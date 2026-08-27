A 2026-os augusztus végi hétvége rendkívül gazdag programot kínál a labdarúgás szerelmeseinek.
Rangadó Felcsúton, tétmeccsek az élmezőnyben és a kiesőzónában az OTP Bank Liga ötödik fordulójában
Az OTP Bank Liga ötödik fordulójának hétvégéje izgalmasnak ígérkezik: a listavezető Puskás Akadémia a címvédő Ferencvárost fogadja, a fordulót a Debrecen–MTK mérkőzés nyitja, míg a zárómeccsen a Kisvárda a jó formában lévő Győri ETO ellen próbálja megőrizni hazai pontjait.
Az ötödik forduló tétje
A bajnokság ötödik fordulója több szempontból is fontos állomás lehet.
A mezőny elején a Puskás Akadémia magabiztos rajt után őrzi vezető pozícióját, ám mögötte rendkívül szoros a küzdelem, három csapat is nyolc ponttal áll.
A hétvégi eredmények így komolyan átrendezhetik a tabellát, mind az élmezőny, mind a középmezőny szempontjából.
Rangadó Felcsúton: Puskás Akadémia–Ferencváros
A forduló, sőt talán a szezon eddigi slágermérkőzése a Puskás Akadémia–Ferencváros összecsapás lesz szombat délután Felcsúton.
A hazaiak eddig kifejezetten meggyőző teljesítményt nyújtottak: öt fordulóból négy győzelmet arattak, 12 ponttal vezetik a mezőnyt, formájuk pedig kiemelkedő (GY;GY;GY;V;GY).
A Ferencváros ezzel szemben eddig csak három mérkőzést játszott, így négy pontja mellett behozandó hátránya is van.
Győzelem esetén azonban közelebb kerülhet az élmezőnyhöz, és fontos lépést tehet a felzárkózás felé.
A tavaszi egymás elleni bajnokit a zöld-fehérek nyerték 2-1-re, most azonban a listavezető otthonában kell bizonyítaniuk.
Kisvárda–Győri ETO: zárómérkőzés az élre ugrás reményével
A forduló vasárnapi zárómérkőzése, a Kisvárda–Győri ETO találkozó szintén komoly téttel bír.
A győriek veretlenül, nyolc ponttal a második helyen állnak, és stabil formát mutatnak (GY;D;GY;D).
Egy újabb sikerrel akár a tabella élére is feljöhetnek, amennyiben a Puskás Akadémia botlik a forduló során.
A Kisvárda hullámzó teljesítménye (D;V;V;GY;D) ellenére bízhat a hazai pálya előnyében.
Ugyanakkor intő jel lehet, hogy a legutóbbi egymás elleni mérkőzésen 1-0-s vereséget szenvedett a Győri ETO-tól.
Debrecen–MTK: pénteki nyitány
A forduló nyitómérkőzésén a Debreceni VSC az MTK Budapestet fogadja péntek este.
A hajdúságiak számára fontos lenne a pontszerzés, hiszen öt ponttal a tabella alsó felében állnak, és formájuk visszaesett az utóbbi fordulókban (D;D;GY;V;V).
Az MTK ezzel szemben nyolc ponttal az élmezőnyhöz tartozik, és egy újabb győzelemmel tovább erősítheti pozícióját.
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A felek legutóbbi bajnoki találkozója 2-2-es döntetlennel zárult.
Szombati program: Nyíregyháza–Paks és Újpest–Vasas
Szombaton több kiegyensúlyozottnak ígérkező mérkőzés is szerepel a programban.
A Nyíregyháza a Paksi FC-t fogadja, mindkét csapat hullámzó formában van.
A hazaiak számára bátorító lehet, hogy tavasszal 2-0-ra nyertek a tolnaiak ellen.
Az Újpest–Vasas rangadó szintén érdekesnek ígérkezik, hiszen a lila-fehérek és a piros-kékek is a középmezőnyben tanyáznak.
A Vasas nyolc ponttal áll, így egy győzelemmel akár feljebb is léphet a tabellán.
Kiesési rangadó: Budapest Honvéd–Zalaegerszeg
A tabella alján a Budapest Honvéd–Zalaegerszeg találkozó a kiesés elleni küzdelem szempontjából lehet meghatározó.
A Honvéd eddig nem találta meg a győztes receptet, mérlege (V;D;D;D) ezt jól mutatja.
A ZTE hiába nyert egy mérkőzést, összességében gyenge formában van (V;V;V;GY;V).
Mindkét gárda számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, amely komoly lökést adhatna a folytatáshoz.
A legutóbbi egymás elleni meccs 1-1-es döntetlennel zárult.
Összegzés
A hétvégi forduló az élmezőny és a kieső zóna küzdelmei szempontjából egyaránt fontos állomás lehet.
A szombat délutáni felcsúti rangadó, a Puskás Akadémia–Ferencváros összecsapás pedig valódi csúcstalálkozónak ígérkezik.
Fotó: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
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