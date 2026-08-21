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Több mint tíz éve nem láthattak ilyet a szurkolók: elképesztő rangadókkal robban be a péntek este
A pénteki nap három különböző bajnokság mérkőzéseivel kényezteti a labdarúgás szerelmeseit: a magyar OTP Bank Liga mellett az angol és a spanyol élvonal is szerepet kap a péntek esti programban.
A kora esti órákban a hazai rangadó kerül terítékre, majd a késő esti sávban egyszerre kezdődik az angol és a spanyol első osztály egy-egy találkozója, így a nézőknek választaniuk kell kedvenceik között.
OTP Bank Liga
A magyar bajnokság pénteki rangadóján a Paksi FC fogadja az Újpest FC-t. A 17:30-kor kezdődő találkozóra mindkét csapat változatos formával érkezik.
A hazaiak legutóbb vereséget szenvedtek a Puskás Akadémia ellen, a lila-fehérek pedig két megnyert bajnoki után döntetlen játszott hazai pályán az MTK ellen.
A tavaszi összecsapásuk gól nélküli döntetlennel zárult, így egyik fél sem tudott előnyt kiharcolni a legutóbbi egymás elleni találkozón. A paksi stadionban ezúttal is izgalmas csata várható.
Premier League
Az esti órákban az Arsenal hazai pályán fogadja a Coventry Cityt. Az Ágyúsok és a Coventry több mint egy évtizede nem találkoztak tétmérkőzésen; 2014-ben az Arsenal magabiztos, 4–0-s győzelmet aratott. Az Emirates Stadionban a hazai szurkolók ezúttal is három pontot várnak kedvencüktől.
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La Liga
A spanyol élvonalban a Real Betis otthonában lép pályára a Real Sociedad. A baszk és az andalúz rivális tavasszal 2–2-es döntetlent játszott San Sebastiánban, így a sevillai visszavágón mindkét fél javítani szeretne. A 21:00-kor kezdődő mérkőzés párhuzamosan fut az Arsenal találkozójával.
A péntek esti program egyik gyöngyszeme a magyar bajnoki rangadó lehet, amelyet a korai kezdés miatt sokan élőben követhetnek. Ezt követően a szurkolók választhatnak az angol vagy a spanyol liga mérkőzései között, vagy akár váltogathatnak a két, egyszerre futó találkozó között.
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