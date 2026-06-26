A brit adó- és vámhivatal (HMRC) hivatalos tájékoztatása szerint a Newcastle United labdarúgóklubnak összesen 3,2 millió fontot kell megfizetnie.
Még egy eseményt lefújtak a tomboló hőség miatt: ezt biztosan nem rendezik már meg a hétvégén
Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.
A francia rendőrség az országot sújtó történelmi hőségriadó miatt a vasárnapi párizsi atlétikai Gyémánt Liga-verseny, valamint több más hétvégi rendezvény törlését kérte, hogy a túlterhelt sürgősségi mentőszolgálatok a legkiszolgáltatottabbak védelmére tudjanak összpontosítani.
Franciaország területének több mint háromnegyedén jelenleg is a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben a múlt vasárnap óta tartó rendkívüli forróság miatt. A hatóságok abban bíznak, hogy az érintett kulturális és sportesemények szervezői önként lemondják a programjaikat, ezzel is tehermentesítve a mentőegységeket.
A rangos párizsi viadalon eredetileg olyan atlétikai világsztárok állnának rajthoz, mint Noah Lyles, Femke Bol és Armand Duplantis. A versenyt szervező Francia Atlétikai Szövetség ugyanakkor arról tájékoztatta az AP hírügynökséget, hogy egyelőre még nem kapták meg a rendőrség hivatalos megkeresését. Korábban írtunk arról, hogy egy másik francia tömegrendezvényt, a lyon-i Pride-ot biztosan nem rendezik meg a hétvégén.
A nagy-britanniai extrém hőhullámok éles kontrasztot mutatnak a profi sportolók teherbírása és az átlagemberek mindennapi küzdelmei között.
A 23 éves angol középpályás hamarosan orvosi vizsgálaton vesz részt, ezt követően pedig véglegesíti átigazolását Manchesterbe
Százmilliót kaszálhat a vébén a Fradi, a Puskás Akadémia és a Győr: íme, így juthatnak a mesés összeghez
A FIFA klubkompenzációs programja okán a Ferencváros, a Puskás Akadémia és a Győri ETO is jelentős összeghez juthat a világbajnokságon szereplő játékosai után.
Ezt elég nehéz lesz überelni: 18 ezerből 15 milliót csinált a magyar Tippmixkirály, így jött össze az álomnyeremény
A hétvégi rangadókon a játékosok egyértelműen az olyan európai élcsapatok győzelmét várják, mint a francia, a spanyol és a portugál válogatott.
2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen
Indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk erról, hogy az időjárás lehetővé teszi-e a Balaton átevezés megtartását, vagy az esemény halasztásra kerül.
Megdöbbentő trükkel győzheted le a gyilkos kánikulát: ezt kell tenned, ha túl akarod élni a szabadtéri edzést
A klímaváltozás és az emelkedő átlaghőmérséklet miatt a szabadtéri sportolás egyre megterhelőbbé és veszélyesebbé válik.
Döbbenetes pluszsúlyt kaphatnak a versenyzők a hétvégi F1-es futamon: pokoli forróság miatt hoztak rendkívüli szabályt
A brutális hőség miatt hűtőrendszert használhatnak a versenyzők, de vélhetően nem mindenki él majd a lehetőséggel.
A világbajnokságon több kapus is látványos hibákat vétett, amiért a szakértők és egy friss tudományos kutatás szerint is a torna hivatalos labdája a felelős.
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 130 éves hagyománnyal szakítva úgy döntött, hogy közvetlen pénzügyi támogatást nyújt az olimpián induló sportolóknak.
Takács Antal, mindenki Toncsija és Tóni bácsija Németországban is dolgozott, utolsó hónapjaiban is aktív volt.
A francia sízőt lavina sodorta el a pakisztáni hegyekben, nem volt esély megmenteni az életét.
Nem végeztek a csoport elején, mégis továbbjutottak: örömünnep tört ki Szarajevóban, folytathatják a bosnyákok
Története során először jutott tovább Bosznia-Hercegovina a focivébé csoportköréből, miután eldőlt, hogy a csapat a nyolc legjobb csoportharmadik egyike lesz.
A világbajnokság szerdai játéknapján a C csoportból Brazília és Marokkó, míg az A csoportból a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika is biztosította a helyét a legjobb...
A volt MMA-harcos nyilvános garázdaság és ittasság miatt felel majd bíróság előtt, és maga is belátja, hogy valamit kezdenie kell magával.
A FIFA elnöke határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint a most zajló vb-re kötelezővé tett frissítőszünetek hátterében kereskedelmi szempontok állnának.
Az ausztrál ellenfél élesen bírálta a szigorú büntetést és a szervezet hozzáállását, a korábbi világelső, Karolína Plíšková viszont úgy vélte, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak.
Donald Trump amerikai elnök is részt vesz a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjén, ahol személyesen adja majd át a világbajnoki trófeát a győztes csapatnak.
Minden megváltozhat a magyar sportban, teljesen új rendszer jöhet: durva megállapításokat tettek a szakértők
A sportnak piaci alapon kellene működnie, egyelőre azonban tapogatózás van abban a tekintetben, hogy milyen irányba történhet ez meg.
-
1 hét múlva kezd a VéNégy Fesztivál Nagymaroson (x)
Bagossy & Nouvelle Vague Nagymaroson, akciós jegyek vasárnapig!