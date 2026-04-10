Pénteki futballmenü: rangadó a Groupamában, a Real kiesőjelölt vendéget vár
Már pénteken rangadók várják a futballszurkolókat: a Groupama Arénában a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja, Spanyolországban a Real Madrid a Gironával csap össze, míg Franciaországban a remek formában lévő Monaco lép pályára.
Bár a legtöbb topliga szombaton és vasárnap éri el a csúcspontját, a péntek este sem marad látványos mérkőzések nélkül. A kontinens számos pontján pörög a labda, így a szurkolók már a munkahét végén ráhangolódhatnak a futballra.
Fizz Liga: a Diósgyőr utolsó esélye?
A pénteki program Felcsúton kezdődik, ahol a Puskás Akadémia a Győri ETO FC-t fogadja. A hazaiak az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújtanak, váltakozó eredményekkel a hátuk mögött. Ezzel szemben a győriek remek szériában vannak: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A decemberi, egymás elleni 2-0-s ETO-siker tovább növelheti a vendégek magabiztosságát.
Este nyolc órakor a Groupama Arénában folytatódik a magyar bajnokság, ahol a Ferencváros a Diósgyőrt látja vendégül. A zöld-fehérek szinte hibátlan formában futballoznak, az utóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A vendégek ezzel szemben komoly gondokkal küzdenek: már öt mérkőzés óta nyeretlenek, ebből három vereséget írhattak fel. A miskolciaknak vélhetően a legutolsó esélyük jött el a bennmaradást kiharcolni: egy újabb vereség kilátástalan helyzetbe sodorná őket.
La Liga: könnyed meccs a Realnak - és mindig ezeket bukják el
A spanyol élvonalban a Real Madrid a Girona FC-t fogadja a Santiago Bernabéuban. A királyi gárda magabiztos formában van, az utóbbi időszakban többnyire győztesen zárta mérkőzéseit. A Girona ezzel szemben hullámzóan teljesít, a győzelmek mellett akadtak botlások is. A novemberi bajnokin 1-1-es döntetlennel zártak a felek, így most mindkét együttes a három pontra hajt.
Ligue 1: párizsi és marseille-i fények
A francia élvonalban két találkozót is rendeznek pénteken. A 19 órakor kezdődő meccsen a Paris FC az AS Monacót fogadja. A monacóiak fantasztikus szériában vannak: öt győzelmet arattak egymás után, ami jelenleg a mezőny egyik legjobb formájának számít. A hazai Paris FC váltakozó eredményeket produkál, ugyanakkor ősszel meglepetésre éppen ők győzték le idegenben a hercegségieket 1-0-ra.
A késő esti programban, 21:05-kor a Marseille a Metzet látja vendégül. A hazaiak az utóbbi három bajnokijukat megnyerték, igaz, azt megelőzően kétszer is kikaptak. A vendég Metz súlyos gondokkal küzd: három veresége mellett csak két döntetlent ért el legutóbbi öt meccsén. Az őszi, 3-0-s Marseille-siker is a hazaiak egyértelmű esélyét erősíti.
Serie A: muszáj javítania a Farkasoknak
Az olasz bajnokságban az AS Roma a Pisát fogadja. A rómaiak nehéz időszakon vannak túl, az utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek - ebből a múlt hét végén egy megalázó, 5-2-es verést is kaptak az Inter otthonában. A Pisa sem áll sokkal jobban, a közelmúltban mindössze egyetlen győzelmet tudott felmutatni.
Az augusztusi, szűk 1-0-s Roma-siker óta mindkét gárda formája sokat változott, így nyílt összecsapás várható az Olimpicóban.
Bundesliga: elszáll a Hoffenheim dobogója?
A német élvonalban az Augsburg a Hoffenheimet fogadja. Mindkét együttes komoly nehézségekkel küzd: a házigazdák és a vendégek is csupán egy győzelmet arattak az utóbbi öt fordulóban.
A novemberi meccsen a Hoffenheim 3-0-ra győzött hazai pályán, most viszont az Augsburg próbálja kihasználni a hazai pálya előnyét.
Premier League: kiesőjelöltek az utolsó esélyért
Az angol élvonalban is pörög a labda: a West Ham United a Wolverhamptont fogadja 21 órai kezdettel. Mindkét csapat a kiesés elől menekül, de a matematika és a forma alapján erre a londoniaknak van sokkal jelentősebb esélyük. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a januári mérkőzésen a Wolves magabiztos, 3-0-s sikert aratott hazai pályán.
címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA
