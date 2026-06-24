Ez nem volt egy parádés játéknap: három meccsen összesen két gól esett a vébén

Meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Anglia Ghánával, míg Horvátország szoros mérkőzésen múlta felül Panamát. Kolumbia a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelmével már biztosította a helyét a legjobb 32 között a labdarúgó-világbajnokságon.

Az angol válogatott az első perctől kezdve hatalmas mezőnyfölényben futballozott Ghána ellen: bár a labdát eleinte 85 százalékban birtokolták, a támadásaikból teljesen hiányzott a kreativitás. Az afrikai csapat erejét eközben felőrölte a védekezés, így szinte a félpályát sem tudták átlépni. A játék sokáig rendkívül statikus maradt, és az angolok csak a mérkőzés legvégén tudtak igazi veszélyt teremteni. Az utolsó percekben a csereként beállt Saka lövését Asare bravúrral hárította, majd O'Reilly a keresztlécet találta el, a kipattanó ziccert pedig Kane a kapu fölé bombázta. A ráadásban még Guehi fejesét is a gólvonalról tisztázta egy ghánai védő, így végül maradt a pontosztozkodás - gól viszont nem született.

A horvát csapat a válogatottban kétszázadik alkalommal pályára lépő Luka Modrić vezetésével igyekezett irányítani a Panama elleni találkozót. Noha a labda többet volt az európaiaknál, a közép-amerikaiak gyors ellentámadásai jelentették a nagyobb veszélyt, Rodríguez fejesét például Livaković kapusnak hatalmas bravúrral kellett a keresztlécre tolnia.

A fordulás után a horvát cserék meghozták az áttörést, Stanišić jobb oldali beadását a frissen beállt Budimir juttatta a hálóba. A hátrányba került Panama mindent megtett a történelmi egyenlítésért, így Livakovićnak egy alkalommal bravúros hármas védést is be kellett mutatnia. Ugyanakkor a horvátok kontráiban is benne volt a gól, Modrić kiugratása után például Pašalić lövését védte Mosquera. A korábbi ezüst- és bronzérmes európai együttes végül sikeresen megőrizte minimális előnyét a lefújásig - a végeredmény 1-0.

FIFA Világbajnokság 2. forduló Panama 0 1 Horvátország Félidő: 0-0 2026. június 24. szerda 01:00 | BMO Field, Toronto Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 54' Ante Budimir 42 Labdabirtoklási arány 58 96 Támadások 110 59 Veszélyes támadások 43 1 Kaput eltaláló lövések 2 5 Kaput elkerülő lövések 4 7 Szögletek 2 1 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 2 Blokkolt lövések 0 Adatlap létrehozva: 2026.06.24.

A K csoportban Kolumbia 1–0-ra felülmúlta a Kongói Demokratikus Köztársaságot, ezzel a hatpontos dél-amerikai együttes bejutott a legjobb 32 közé. Az utolsó körben a csoportelsőségért a négypontos Portugáliával mérkőznek majd meg, míg az egy ponttal álló afrikai csapat a története első világbajnoki pontjára hajtó Üzbegisztánnal találkozik.