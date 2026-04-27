Óriási botrány robbant ki az olasz fociban: nyomoznak a bírók főnöke ellen

Az olasz labdarúgás újabb botrányba keveredett: Gianluca Rocchi, a Serie A és a Serie B játékvezetőinek küldéséért felelős vezetője felfüggesztette tevékenységét, miután a milánói ügyészség sportcsalás gyanújával nyomozást indított ellene - jelentette a BBC Sport.

Az AGI olasz hírügynökség információi szerint az egykori nemzetközi játékvezető ellen a 2024–2025-ös szezonban elkövetett, a hivatalos megfogalmazás szerint "sportcsalásban való bűnrészesség" miatt folyik vizsgálat. Előzetes meghallgatását csütörtökre tűzték ki.

Az Olasz Játékvezetői Szövetség (AIA) közleményben erősítette meg Rocchi döntését. A szervezet arról is tájékoztatott, hogy Andrea Gervasoni, a két legmagasabb osztály VAR-felügyelője szintén felfüggesztette tevékenységét, mivel őt is vizsgálat alá vonták. Az 52 éves Rocchi az AIA közleményében úgy fogalmazott: nehéz volt meghoznia a döntést, viszont ezzel is segíteni akarja a jogi folyamatokat. Olaszországban a sportcsalás bűncselekménynek minősül, amelyért akár hat évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Ez a fájdalmas és nehéz döntés, amelyet családommal közösen hoztam meg, azt a célt szolgálja, hogy a jogi eljárás zavartalanul folyhasson. Biztos vagyok benne, hogy tisztázni tudom magam

- írta a közleményben Rocchi. Hozzátette, hogy a szövetség és a játékvezetők védelme érdekében döntött az azonnali visszavonulás mellett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A vádak szerint Rocchi egy Inter-mérkőzésre szándékosan olyan bírót küldött, akit a milánói klub "kedvelt". Vizsgálják továbbá egy másik Inter-meccs videóbírós döntését is: ebben az esetben a VAR nem avatkozott be, amikor a csapat egyik játékosa könyökkel megütötte az ellenfelét.

Rocchit azzal is gyanúsítják, hogy az Udinese és a Parma tavaly márciusi mérkőzésén nyomást gyakorolt a videóbíróra. A vád szerint arra utasította, hogy ösztönözze a pályán lévő játékvezetőt egy kezezés videós felülvizsgálatára. A játékvezető és a VAR eredetileg nem ítélt büntetőt, ám végül meggondolták magukat. Az így megítélt tizenegyesből szerzett góllal végül az Udinese nyert 1-0-ra.