Óriási változás jön az olimpiákon: 130 éves hagyomány törik meg ezzel, beadta a derekát a NOB

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 130 éves hagyománnyal szakítva úgy döntött, hogy közvetlen pénzügyi támogatást nyújt az olimpián induló sportolóknak. A kezdeményezés a nemrég véget ért milánó-cortinai téli játékokon vette kezdetét, ahol minden versenyző 10 ezer dolláros, azaz körülbelül 7600 fontos juttatásra vált jogosulttá – függetlenül attól, hogy jól fizetett sztársportolóról vagy nehezebb anyagi körülmények között élő olimpikonról van szó - írta a The Guardian.

A nyári és a téli játékok mintegy 14 ezer résztvevője részesülhet ebben a támogatásban, ami a NOB számára megközelítőleg 140 millió dolláros kiadást jelent. A sportolók a versenyek lezárulta után fél évvel juthatnak hozzá a pénzhez, feltéve, hogy nem követnek el doppingvétséget, és nem sértik meg az Olimpiai Chartát.

Ez a juttatás minden olimpikon számára elérhető lesz, nemcsak az érmeseknek vagy bizonyos országok versenyzőinek, hanem kivétel nélkül mindenkinek – nyilatkozta Pau Gasol, a NOB sportolói bizottságának vezetője. A spanyol kosárlabdázó megerősítette, hogy az NBA-ben szereplő játékosok is jogosultak a támogatásra, ám felvetette, hogy ők ezt az összeget akár a jövő tehetségeinek megsegítésére is felajánlhatják.

Gasol hangsúlyozta, hogy a 10 ezer dollár nem minősül versenyeken kiosztott pénzdíjnak. A lépés a NOB irányvonalának újabb jelentős fordulatát jelzi az új elnök, Kirsty Coventry vezetése alatt. Coventry márciusban a női kategória fokozott védelmét vezette be a Fit for the Future elnevezésű reformcsomag részeként, amelynek célja, hogy az olimpia a globális sport élvonalában maradjon. Az elnök szerint a mostani juttatás csupán a kezdet.

Az új intézkedést Sebastian Coe is méltatta, aki tavaly Coventry egyik riválisa volt az elnöki posztért folyó küzdelemben. A korábbi olimpiai bajnok a 2024-es párizsi játékokon az atlétikai bajnokok 50 ezer dolláros díjazását felügyelte, és úgy fogalmazott, hogy a döntés történelmi pillanat az olimpiai mozgalom számára.

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A NOB jövőre jelenti be a 2036-os olimpiai játékok házigazdáját. Bár Indiát és Katart régóta a legesélyesebb pályázók között emlegetik, Kolinda Grabar-Kitarović NOB-tag elmondása szerint több mint tíz ország mutat érdeklődést a rendezés iránt. A testület végrehajtó bizottsága hivatalos szűkített listát állít majd össze, hogy alaposabban értékelhesse a részletes tervekkel rendelkező jelölteket.

címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA