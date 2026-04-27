Fordulatos hétvége Európa élvonalaiban: tovább menetel az Inter, visszakapaszkodik az Arsenal

Európa labdarúgó-bajnokságaiban izgalmas csatákat hozott a hétvége. Angliában az Arsenal újra élen van, Spanyolországban a Barcelona közelebb került a bajnoki címhez, Olaszországban pedig az Inter őrzi előnyét. A magyar Fizz Ligában gólszegény találkozókon osztoztak a pontokon - a Győr előnye kicsit csökkent két fordulóval a vége előtt.

A hétvége mérkőzései fontos változásokat hozhatnak az európai bajnokságok küzdelmeiben. Néhány ligában már szinte eldőlt a bajnoki cím sorsa, máshol viszont hétről hétre változnak az erőviszonyok az élmezőnyben. A tabella végén mindenhol kétségbeesett csatát vívnak a csapatok a bennmaradásért.

Premier League: a Forest csodája és az Arsenal esélyei

A hétvége legnagyobb meglepetését egyértelműen a Premier League hozta: a Nottingham Forest idegenben 5-0-ra verte a Sunderlandet, ami különösen fontos eredmény a kiesés elleni harcban. A Forest ezzel 39 pontra növelte pontjai számát, míg a Sunderland továbbra is 46 ponttal a középmezőnyben van.

A tabella csúcsán továbbra is holtverseny van: a Manchester City és az Arsenal egyaránt 70 ponttal várja a folytatást. Az Arsenal szombat este a Newcastle United ellen lépett pályára, és 2-1-re nyert, ezzel ideiglenesen újra a tabella élén van. A Liverpool 3-1-re győzött a Crystal Palace ellen, és 55 ponttal áll.

A kiesés ellen küzdők között drámai a helyzet: a Burnley mindössze 20, a Wolverhampton pedig 17 ponttal sereghajtó, bár utóbbi az utóbbi öt mérkőzéséből kettőt megnyert - igaz, már nincs esélyük bentmaradni. A West Ham (33 pont) és a Tottenham (31 pont) szintén a veszélyzónában van - a hétvégén mindkét csapat győzött.

Serie A: az Inter fölénye töretlen

Az olasz bajnokságban az Inter 78 ponttal, kilenc egységgel vezeti a tabellát a második helyezett Napoli előtt. A nápolyiak 4-0-s hazai győzelmet arattak a kiesés ellen küzdő Cremonese felett, és 69 pontra javították mérlegüket.

A tabella alján szintén kiélezett a küzdelem: a Hellas Verona és a Pisa egyaránt 18 ponttal áll az utolsó két helyen, és az utóbbi öt mérkőzésükön egyszer sem tudtak nyerni. Az alsóházi rangadón a Parma 1-0-ra legyőzte a Pisát, ami fontos három pontot jelentett a már 42 pontos együttes számára.

La Liga: a Barcelona közeledik a bajnoki címhez

A spanyol élvonalban a Barcelona tovább növelte előnyét a Real Madriddal szemben. A katalánok 2-0-ra nyertek a Getafe vendégeként, míg a királyi gárda 1-0-ra győzött a Real Betis otthonában. A Barcelona így is nyolcpontos előnnyel vezet: 82 ponttal áll az élen a Real Madrid 74 pontjával szemben, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, így gyakorlatilag már a kezében tartja a bajnoki címet.

A harmadik helyezett Villarreal 62 ponttal, az Atletico Madrid pedig 57 ponttal áll; utóbbi vasárnap az Athletic Club ellen léphet pályára. A tabella alján a Real Oviedo mindössze 28 ponttal küszködik, és bár az utóbbi öt meccsén két győzelmet aratott, helyzete továbbra is kritikus.

Bundesliga: A Bayern fölénye hatalmas

A német bajnokságban a már bajnok Bayern München tovább növelte előnyét a tabella élén. A bajor óriás 4-3-ra nyert a Mainz otthonában egy fordulatos mérkőzésen: a hazaiak 3-0-s vezetésről engedték ki a kezükből a találkozót. A Borussia Dortmund 64, az RB Leipzig pedig 62 ponttal követi a bajorokat.

Az RB Leipzig 3-1-re győzött az Union Berlin ellen, míg a Bayer Leverkusen 2-1-re nyert a Köln vendégeként. A tabella végén a 22 pontos FC Heidenheim sereghajtó, ám 2-0-s sikert aratott az FC St. Pauli ellen, ami fontos lépés lehet a bennmaradás felé.

Ligue 1: szoros küzdelem az élen

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain 66 ponttal vezeti a tabellát, de a második helyezett RC Lens mindössze három ponttal, 63 egységgel követi. A Lens 3-3-as döntetlent játszott a Stade Brestois vendégeként: 3-0-s hátrányból egyenlített, ami fontos pontszerzés volt a csapat számára. A PSG szombaton az Angers ellen léphet pályára.

A Lyon 3-2-re győzött az AJ Auxerre ellen, és 57 pontjával szilárd harmadik helyen áll. A tabella alján a Metz katasztrofális formában van, mindössze 15 ponttal utolsó előtti, míg a Nantes 20 ponttal zárja a sort. Mindkét együttes vasárnap játszik, és minden pontért kétségbeesett csatát vív a bennmaradásért.

Fizz Liga: Gólszegény forduló Magyarországon

A hazai bajnokságban gólszegény mérkőzéseket hozott a hétvége. A Kazincbarcika és az MTK Budapest 0-0-s döntetlent játszott, míg a Puskás Akadémia 1-0-ra győzött az Újpest ellen. A Diósgyőr 2-1-es sikert aratott a Kisvárda vendégeként.

Vasárnap a Ferencváros legyőzte a Paksot, ezzel két pontra csökkentette előnyét a listavazető Gyprel szemben, akik csak döntetlent tudtak hozni Debrecenben. A Fizz Ligában hétvégén derbit rendeznek: a Fradi az Újpest vendége lesz, a Győr pedig a már kiesett Diósgyőrt fogadja.

Ha a győriek nyerni tudnak, a Fradi viszont kikapna Újpesten, az az jelentené, hogy a dunántúliak nyerik meg a 2025/2026-os magyar bajnokságot.