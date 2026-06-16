Máris megvan az új tunéziai kapitány: igazi nagyágyút találtak egy nap alatt a padra

Egyetlen meccs után kirúgták a tunéziai kapitányt, de ugyanilyen gyorsan megtalálták az utódját is.

A világbajnokságon szereplő tunéziai labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitányának Hervé Renard-t nevezték ki, miután elődjét, Sabri Lamouchit a svédektől elszenvedett súlyos vereség után - valamint a csapaton belüli állítólagos rossz hangulat miatt - menesztették.

Az 57 éves francia szakember az afrikai labdarúgás egyik legtapasztaltabb edzőjének számít, aki 2012-ben Zambiával, 2015-ben pedig Elefántcsontparttal is megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját. Legutóbb a szaúdi válogatottat irányította, amellyel az előző világbajnokságon hatalmas meglepetést okozva legyőzte a későbbi aranyérmes argentin csapatot. A megújult szakmai stábbal felálló tunéziai csapat a világbajnokság csoportkörében vasárnap Japánnal, jövő péntek hajnalban pedig Hollandiával mérkőzik meg.

A vb-k 96 éve íródó történetében ez mindössze a negyedik alkalom volt, hogy egy szövetségi kapitányt a torna közben váltanak le. Érdekesség, hogy 1998-ban éppen a tunéziai válogatott küldte el Henryk Kasperczakot a biztos kiesés tudatában, de ugyanazon a viadalon állították fel a dél-koreai kispadról Csa Bomgunt, valamint a szaúdiakat irányító Carlos Alberto Parreirát is.