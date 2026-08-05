A szabálymódosítást az UEFA a megváltozott lebonyolítás miatt megnövekedett mérkőzésszámmal indokolta.
Percei lehetnek hátra posztján a FIFA elnökének? Saját ötletébe bukhat bele a mindenható focivezér
A botrány miatt a FIFA felső vezetésének kulcsfigurái is nyíltan bírálták az elnököt, a jordán szövetség pedig egyenesen zsarolással vádolja a nemzetközi szervezetet - közölte a BBC Sport.
Válságtanácskozást hívott össze Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, miután heves tiltakozáshullámot váltott ki a szervezet kereskedelmi jogainak eladására vonatkozó, időközben visszavont terve.
A szerdára tervezett marokkói egyeztetésen a FIFA vezetőségének legfontosabb tagjai – köztük a pénzügyi és jogi vezetők – vesznek részt, hogy megoldást találjanak a "FIFA Forward Enterprise" néven futó, nagy felháborodást keltő projekt utóéletére. Bár a tervet – amely a FIFA eseményszervezési és kereskedelmi tevékenységének kiárusítását célozta – már leállították, a belső feszültség továbbra is tapintható a szervezetben.
A vezérkar több tagja is egyértelműen elhatárolódott a kezdeményezéstől. Arsène Wenger, a FIFA globális futballfejlesztési vezetője közleményben jelezte, hogy egyáltalán nem vonták be a stratégiai tervezésbe, és az ötletről csak a médiából értesült. A francia szakember hangsúlyozta, hogy a projekt visszavonása elengedhetetlen lépés volt a FIFA függetlenségének és a játék tisztaságának megőrzése érdekében. Carlos Cordeiro, az elnök globális stratégiáért felelős vezető tanácsadója időközben le is mondott tisztségéről, mondván, a javaslat a futball jövőjét veszélyeztette volna.
Hasonlóan kritikus hangot ütött meg Mattias Grafström főtitkár is, aki egyébként Infantino egyik legfőbb szövetségesének számít. A munkatársaknak küldött belső levelében szomorúnak és elítélendőnek nevezte az elmúlt napok eseményeit. Ugyanakkor nyugalomra intette a dolgozókat, ígéretet téve arra, hogy megvédik az adminisztrációt a jelenlegi politikai csatározásoktól, és arra kérte őket, hogy továbbra is a futball szolgálatára összpontosítsanak.
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A belső elégedetlenség mellett súlyos etikai vádak is érték az elnököt. Ali bin al-Husszein herceg, a Jordán Labdarúgó-szövetség elnöke azzal vádolta meg a FIFA-t, hogy zsarolni próbálta őket. Állítása szerint a nemzetközi szövetség hónapokig visszatartotta a jordánoknak járó pénzdíjat, majd a világbajnokság alatt egyértelművé tette, hogy a kifizetés folyósítását nagyban elősegítené, ha Jordánia nyíltan támogatná Infantino újraválasztását. A jordán szövetség elutasította a nyomásgyakorlást, és megtagadta a támogatást.
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