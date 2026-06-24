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Ez nem volt egy parádés játéknap: három meccsen összesen két gól esett a vébén
Meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Anglia Ghánával, míg Horvátország szoros mérkőzésen múlta felül Panamát. Kolumbia a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelmével már biztosította a helyét a legjobb 32 között a labdarúgó-világbajnokságon.
Az angol válogatott az első perctől kezdve hatalmas mezőnyfölényben futballozott Ghána ellen: bár a labdát eleinte 85 százalékban birtokolták, a támadásaikból teljesen hiányzott a kreativitás. Az afrikai csapat erejét eközben felőrölte a védekezés, így szinte a félpályát sem tudták átlépni. A játék sokáig rendkívül statikus maradt, és az angolok csak a mérkőzés legvégén tudtak igazi veszélyt teremteni. Az utolsó percekben a csereként beállt Saka lövését Asare bravúrral hárította, majd O'Reilly a keresztlécet találta el, a kipattanó ziccert pedig Kane a kapu fölé bombázta. A ráadásban még Guehi fejesét is a gólvonalról tisztázta egy ghánai védő, így végül maradt a pontosztozkodás - gól viszont nem született.
A horvát csapat a válogatottban kétszázadik alkalommal pályára lépő Luka Modrić vezetésével igyekezett irányítani a Panama elleni találkozót. Noha a labda többet volt az európaiaknál, a közép-amerikaiak gyors ellentámadásai jelentették a nagyobb veszélyt, Rodríguez fejesét például Livaković kapusnak hatalmas bravúrral kellett a keresztlécre tolnia.
A fordulás után a horvát cserék meghozták az áttörést, Stanišić jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir juttatta a hálóba. A hátrányba került Panama mindent megtett a történelmi egyenlítésért, így Livakovićnak egy alkalommal bravúros hármas védést is be kellett mutatnia. Ugyanakkor a horvátok kontráiban is benne volt a gól, Modrić kiugratása után például Pašalić lövését védte Mosquera. A korábbi ezüst- és bronzérmes európai együttes végül sikeresen megőrizte minimális előnyét a lefújásig - a végeredmény 1-0.
A K csoportban Kolumbia 1–0-ra felülmúlta a Kongói Demokratikus Köztársaságot, ezzel a hatpontos dél-amerikai együttes bejutott a legjobb 32 közé. Az utolsó körben a csoportelsőségért a négypontos Portugáliával mérkőznek majd meg, míg az egy ponttal álló afrikai csapat a története első világbajnoki pontjára hajtó Üzbegisztánnal találkozik.
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