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Elözönlik Budapestet az atlétika világsztárjai: elképesztő, kik jönnek a rangos versenyre hamarosan

MTI
2026. június 18. 18:44

Komoly mezőny sorakozik fel női 1500-on és férfi 400 gáton is, de a futószámokon kívül is lesz kit nézni, ha kilátogat valaki.

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Újabb világklasszis atléták érkezését jelentették be a július 14-i Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj szervezői, így a mezőny több versenyszámban is kiemelkedően erősnek ígérkezik. Férfi 1500 méteren rajthoz áll a tavalyi U20-as világcsúcstartó kenyai Phanuel Kipkosgei Koech, a 2025-ös világbajnoki bronzérmes Reynold Cheruiyot, valamint a fedett pályás világbajnoki ezüstérmes brit Neil Gourley is. Férfi 3000 méteren a tavalyi győztes Mathew Kipchumba Kipsang visszatér Budapestre, ahol a norvég Narve Nordås és a kétszeres második helyezett mexikói Eduardo Herrera is a kihívói között lesz. Ebben a számban az országos csúcstartó Palkovits István képviseli majd a magyar színeket.

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A női 1500 méteres síkfutás mezőnyének legnagyobb sztárjai az ausztrál Abbey Caldwell és a fedett pályás világbajnoki bronzérmes Georgia Griffith, a friss Európa-csúcstartó portugál Salomé Afonso, valamint az amerikai Heather MacLean lesznek. Férfi 400 méteres gátfutásban a kétszeres világbajnoki bronzérmes katari Abderrahmán Szamba számít a legismertebb indulónak. Kihívói között ott lesz a világbajnoki bronzérmes és kétszeres váltóvilágbajnok amerikai Trevor Bassitt, az amerikai bajnok CJ Allen, valamint a brazil Matheus Lima is.

Férfi távolugrásban a korábban már bejelentett kétszeres olimpiai bajnok görög Miltiádisz Tendóglu rendkívül erős ellenfeleket kapott, hiszen a jamaicai világbajnok Tajay Gayle, az olimpiai ezüstérmes Wayne Pinnock, valamint Nikaoli Williams, a svéd Thobias Montler és a spanyol Lester Lescay is versenybe száll. A hazai szurkolók Pap Kristófnak szoríthatnak, aki június elején elért 8,11 méteres egyéni csúcsával több mint húsz éve nem látott kiváló magyar eredményt produkált ebben a versenyszámban.
Címlapkép: Getty Images
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