Konganak a lelátók a kibővített focivébén: a szurkolók szerint megfizethetetlenek a jegyek

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) hivatalos közlése szerint 44 985 néző volt kint a guadalajarai Akron Stadionban a Koreai Köztársaság-Csehország mérkőzésen, de a 46 ezres arénában jó pár hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődéssel kapcsolatos aggályokat.

Előzőleg a mexikóvárosi Azték Stadionban telt ház volt a nyitómérkőzésen, több mint 80 ezren látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2-0-s hazai sikert, a jelentős futballkultúrával rendelkező Guadalajarában azonban korántsem telt meg a jóval kisebb aréna.

A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként. Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra - nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyek megfizethetetlenek - reagálva úgy fogalmazott: az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval.

A nemzetközi szövetség több mint hatmillió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet "tízszeresen vagy még többszörösen" haladta meg a várakozásokat. Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe (FSE), arra hívták fel a figyelmet, hogy az "uzsoraárak" kizárják a mérkőzések látogatásának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket. Az először 48 csapatos világbajnokságot Mexikó az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi.