Pénteki futballmenü: rangadó a Groupamában, a Real kiesőjelölt vendéget vár

Már pénteken rangadók várják a futballszurkolókat: a Groupama Arénában a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja, Spanyolországban a Real Madrid a Gironával csap össze, míg Franciaországban a remek formában lévő Monaco lép pályára.

Bár a legtöbb topliga szombaton és vasárnap éri el a csúcspontját, a péntek este sem marad látványos mérkőzések nélkül. A kontinens számos pontján pörög a labda, így a szurkolók már a munkahét végén ráhangolódhatnak a futballra.

Fizz Liga: a Diósgyőr utolsó esélye?

A pénteki program Felcsúton kezdődik, ahol a Puskás Akadémia a Győri ETO FC-t fogadja. A hazaiak az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújtanak, váltakozó eredményekkel a hátuk mögött. Ezzel szemben a győriek remek szériában vannak: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A decemberi, egymás elleni 2-0-s ETO-siker tovább növelheti a vendégek magabiztosságát.

Este nyolc órakor a Groupama Arénában folytatódik a magyar bajnokság, ahol a Ferencváros a Diósgyőrt látja vendégül. A zöld-fehérek szinte hibátlan formában futballoznak, az utóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A vendégek ezzel szemben komoly gondokkal küzdenek: már öt mérkőzés óta nyeretlenek, ebből három vereséget írhattak fel. A miskolciaknak vélhetően a legutolsó esélyük jött el a bennmaradást kiharcolni: egy újabb vereség kilátástalan helyzetbe sodorná őket.

Fizz Liga 29. forduló Ferencváros Diósgyőr VTK 2026. április 10. péntek 20:00 | Groupama Aréna, Budapest Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Ferencváros: 21 (70%) Diósgyőr VTK: 3 (10%) Döntetlen: 6 (20%) Gólok Ferencváros: 68 Diósgyőr VTK: 25 Gólkülönbség: 43 Hazai győzelem Ferencváros: 12 Diósgyőr VTK: 2 Vendéggyőzelem Ferencváros: 9 Diósgyőr VTK: 1 Adatlap létrehozva: 2026.04.09.

La Liga: könnyed meccs a Realnak - és mindig ezeket bukják el

A spanyol élvonalban a Real Madrid a Girona FC-t fogadja a Santiago Bernabéuban. A királyi gárda magabiztos formában van, az utóbbi időszakban többnyire győztesen zárta mérkőzéseit. A Girona ezzel szemben hullámzóan teljesít, a győzelmek mellett akadtak botlások is. A novemberi bajnokin 1-1-es döntetlennel zártak a felek, így most mindkét együttes a három pontra hajt.

Ligue 1: párizsi és marseille-i fények

A francia élvonalban két találkozót is rendeznek pénteken. A 19 órakor kezdődő meccsen a Paris FC az AS Monacót fogadja. A monacóiak fantasztikus szériában vannak: öt győzelmet arattak egymás után, ami jelenleg a mezőny egyik legjobb formájának számít. A hazai Paris FC váltakozó eredményeket produkál, ugyanakkor ősszel meglepetésre éppen ők győzték le idegenben a hercegségieket 1-0-ra.

A késő esti programban, 21:05-kor a Marseille a Metzet látja vendégül. A hazaiak az utóbbi három bajnokijukat megnyerték, igaz, azt megelőzően kétszer is kikaptak. A vendég Metz súlyos gondokkal küzd: három veresége mellett csak két döntetlent ért el legutóbbi öt meccsén. Az őszi, 3-0-s Marseille-siker is a hazaiak egyértelmű esélyét erősíti.

Serie A: muszáj javítania a Farkasoknak

Az olasz bajnokságban az AS Roma a Pisát fogadja. A rómaiak nehéz időszakon vannak túl, az utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek - ebből a múlt hét végén egy megalázó, 5-2-es verést is kaptak az Inter otthonában. A Pisa sem áll sokkal jobban, a közelmúltban mindössze egyetlen győzelmet tudott felmutatni.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az augusztusi, szűk 1-0-s Roma-siker óta mindkét gárda formája sokat változott, így nyílt összecsapás várható az Olimpicóban.

Bundesliga: elszáll a Hoffenheim dobogója?

A német élvonalban az Augsburg a Hoffenheimet fogadja. Mindkét együttes komoly nehézségekkel küzd: a házigazdák és a vendégek is csupán egy győzelmet arattak az utóbbi öt fordulóban.

A novemberi meccsen a Hoffenheim 3-0-ra győzött hazai pályán, most viszont az Augsburg próbálja kihasználni a hazai pálya előnyét.

Premier League: kiesőjelöltek az utolsó esélyért

Az angol élvonalban is pörög a labda: a West Ham United a Wolverhamptont fogadja 21 órai kezdettel. Mindkét csapat a kiesés elől menekül, de a matematika és a forma alapján erre a londoniaknak van sokkal jelentősebb esélyük. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a januári mérkőzésen a Wolves magabiztos, 3-0-s sikert aratott hazai pályán.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA