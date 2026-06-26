Még egy eseményt lefújtak a tomboló hőség miatt: ezt biztosan nem rendezik már meg a hétvégén

Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.

A francia rendőrség az országot sújtó történelmi hőségriadó miatt a vasárnapi párizsi atlétikai Gyémánt Liga-verseny, valamint több más hétvégi rendezvény törlését kérte, hogy a túlterhelt sürgősségi mentőszolgálatok a legkiszolgáltatottabbak védelmére tudjanak összpontosítani.

Franciaország területének több mint háromnegyedén jelenleg is a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben a múlt vasárnap óta tartó rendkívüli forróság miatt. A hatóságok abban bíznak, hogy az érintett kulturális és sportesemények szervezői önként lemondják a programjaikat, ezzel is tehermentesítve a mentőegységeket.

A rangos párizsi viadalon eredetileg olyan atlétikai világsztárok állnának rajthoz, mint Noah Lyles, Femke Bol és Armand Duplantis. A versenyt szervező Francia Atlétikai Szövetség ugyanakkor arról tájékoztatta az AP hírügynökséget, hogy egyelőre még nem kapták meg a rendőrség hivatalos megkeresését. Korábban írtunk arról, hogy egy másik francia tömegrendezvényt, a lyon-i Pride-ot biztosan nem rendezik meg a hétvégén.