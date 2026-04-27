2026. április 27. hétfő Zita
17 °C Budapest
Fizz Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Óriási botrány robbant ki az olasz fociban: nyomoznak a bírók főnöke ellen

Pénzcentrum
2026. április 27. 11:13

Az olasz labdarúgás újabb botrányba keveredett: Gianluca Rocchi, a Serie A és a Serie B játékvezetőinek küldéséért felelős vezetője felfüggesztette tevékenységét, miután a milánói ügyészség sportcsalás gyanújával nyomozást indított ellene - jelentette a BBC Sport.

Az AGI olasz hírügynökség információi szerint az egykori nemzetközi játékvezető ellen a 2024–2025-ös szezonban elkövetett, a hivatalos megfogalmazás szerint "sportcsalásban való bűnrészesség" miatt folyik vizsgálat. Előzetes meghallgatását csütörtökre tűzték ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Olasz Játékvezetői Szövetség (AIA) közleményben erősítette meg Rocchi döntését. A szervezet arról is tájékoztatott, hogy Andrea Gervasoni, a két legmagasabb osztály VAR-felügyelője szintén felfüggesztette tevékenységét, mivel őt is vizsgálat alá vonták. Az 52 éves Rocchi az AIA közleményében úgy fogalmazott: nehéz volt meghoznia a döntést, viszont ezzel is segíteni akarja a jogi folyamatokat. Olaszországban a sportcsalás bűncselekménynek minősül, amelyért akár hat évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Ez a fájdalmas és nehéz döntés, amelyet családommal közösen hoztam meg, azt a célt szolgálja, hogy a jogi eljárás zavartalanul folyhasson. Biztos vagyok benne, hogy tisztázni tudom magam

- írta a közleményben Rocchi. Hozzátette, hogy a szövetség és a játékvezetők védelme érdekében döntött az azonnali visszavonulás mellett.

Olaszország  |  2025-2026
Serie A
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Inter Milan
78
2.
Napoli
69
3.
AC Milan
66
4.
Juventus
63
5.
Como
58
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Lautaro Martínez
(Inter Milan)
16
2.
Nicolas Paz
(Como)
12
3.
Marcus Thuram
(Inter Milan)
11
4.
Anastasios Douvikas
(Como)
11
5.
Nikola Krstović
(Atalanta)
10
Teljes lista
A vádak szerint Rocchi egy Inter-mérkőzésre szándékosan olyan bírót küldött, akit a milánói klub "kedvelt". Vizsgálják továbbá egy másik Inter-meccs videóbírós döntését is: ebben az esetben a VAR nem avatkozott be, amikor a csapat egyik játékosa könyökkel megütötte az ellenfelét.

Rocchit azzal is gyanúsítják, hogy az Udinese és a Parma tavaly márciusi mérkőzésén nyomást gyakorolt a videóbíróra. A vád szerint arra utasította, hogy ösztönözze a pályán lévő játékvezetőt egy kezezés videós felülvizsgálatára. A játékvezető és a VAR eredetileg nem ítélt büntetőt, ám végül meggondolták magukat. Az így megítélt tizenegyesből szerzett góllal végül az Udinese nyert 1-0-ra.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #csalás #sport #olaszország #labdarúgás #bűnügy #olasz foci #játékvezető #VAR #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:27
11:13
11:03
10:44
10:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
2026. április 26.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
2026. április 26.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
NAPTÁR
Tovább
2026. április 27. hétfő
Zita
18. hét
Április 27.
Morse nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárbejelentés
a biztosított hivatalos lépése, amellyel a biztosítási esemény bekövetkezését bejelenti a biztosítónak. A szerződés tartalmazza azt a határidőt, amelyen belüli a kárbejelentést meg kell tenni. Elmulasztása a biztosító mentesülését eredményezi, ha a késedelem miatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak. A határidő elmulasztása egyébként nem jogvesztő.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
