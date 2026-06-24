2026. június 24. szerda Iván
31 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kapus, foci, labdarúgás, goalkeeper, kapu, védés,
Sport

Ez nem volt egy parádés játéknap: három meccsen összesen két gól esett a vébén

Pénzcentrum
2026. június 24. 07:30

Meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Anglia Ghánával, míg Horvátország szoros mérkőzésen múlta felül Panamát. Kolumbia a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelmével már biztosította a helyét a legjobb 32 között a labdarúgó-világbajnokságon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az angol válogatott az első perctől kezdve hatalmas mezőnyfölényben futballozott Ghána ellen: bár a labdát eleinte 85 százalékban birtokolták, a támadásaikból teljesen hiányzott a kreativitás. Az afrikai csapat erejét eközben felőrölte a védekezés, így szinte a félpályát sem tudták átlépni. A játék sokáig rendkívül statikus maradt, és az angolok csak a mérkőzés legvégén tudtak igazi veszélyt teremteni. Az utolsó percekben a csereként beállt Saka lövését Asare bravúrral hárította, majd O'Reilly a keresztlécet találta el, a kipattanó ziccert pedig Kane a kapu fölé bombázta. A ráadásban még Guehi fejesét is a gólvonalról tisztázta egy ghánai védő, így végül maradt a pontosztozkodás - gól viszont nem született.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A horvát csapat a válogatottban kétszázadik alkalommal pályára lépő Luka Modrić vezetésével igyekezett irányítani a Panama elleni találkozót. Noha a labda többet volt az európaiaknál, a közép-amerikaiak gyors ellentámadásai jelentették a nagyobb veszélyt, Rodríguez fejesét például Livaković kapusnak hatalmas bravúrral kellett a keresztlécre tolnia.

A fordulás után a horvát cserék meghozták az áttörést, Stanišić jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir juttatta a hálóba. A hátrányba került Panama mindent megtett a történelmi egyenlítésért, így Livakovićnak egy alkalommal bravúros hármas védést is be kellett mutatnia. Ugyanakkor a horvátok kontráiban is benne volt a gól, Modrić kiugratása után például Pašalić lövését védte Mosquera. A korábbi ezüst- és bronzérmes európai együttes végül sikeresen megőrizte minimális előnyét a lefújásig - a végeredmény 1-0.

FIFA Világbajnokság 2. forduló
Panama
0
1
Horvátország
Félidő: 0-0
2026. június 24. szerda 01:00
|
BMO Field, Toronto
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
54' Ante Budimir
42
Labdabirtoklási arány
58
96
Támadások
110
59
Veszélyes támadások
43
1
Kaput eltaláló lövések
2
5
Kaput elkerülő lövések
4
7
Szögletek
2
1
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
2
Blokkolt lövések
0
Adatlap létrehozva: 2026.06.24.

A K csoportban Kolumbia 1–0-ra felülmúlta a Kongói Demokratikus Köztársaságot, ezzel a hatpontos dél-amerikai együttes bejutott a legjobb 32 közé. Az utolsó körben a csoportelsőségért a négypontos Portugáliával mérkőznek majd meg, míg az egy ponttal álló afrikai csapat a története első világbajnoki pontjára hajtó Üzbegisztánnal találkozik.
Címlapkép: Getty Images
#horvátország #foci #sport #anglia #labdarúgás #világbajnokság #vb 2026 #angol válogatott #2026 #mérkőzésösszefoglaló #foci vb

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:32
08:17
08:03
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 23.
Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
2026. június 23.
Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban
2026. június 23.
Óriási tévedés a magyar munkaerőpiacon: tízezrek kerülhetnek partvonalra, miközben rajtuk múlhat a cégek túlélése
NAPTÁR
Tovább
2026. június 24. szerda
Iván
26. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
3 napja
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
3
2 napja
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
4
2 hete
Felőrli a brutális nyomás és a problémás közeg a magyar sporttehetségeket: sokukat csak eszközként kezelik
5
5 napja
Szerelmi történet a kézilabdapályáról: csapattársakból lettek egy pár, ma esküszik meg Fodor Csenge és Bruna de Paula
PÉNZÜGYI KISOKOS
Defláció
az infláció ellentéte. A pénzforgalom összehúzódása, a forgalom szükségleteit meghaladó papírpénz és bankjegy egy részének kivonása a forgalomból. A folyamat tartós árszínvonal-csökkenésben nyilvánul meg.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 06:32
Érdemes sietni a Lidlbe: ezekért a nyári termékekért indulhat verseny a boltokban
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 05:44
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
Agrárszektor  |  2026. június 24. 08:16
Durva vihar jöhet ma ebben a 4 megyében: itt már jégesőre figyelmeztetnek