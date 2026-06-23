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Sport

Gyászol a magyar sportvilág: tragikus hirtelenséggel elhunyt Németh Zsanett birkózó

Pénzcentrum
2026. június 23. 17:16

Tragikus hirtelenséggel, harminckét éves korában elhunyt Szófiában Németh Zsanett Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. A bolgár sajtóértesülések szerint a sportoló a tizenegyedik emeletről zuhant a mélybe és az utóbbi időben súlyos lelki problémákkal küzdött - írta a Nemzeti Sport.

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A kedden történt tragédia hírét a Bolgár Birkózószövetség is megerősítette a magyar társszervezetnek. A helyi beszámolók szerint az eset a sportoló szófiai otthonában történt.

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Az értesülések szerint Németh Zsanett az utóbbi időben depresszióval küzdött, ami miatt szakemberhez is járt, lelki nehézségei pedig az elmúlt napokban már kifejezetten érezhetővé váltak a környezete számára.

A sportoló 2017-ben az újvidéki Európa-bajnokságon ezüst-, a 2019-es bukaresti kontinensviadalon pedig bronzérmet szerzett. Bár 2023-ban bejelentette, hogy a jövőben bolgár színekben szeretne versenyezni, a közelmúltban felmerült a hazatérése. Egykori klubja, az UTE örömmel fogadta volna ismét a soraiban, és a hazatérésével kapcsolatban a Magyar Birkózók Szövetségével is megkezdődtek az egyeztetések.
Címlapkép: Getty Images
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