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Sport

Rangadó Felcsúton, tétmeccsek az élmezőnyben és a kiesőzónában az OTP Bank Liga ötödik fordulójában

Pénzcentrum
2026. augusztus 27. 07:00

Az OTP Bank Liga ötödik fordulójának hétvégéje izgalmasnak ígérkezik: a listavezető Puskás Akadémia a címvédő Ferencvárost fogadja, a fordulót a Debrecen–MTK mérkőzés nyitja, míg a zárómeccsen a Kisvárda a jó formában lévő Győri ETO ellen próbálja megőrizni hazai pontjait.

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Az ötödik forduló tétje

A bajnokság ötödik fordulója több szempontból is fontos állomás lehet.

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A mezőny elején a Puskás Akadémia magabiztos rajt után őrzi vezető pozícióját, ám mögötte rendkívül szoros a küzdelem, három csapat is nyolc ponttal áll.

A hétvégi eredmények így komolyan átrendezhetik a tabellát, mind az élmezőny, mind a középmezőny szempontjából.

Rangadó Felcsúton: Puskás Akadémia–Ferencváros

A forduló, sőt talán a szezon eddigi slágermérkőzése a Puskás Akadémia–Ferencváros összecsapás lesz szombat délután Felcsúton.

A hazaiak eddig kifejezetten meggyőző teljesítményt nyújtottak: öt fordulóból négy győzelmet arattak, 12 ponttal vezetik a mezőnyt, formájuk pedig kiemelkedő (GY;GY;GY;V;GY).

A Ferencváros ezzel szemben eddig csak három mérkőzést játszott, így négy pontja mellett behozandó hátránya is van.

Győzelem esetén azonban közelebb kerülhet az élmezőnyhöz, és fontos lépést tehet a felzárkózás felé.

A tavaszi egymás elleni bajnokit a zöld-fehérek nyerték 2-1-re, most azonban a listavezető otthonában kell bizonyítaniuk.

Kisvárda–Győri ETO: zárómérkőzés az élre ugrás reményével

A forduló vasárnapi zárómérkőzése, a Kisvárda–Győri ETO találkozó szintén komoly téttel bír.

A győriek veretlenül, nyolc ponttal a második helyen állnak, és stabil formát mutatnak (GY;D;GY;D).

Egy újabb sikerrel akár a tabella élére is feljöhetnek, amennyiben a Puskás Akadémia botlik a forduló során.

A Kisvárda hullámzó teljesítménye (D;V;V;GY;D) ellenére bízhat a hazai pálya előnyében.

Ugyanakkor intő jel lehet, hogy a legutóbbi egymás elleni mérkőzésen 1-0-s vereséget szenvedett a Győri ETO-tól.

Debrecen–MTK: pénteki nyitány

A forduló nyitómérkőzésén a Debreceni VSC az MTK Budapestet fogadja péntek este.

A hajdúságiak számára fontos lenne a pontszerzés, hiszen öt ponttal a tabella alsó felében állnak, és formájuk visszaesett az utóbbi fordulókban (D;D;GY;V;V).

Az MTK ezzel szemben nyolc ponttal az élmezőnyhöz tartozik, és egy újabb győzelemmel tovább erősítheti pozícióját.

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A felek legutóbbi bajnoki találkozója 2-2-es döntetlennel zárult.

Szombati program: Nyíregyháza–Paks és Újpest–Vasas

Szombaton több kiegyensúlyozottnak ígérkező mérkőzés is szerepel a programban.

A Nyíregyháza a Paksi FC-t fogadja, mindkét csapat hullámzó formában van.

A hazaiak számára bátorító lehet, hogy tavasszal 2-0-ra nyertek a tolnaiak ellen.

Az Újpest–Vasas rangadó szintén érdekesnek ígérkezik, hiszen a lila-fehérek és a piros-kékek is a középmezőnyben tanyáznak.

A Vasas nyolc ponttal áll, így egy győzelemmel akár feljebb is léphet a tabellán.

Kiesési rangadó: Budapest Honvéd–Zalaegerszeg

A tabella alján a Budapest Honvéd–Zalaegerszeg találkozó a kiesés elleni küzdelem szempontjából lehet meghatározó.

A Honvéd eddig nem találta meg a győztes receptet, mérlege (V;D;D;D) ezt jól mutatja.

A ZTE hiába nyert egy mérkőzést, összességében gyenge formában van (V;V;V;GY;V).

Mindkét gárda számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, amely komoly lökést adhatna a folytatáshoz.

A legutóbbi egymás elleni meccs 1-1-es döntetlennel zárult.

Összegzés

A hétvégi forduló az élmezőny és a kieső zóna küzdelmei szempontjából egyaránt fontos állomás lehet.

A szombat délutáni felcsúti rangadó, a Puskás Akadémia–Ferencváros összecsapás pedig valódi csúcstalálkozónak ígérkezik.

Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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