napon át pezseg majd Kaposvár: szeptember 3. és 5. között ismét megtelik élettel a belváros a Rippl-Rónai Fesztiválon.
Augusztus 20-án újra kinyit a Miskolctapolcai Barlangfürdő, emellett fényfesztivállal, repülőtéri programokkal, állatkerti születésnappal és éjszakai futóversennyel várnak.
Nemcsak a mezőgazdaságban és a kisebb vízfolyásokon látszik az idei aszály hatása: a vasi horgászvizek közül is egyre több kerül kritikus helyzetbe.
Balatonkenesén több mint 2,5 tonna, Siófokon pedig további közel 900 kilogramm pontyot engedtek szabadon.
Hatalmas szélturbinák miatt aggódnak több Vas vármegyei településen. Sorkikápolna és Kissomlyó környékén már lakossági egyeztetések is zajlottak.
Két népszerű kis-balatoni kirándulóhely is megújult: új festést kapott a Mekenyei kilátó, a Kányavári-szigetre vezető ikonikus fahídon pedig lecserélték az elhasználódott pallókat.
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Kovászos nápolyi pizza, Zala-part, árnyas kert, kell ennél több egy túrázós-nyaralós nyári estéhez? Leteszteltük az Őrség egyik gyöngyszemét, Il Bandito Pizza Kertjét.
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Sörkülönlegességek és fesztiválhangulat: tizedszer jön a Belvárosi Sörfesztivál (x)
Ha szerinted a nyár legjobb programjai már véget értek, érdemes még egyszer benézned Budapest belvárosába. 2026. szeptember 1. és 6. között tizedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált.