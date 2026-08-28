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Budapest, 2026. augusztus 27.Ferencvárosi szurkolók a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 4. fordulójában játszott Ferencváros - Trabzonspor visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. augusztus 27-én.
Sport

Eldőlt a Ferencváros sorsa: elképesztő sztárcsapatok ellen kell bizonyítania a Fradinak

MTI
2026. augusztus 28. 13:38

A Ferencváros az első kalapból az AC Milannal és a Juventusszal találkozik a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában.

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A pénteki monacói sorsoláson kiderült: a magyar kupagyőztes az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a cseh Viktoria Plzen, a szlovén Celje és a portugál Torreense lesz, míg idegenben a skót Celtic Glasgow, a lengyel Lech Poznan és a német Hoffenheim otthonában lép pályára.

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Az alapszakasz játéknapjai szeptember 16-17-e, október 15. és 22., november 5. és 26., december 10., január 21. és 28. A rájátszás párharcait február 18-án és 25-én rendezik, a nyolcaddöntőket március 11-én és 18-án, a negyeddöntőket április 8-án és 15-én játsszák, míg az elődöntős mérkőzésekre április 29-én és május 6-án kerül sor. A finálét május 26-án Frakfurtban rendezik.


Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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