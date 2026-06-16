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Sport

Ezzel kaszálnak most milliókat a hazai Tippmixkirályok: elképesztő, mikre fogadnak a vébén

Pénzcentrum
2026. június 16. 13:12

A labdarúgó-világbajnokság első hete váratlan fordulatokat és hatalmas meglepetéseket hozott, amelyek alaposan felkavarták a sportfogadások világát. A legnagyobb szenzációt a Zöld-foki-szigetek bravúros pontszerzése jelentette Spanyolország ellen, de a favoritok botlásai és egy 68 éve nem látott döntetlensorozat is kiemelkedő, milliós nyereményeket hozott a szemfüles magyar fogadóknak.

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A Szerencsejáték Zrt közleményében leírja, hogy bár a tétek számát tekintve a Mexikó–Dél-Afrika nyitómérkőzés vezeti a rangsort, a tornát egyelőre a papírforma felborulása határozza meg. A közvéleményt már az első napokban meglepte Ausztrália győzelme Törökország ellen, valamint a vb-favoritnak tartott Brazília egy-egyre végződő döntetlenje Marokkóval. Szintén váratlan volt Svájc pontvesztése a Katar elleni mérkőzésen, ahol hiába vezettek sokáig, végül be kellett érniük egyetlen ponttal.

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Az eddigi legnagyobb szenzációt azonban egyértelműen a gól nélküli döntetlennel záruló Spanyolország–Zöld-foki-szigetek találkozó hozta. Az alig félmillió lakosú, a világranglistán csupán 67. helyen álló szigetállam története során először jutott ki a világbajnokságra: a keretben a magyar futballt kedvelők ismerős nevekkel is találkozhattak, hiszen a Puskás Akadémiában játszó Duarte, valamint a korábban Fehérváron szereplő Stopira is helyet kapott a csapatban. A történelmi pontszerzés főhőse mégis a 40 éves kapus, Vozinha volt, aki hét védéssel állította meg a spanyolok világsztárjait, köztük Gavit, Pedrit, Rodrit vagy éppen Lamine Yamalt.

FIFA Világbajnokság 1. forduló
Spanyolország
0
0
Zöld-foki Köztársaság
Félidő: 0-0
2026. június 15. hétfő 18:00
|
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
74
Labdabirtoklási arány
26
187
Támadások
32
139
Veszélyes támadások
7
7
Kaput eltaláló lövések
1
12
Kaput elkerülő lövések
3
11
Szögletek
1
1
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
8
Blokkolt lövések
2
Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

A két csapat közötti óriási erőkülönbséget jól mutatták a szorzók is, hiszen a mérkőzés előtt a döntetlen 13,50-es nyereményszorzót ért, de arra is 4,25-ös oddsszal lehetett fogadni, hogy a spanyolok legfeljebb egy gólt szereznek. Egy szerencsés játékos tízezer forintos téttel 350 ezer forintot nyert azzal a kombinált tippel, hogy a találkozó döntetlen lesz, és nem szerez mindkét csapat gólt.

A keddi játéknap ráadásul sporttörténelmi ritkaságot is tartogatott, ugyanis a spanyolok botlása mellett a Belgium–Egyiptom, a Szaúd-Arábia–Uruguay és az Irán–Új-Zéland találkozó is döntetlennel zárult.  Arra, hogy egyetlen játéknapon négy mérkőzés is pontosztozkodással végződjön, 68 éve nem volt példa a világbajnokságok történetében.

Azok a fogadók, akik számítottak erre a forgatókönyvre, hatalmasat nyertek. Egyikük ezer forintos tétre több mint 872 ezer forintot kapott a négy döntetlen megjátszásával, mi több, egy másik játékos ugyanezzel a tippsorral, kétezer forintos kockázattal közel 1,7 millió forintot vihetett haza.

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Nemcsak kötésben, hanem egyetlen bátor tippel is lehetett kiemelkedő nyereményt elérni. A Svédország–Tunézia mérkőzés 5–1-es végeredményét pontosan eltaláló fogadó tízezer forintból 900 ezer forintot nyert, ami 90-szeres nyereményszorzót jelentett.

A meglepő eredmények és pontvesztések ellenére az első csoportkör végéhez közeledve a fogadók továbbra is Spanyolországot, Portugáliát és Franciaországot tartják a torna legnagyobb esélyeseinek, miközben a címvédő Argentína némi meglepetésre jelenleg kiszorult az első öt helyezett közül a játékosok bizalmi rangsorában.
Címlapkép: Getty Images
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