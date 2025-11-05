2025. november 5. szerda Imre
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Maia, Portugal; October 15, 2022: General view of the facade of the Decathlon store in the industrial zone of maia
Sport

Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?

Pénzcentrum
2025. november 5. 17:33

Két, az NBA-ben használt cipő modellje is megérkezett a Decathlonba - egy Tiktoker most elment felpróbálni őket.

Az amerikai profi kosárbajnokság, az NBA évtizedek óta hatalmas népszerűségnek örvend hazánkban. Nem egy és nem két lány vagy fiú kezdett kosarazni annak hatására, hogy korábban Michael Jordant vagy Kobe Bryantet, később Steph Curryt vagy LeBron Jamest látták játszani.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kosárlabda azonban tud költséges sportág lenni a felszerelésben, leginkább persze azért, mert egy erre tervezett kosárcipő súlyos kiadást is jelenthet. Magyarországon persze sok éve lehet már kapni az egészen profi, NBA-ban haszált cipőket is - és két modell most először megérkezett a Decathlonba is, így az alacsonyabb árkategória is elérhetővé vált. A kosárlabdával foglalkozó, Dudaszó nevű Tiktok-csatorna tulajdonosa, Koncsol András most mindkettőt felpróbálta, és elmondta, szerinte megéri-e az árát a két kosárcipő.

@_dudaszo_

♬ eredeti hang - Koncsol András dudaszó

A Tiktoker először a saját márkás lábbelit, a Tarmac Canaceralt próbálta fel. Erről azt mondta: az egyik típust csak online lehet beszerezni, a boltban csak a másik típust lehet megtalálni.

Első körben nem tetszett, hogy nincs méretem, mert a 43-as hosszban nekem nagy, a 42-es pedig már nyomja a lábujjamat - fél méret nincs. A cipő szűk fazon, elég erősen fogja a bokát, ami pozitív, viszont emiatt egy idő után dörzsölheti is a bokát, ami hosszú távon kényelmetlen lehet. A párnázása egyébként nagyon tetszett, illetve elég jó a tapadása, azzal is meg voltam elégedve. A dizájn nem az én ízlésem, de ez nem lényeges a cipő használhatóságát tekintve. 35 ezer forintért lehet megvenni, ár-érték arányban egy jó cipő, már ha találsz megfelelő méretet

- mondta Koncsol András. Ezután meglepő kritikával illette a sokkal jobban ismert Adidas márka kosárcipőjét, melyet a Decathlonban lehet kapni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A másik cipő az Adidas Dream X modellje: valami nem stimmelt vele. A méretezés borzasztó, a 43-as lábamra 45-öst kellett vennem, és még így is fura volt a fit. Az anyagok olcsónak hatnak, a felső rész nem tart eléggé, és hiányzik belőle az a stabilitás, amit egy ilyen cipőtől várnál. Könnyű ugyan, de inkább műanyagos, mint prémium és a taps sem ad olyan visszacsatolást, mint a korábbi modellek, sőt a tapadása nekem szörnyű volt, egy kis por és már vígan csúszik. Amit felpróbáltam, azt 25 ezer forintért lehet megkapni, és sajnos olyan is. Bár idén már három ember is használta az NBA-ben, egyikük már át is tért másik modellre. Ezt a cipőt nem feltétlen ajánlom, főleg nem hátvédeknek

- adott értékelést a cipőről a TikToker.

A gyors körút alapján tehát csak az egyikkel volt megelégedve a szakértő az NBA-cipők terén. Ha valakinek ez a választék kevés, vélhetően meg fog maradni az eddigi beszerzési forrásainál - csakhogy, mint fentebb is említettük, ez elég alaposan megterheli a pénztárcát.
Címlapkép: Getty Images
#árak #sport #teszt #cipő #decathlon #tiktok #kosárlabda #NBA

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:14
17:01
16:54
16:50
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 4.
Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
2025. november 5.
Úton az újabb világégés: utoljára a 2. világháború előtt láttunk ilyet - Magyarország is nyakig benne van
NAPTÁR
Tovább
2025. november 5. szerda
Imre
45. hét
November 5.
Európai kereskedelmi nap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
2
1 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
3
1 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
4
2 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a legidősebb olimpiai bajnok, Keleti Ágnestől vette át a címet
5
3 napja
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Belföldi fizetések
ha a fizetést (átutalást) kezdeményező fél számláját és a kedvezményezett fél számláját azonos országban lévő bankok vezetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 17:14
Rengeteg magyar szedi ezt a gyógyszert, de súlyos mellékhatása lehet: jobb vigyázni vele!
Pénzcentrum  |  2025. november 5. 16:46
Dagad a kínai buszbotrány Európában: bármikor leállíthatja távolról a járműveket a gyártó?
Agrárszektor  |  2025. november 5. 16:34
Uniós oltalmat kapott egy magyar pezsgő: ki nem találnád, melyik az