2026. április 10. péntek Zsolt
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. január 28.A Ferencváros labdarúgócsapatának edzése az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban 2026. január 28-án. A csapat másnap az angol Nottingham Forest ellen lép pályára az Európa-liga alapszakaszának 8. fordulójában.
Sport

Pénteki futballmenü: rangadó a Groupamában, a Real kiesőjelölt vendéget vár

Pénzcentrum
2026. április 10. 07:30

Már pénteken rangadók várják a futballszurkolókat: a Groupama Arénában a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja, Spanyolországban a Real Madrid a Gironával csap össze, míg Franciaországban a remek formában lévő Monaco lép pályára.

Bár a legtöbb topliga szombaton és vasárnap éri el a csúcspontját, a péntek este sem marad látványos mérkőzések nélkül. A kontinens számos pontján pörög a labda, így a szurkolók már a munkahét végén ráhangolódhatnak a futballra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Fizz Liga: a Diósgyőr utolsó esélye?

A pénteki program Felcsúton kezdődik, ahol a Puskás Akadémia a Győri ETO FC-t fogadja. A hazaiak az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújtanak, váltakozó eredményekkel a hátuk mögött. Ezzel szemben a győriek remek szériában vannak: legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A decemberi, egymás elleni 2-0-s ETO-siker tovább növelheti a vendégek magabiztosságát.

Este nyolc órakor a Groupama Arénában folytatódik a magyar bajnokság, ahol a Ferencváros a Diósgyőrt látja vendégül. A zöld-fehérek szinte hibátlan formában futballoznak, az utóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A vendégek ezzel szemben komoly gondokkal küzdenek: már öt mérkőzés óta nyeretlenek, ebből három vereséget írhattak fel. A miskolciaknak vélhetően a legutolsó esélyük jött el a bennmaradást kiharcolni: egy újabb vereség kilátástalan helyzetbe sodorná őket.

Fizz Liga 29. forduló
Ferencváros
Diósgyőr VTK
2026. április 10. péntek 20:00
|
Groupama Aréna, Budapest
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Ferencváros: 21 (70%)
  Diósgyőr VTK: 3 (10%)
  Döntetlen: 6 (20%)
Gólok
  Ferencváros: 68
  Diósgyőr VTK: 25
Gólkülönbség: 43
Hazai győzelem
  Ferencváros: 12
  Diósgyőr VTK: 2
Vendéggyőzelem
  Ferencváros: 9
  Diósgyőr VTK: 1
Adatlap létrehozva: 2026.04.09.

La Liga: könnyed meccs a Realnak - és mindig ezeket bukják el

A spanyol élvonalban a Real Madrid a Girona FC-t fogadja a Santiago Bernabéuban. A királyi gárda magabiztos formában van, az utóbbi időszakban többnyire győztesen zárta mérkőzéseit. A Girona ezzel szemben hullámzóan teljesít, a győzelmek mellett akadtak botlások is. A novemberi bajnokin 1-1-es döntetlennel zártak a felek, így most mindkét együttes a három pontra hajt.

Ligue 1: párizsi és marseille-i fények

A francia élvonalban két találkozót is rendeznek pénteken. A 19 órakor kezdődő meccsen a Paris FC az AS Monacót fogadja. A monacóiak fantasztikus szériában vannak: öt győzelmet arattak egymás után, ami jelenleg a mezőny egyik legjobb formájának számít. A hazai Paris FC váltakozó eredményeket produkál, ugyanakkor ősszel meglepetésre éppen ők győzték le idegenben a hercegségieket 1-0-ra.

A késő esti programban, 21:05-kor a Marseille a Metzet látja vendégül. A hazaiak az utóbbi három bajnokijukat megnyerték, igaz, azt megelőzően kétszer is kikaptak. A vendég Metz súlyos gondokkal küzd: három veresége mellett csak két döntetlent ért el legutóbbi öt meccsén. Az őszi, 3-0-s Marseille-siker is a hazaiak egyértelmű esélyét erősíti.

Serie A: muszáj javítania a Farkasoknak

Az olasz bajnokságban az AS Roma a Pisát fogadja. A rómaiak nehéz időszakon vannak túl, az utóbbi öt meccsükből hármat elveszítettek - ebből a múlt hét végén egy megalázó, 5-2-es verést is kaptak az Inter otthonában. A Pisa sem áll sokkal jobban, a közelmúltban mindössze egyetlen győzelmet tudott felmutatni.

Az augusztusi, szűk 1-0-s Roma-siker óta mindkét gárda formája sokat változott, így nyílt összecsapás várható az Olimpicóban.

Bundesliga: elszáll a Hoffenheim dobogója?

A német élvonalban az Augsburg a Hoffenheimet fogadja. Mindkét együttes komoly nehézségekkel küzd: a házigazdák és a vendégek is csupán egy győzelmet arattak az utóbbi öt fordulóban.

A novemberi meccsen a Hoffenheim 3-0-ra győzött hazai pályán, most viszont az Augsburg próbálja kihasználni a hazai pálya előnyét.

Premier League: kiesőjelöltek az utolsó esélyért

Az angol élvonalban is pörög a labda: a West Ham United a Wolverhamptont fogadja 21 órai kezdettel. Mindkét csapat a kiesés elől menekül, de a matematika és a forma alapján erre a londoniaknak van sokkal jelentősebb esélyük. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a januári mérkőzésen a Wolves magabiztos, 3-0-s sikert aratott hazai pályán.

címlapkép: Kovács Márton, MTI/MTVA 
#sport #labdarúgás #futball #premier league #real madrid #bundesliga #magyar bajnokság #NB I #La Liga #ferencváros #Fizz liga #serie a #ligue 1

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
07:59
07:45
07:30
07:10
06:56
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
