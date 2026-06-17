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Rendkívüli bejelentés a PL-címvédő Arsenalnál: három kulcsembert is lapátra tehetnek a nyáron
Az angol bajnoki címvédő Arsenal nyári átigazolási tervei egyre inkább körvonalazódnak, a hírek szerint a klub több kulcsjátékostól is megválhat, miközben komoly erősítéseket is tervez - jelentette a Mirror.
Az Arsenal a 2025/26-os szezonban hétpontos előnnyel a Manchester City előtt nyerte meg a Premier League-et, amivel véget vetett a bajnoki cím utáni hosszú böjtnek. Mikel Arteta vezetőedző azonban nem szeretne a babérjain ülni, így a nyári átigazolási időszakban jelentős keretfrissítés várható az Emirates Stadionban.
A klub korábbi csatára, Alan Smith a Metro lapnak nyilatkozva kifejtette, hogy Gabriel Jesust, Gabriel Martinellit és Ben White-ot is eladná, és a távozásra esélyes labdarúgók közül egyedül Leandro Trossard-ot tartaná meg a keretben. Smith szerint Trossard nagyszerű szezont futott, fontos gólokat szerzett, rendkívül sokoldalú, ráadásul a szurkolók kedvence is.
Martinelli kapcsán azt emelte ki, hogy az utóbbi évek meglehetősen frusztrálóan alakultak a brazil szélső számára, míg White esetében úgy vélte, az új védők érkezésével a játékos maga is érezheti úgy, hogy eljött a továbblépés ideje.
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Manchester City
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Manchester United
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Az érkezők tekintetében az Arsenal már több kiszemelttel is tárgyalásokat folytat. Az Aston Villa középpályása, Morgan Rogers a kiemelkedő szezonját követően az Ágyúsok első számú célpontjai közé tartozik, emellett az Atlético Madrid csatárát, Julián Álvarezt is folyamatosan szóba hozzák a klubbal. A hírek szerint a londoni együttes a személyes feltételekről már megállapodott az AS Roma középpályásával, Manu Konéval, akit az olasz klub nagyjából 50 millió euróért, azaz mintegy 43 millió fontért engedne el.
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Az átigazolási hírek mellett az Arsenal szurkolói pénteken már a 2026/27-es szezon versenynaptárát is megismerhetik, miután a Premier League nyilvánosságra hozza a következő idény menetrendjét.
címlapkép: Pénzcentrum
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