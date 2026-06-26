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Sport

Még egy eseményt lefújtak a tomboló hőség miatt: ezt biztosan nem rendezik már meg a hétvégén

Pénzcentrum
2026. június 26. 17:44

Csaknem egy hete Franciaországban is kánikula tombol, a rendőrség a szervezőkhöz fordult az elhalasztást kérve.

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A francia rendőrség az országot sújtó történelmi hőségriadó miatt a vasárnapi párizsi atlétikai Gyémánt Liga-verseny, valamint több más hétvégi rendezvény törlését kérte, hogy a túlterhelt sürgősségi mentőszolgálatok a legkiszolgáltatottabbak védelmére tudjanak összpontosítani.

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Franciaország területének több mint háromnegyedén jelenleg is a legmagasabb fokú, vörös riasztás van érvényben a múlt vasárnap óta tartó rendkívüli forróság miatt. A hatóságok abban bíznak, hogy az érintett kulturális és sportesemények szervezői önként lemondják a programjaikat, ezzel is tehermentesítve a mentőegységeket.

A rangos párizsi viadalon eredetileg olyan atlétikai világsztárok állnának rajthoz, mint Noah Lyles, Femke Bol és Armand Duplantis. A versenyt szervező Francia Atlétikai Szövetség ugyanakkor arról tájékoztatta az AP hírügynökséget, hogy egyelőre még nem kapták meg a rendőrség hivatalos megkeresését. Korábban írtunk arról, hogy egy másik francia tömegrendezvényt, a lyon-i Pride-ot biztosan nem rendezik meg a hétvégén.

Itt meglépték: elhalasztják a Pride-ot és más tömegrendezvényeket a fővárosi rendőrfőnökök kérésére
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A rendkívüli hőség miatt elhalasztják Párizsban a szombatra tervezett Pride-felvonulást és más tömegrendezvényeke
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #mentők #időjárás #kánikula #sport #rendezvény #párizs #franciaország #hőségriadó #atlétika

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