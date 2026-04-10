Új rekord született a híres horgászvizen, a Maconkai-tórendszer területén: egy 25,25 kilogrammos nyurgapontyot fogtak ki április 7-én, kedden hajnalban Bátonyterenyén.
Nagyon súlyos döntés született a dartsversenyekről: kitiltották a sztárjátékost, így oldották meg
A Darts Szabályozó Hatóság (DRA) azonnali hatállyal kitiltotta a transznemű nőket a női dartsversenyekről. A döntés egy 2025-ben indított felülvizsgálat eredménye, és közvetlenül érinti a sportág legismertebb transznemű versenyzőjét - közölte a BBC Sport.
A PDC-t (Professional Darts Corporation) felügyelő DRA közleményében leszögezte, hogy "kizárólag biológiai nők indulhatnak a DRA szabályai szerint rendezett női versenyeken". A szervezet határozata jogi tanácsadáson, valamint dr. Emma Hilton fejlődésbiológus szakértői jelentésén alapul. A dokumentum szerint "számos, egyenként kis mértékű nemi különbség összeadódva férfielőnyt eredményez a dartsban".
A döntés leginkább a holland Noa-Lynn van Leuvent érinti. Ő volt az, aki 2024-ben első transznemű nőként vehetett részt a PDC darts-világbajnokságán. Van Leuven az Instagramon közzétett videójában arról beszélt, hogy a határozat "gyakorlatilag visszavonultatta" őt.
Kaptam egy e-mailt, és kiderült, hogy visszavonultam. Ezt nem saját döntésből tettem, hanem azért, mert többé nem versenyezhetek
- fogalmazott a játékos. Ugyanakkor a nyílt, férfiak és nők számára egyaránt elérhető versenyeken továbbra is elindulhat.
A DRA hangsúlyozta, hogy továbbra is törekszik a befogadásra. Ennek szellemében minden játékost arra bátorítanak, hogy biológiai és jogi nemétől, valamint nemi identitásától függetlenül vegyen részt a nyílt versenyeken.
A lépés jól illeszkedik a nemzetközi sportban tapasztalható tendenciákho, például a Darts Világszövetség (WDF) már tavaly hasonló döntést hozott. Emellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, Kirsty Coventry márciusban jelentette be az újabb szigorítást: ennek értelmében 2028-tól a transznemű nők és az eltérő nemi fejlődésű (DSD) sportolók sem indulhatnak az olimpiai játékok női versenyein. Erről korábban itt írtunk:
