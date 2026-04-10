2026. április 10. péntek Zsolt
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A nyíl eltalálja a céltáblát. darts, játék, sport, bull, bullseye
Sport

Nagyon súlyos döntés született a dartsversenyekről: kitiltották a sztárjátékost, így oldották meg

Pénzcentrum
2026. április 10. 10:24

A Darts Szabályozó Hatóság (DRA) azonnali hatállyal kitiltotta a transznemű nőket a női dartsversenyekről. A döntés egy 2025-ben indított felülvizsgálat eredménye, és közvetlenül érinti a sportág legismertebb transznemű versenyzőjét - közölte a BBC Sport.

A PDC-t (Professional Darts Corporation) felügyelő DRA közleményében leszögezte, hogy "kizárólag biológiai nők indulhatnak a DRA szabályai szerint rendezett női versenyeken". A szervezet határozata jogi tanácsadáson, valamint dr. Emma Hilton fejlődésbiológus szakértői jelentésén alapul. A dokumentum szerint "számos, egyenként kis mértékű nemi különbség összeadódva férfielőnyt eredményez a dartsban".

A döntés leginkább a holland Noa-Lynn van Leuvent érinti. Ő volt az, aki 2024-ben első transznemű nőként vehetett részt a PDC darts-világbajnokságán. Van Leuven az Instagramon közzétett videójában arról beszélt, hogy a határozat "gyakorlatilag visszavonultatta" őt.

Kaptam egy e-mailt, és kiderült, hogy visszavonultam. Ezt nem saját döntésből tettem, hanem azért, mert többé nem versenyezhetek

- fogalmazott a játékos. Ugyanakkor a nyílt, férfiak és nők számára egyaránt elérhető versenyeken továbbra is elindulhat.

A DRA hangsúlyozta, hogy továbbra is törekszik a befogadásra. Ennek szellemében minden játékost arra bátorítanak, hogy biológiai és jogi nemétől, valamint nemi identitásától függetlenül vegyen részt a nyílt versenyeken.

A lépés jól illeszkedik a nemzetközi sportban tapasztalható tendenciákho, például a Darts Világszövetség (WDF) már tavaly hasonló döntést hozott. Emellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry márciusban jelentette be az újabb szigorítást: ennek értelmében 2028-tól a transznemű nők és az eltérő nemi fejlődésű (DSD) sportolók sem indulhatnak az olimpiai játékok női versenyein. Erről korábban itt írtunk:

Meghozta döntését a NOB: mostantól nem indulhatnak a nők között ezek a versenyzők
EZ IS ÉRDEKELHET
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) döntése értelmében a los angeles-i nyári olimpiától kezdve kizárólag biológiai nők indulhatnak a női versenyszámokban.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szigorítás #szabályozás #nemzetközi #döntés #kitiltás #nob #sportolók #darts

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
PÉNZÜGYI KISOKOS
Sávos betétrész
a betét kamatozás szempontjából elkülönített részét jelenti (pl. az egymillió forint feletti betétrész X%-kal kamatozik)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
