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Arsenal-stadion, Emirates, london. foci, premier league, arsenal
Sport

Rendkívüli bejelentés a PL-címvédő Arsenalnál: három kulcsembert is lapátra tehetnek a nyáron

Pénzcentrum
2026. június 17. 17:13

Az angol bajnoki címvédő Arsenal nyári átigazolási tervei egyre inkább körvonalazódnak, a hírek szerint a klub több kulcsjátékostól is megválhat, miközben komoly erősítéseket is tervez - jelentette a Mirror.

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Az Arsenal a 2025/26-os szezonban hétpontos előnnyel a Manchester City előtt nyerte meg a Premier League-et, amivel véget vetett a bajnoki cím utáni hosszú böjtnek. Mikel Arteta vezetőedző azonban nem szeretne a babérjain ülni, így a nyári átigazolási időszakban jelentős keretfrissítés várható az Emirates Stadionban.

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A klub korábbi csatára, Alan Smith a Metro lapnak nyilatkozva kifejtette, hogy Gabriel Jesust, Gabriel Martinellit és Ben White-ot is eladná, és a távozásra esélyes labdarúgók közül egyedül Leandro Trossard-ot tartaná meg a keretben. Smith szerint Trossard nagyszerű szezont futott, fontos gólokat szerzett, rendkívül sokoldalú, ráadásul a szurkolók kedvence is.

Martinelli kapcsán azt emelte ki, hogy az utóbbi évek meglehetősen frusztrálóan alakultak a brazil szélső számára, míg White esetében úgy vélte, az új védők érkezésével a játékos maga is érezheti úgy, hogy eljött a továbblépés ideje.

Anglia
Arsenal
Piaci érték: 1 245M
Jelenlegi helyezés: #1
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Arsenal
38
26
7
5
71
27
44
85
2.
Manchester City
38
23
9
6
77
35
42
78
3.
Manchester United
38
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11
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71
Adatlap létrehozva: 2026.06.17.

Az érkezők tekintetében az Arsenal már több kiszemelttel is tárgyalásokat folytat. Az Aston Villa középpályása, Morgan Rogers a kiemelkedő szezonját követően az Ágyúsok első számú célpontjai közé tartozik, emellett az Atlético Madrid csatárát, Julián Álvarezt is folyamatosan szóba hozzák a klubbal. A hírek szerint a londoni együttes a személyes feltételekről már megállapodott az AS Roma középpályásával, Manu Konéval, akit az olasz klub nagyjából 50 millió euróért, azaz mintegy 43 millió fontért engedne el.

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Az átigazolási hírek mellett az Arsenal szurkolói pénteken már a 2026/27-es szezon versenynaptárát is megismerhetik, miután a Premier League nyilvánosságra hozza a következő idény menetrendjét.

címlapkép: Pénzcentrum
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