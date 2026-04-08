A veterán német hálóőr már jövő héten beelőzheti az argentin legendát a lejátszott BL-meccsek számában.
Hoppá, ezt ki látta jönni? Kirúgták az Újpest vezetőedzőjét, nem érte el a kitűzött célokat
Távozik az Újpesti TE jégkorongcsapatának éléről Jason Morgan vezetőedző és segítője, Kovács Viktor. A klub nem hosszabbítja meg a lejáró szerződéseket. A döntés oka, hogy az együttes az elmúlt két idény egyikében sem érte el a legfőbb célt, vagyis nem jutott be az Erste Liga elődöntőjébe.
Az egyesület szerdai tájékoztatása szerint a vezetőség levonta az edzőpáros munkájának tanulságait. Ancsin János szakosztályvezető kiemelte, hogy a klub egyértelmű elvárása a legjobb négy közé kerülés volt az Erste Ligában. Mivel ez nem valósult meg, a váltás mellett döntöttek.
A játékosként az NHL-t is megjárt kanadai tréner komoly magyarországi edzői tapasztalattal rendelkezik. Irányításával azonban az UTE felemás eredményeket produkált. Az első közös évükben a csapat csupán a nyolcadik helyen zárta a liga alapszakaszát, majd azonnal kiesett a rájátszásból. Eközben a Magyar Kupában és az OB I-ben sem sikerült bejutniuk a legjobb négy közé.
A jelenlegi szezonban némileg javult a bajnoki teljesítmény, hiszen az alapszakaszban a legjobb magyar csapatként a harmadik helyen végeztek. A rájátszás első köre azonban ismét a végállomást jelentette az Újpest számára. Bár idén eljutottak az OB I elődöntőjéig, a Magyar Kupa négyes döntőjéről ezúttal is lemaradtak. Ez az összkép végül nem bizonyult elegendőnek a közös munka folytatásához.
Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint Cunoda megérdemelne egy újabb lehetőséget a Forma-1-ben - más kérdés, hogy ez idő szerint ez kevésbé jön majd...
Pogačar rekordot beállítva, harmadszor is megnyerte a flandriai körversenyt, az ünneplést azonban beárnyékolja, hogy a verseny során áthajtott egy vasúti átjáró piros jelzésén.
Conte kijelentette, hogy bár szerződés köti klubjához, a Napolihoz, megtisztelőnek tartja a felvetést, és a szövetség helyében ő maga is számításba venné a saját nevét.
A végső elhatározás előtt megvárják a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) válaszát arra a kérésre, hogy a csapat csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzék át.
A munkabeszüntetést csak akkor kerülnék el, ha a FIFA teljesíti a követeléseiket, amelyek között a bevándorlási hatóság tornától való távoltartása is szerepel.
A Bayern Madridban, az Arsenal pedig Lisszabonban igyekszik előnyt gyűjteni a visszavágóra, könnyű dolga azonban egyik csapatnak se lesz.
Egy 14 éves bosnyák labdaszedő fiú lopta el Gianluigi Donnarumma törölközője alól az olasz elemzők jegyzetét a büntetőpárbaj előtt.
Majoross Gergely szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi jégkorong-válogatott 38 fős bő keretét.
Az angol másodosztály, a Championship klubjai az elmúlt tíz évben összesen több mint 3 milliárd angol fontos veszteséget halmoztak fel.
Minden gerelyét törötten találta az atléta, aki saját elmondása szerint maga is összetört.
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
A román válogatott szövetségi kapitányi posztjáról betegsége miatt lemondott 80 éves szakembert az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják.
Megvédeni, amit lehetetlen: nagyot mondott az amerikai focielnök, szerinte rendben van a dinamikus vb-jegyár
Don Garber, az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) elnöke megvédte a FIFA jegyárazási stratégiáját.
A hétvégi forduló izgalmas mérkőzéseket hozott az európai labdarúgásban: a Barcelona tovább növelte előnyét a spanyol élvonalban, itthon a Győr és a Ferencváros is nyert.
Jelenleg kilenc PL-klubnak még egyáltalán nincs aláírt megállapodása, és nem kizárt, hogy többen szponzor nélkül kezdik meg a bajnokságot.
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya bocsánatot kért a szurkolóktól a tegnapi megsemmisítő, 4-0-s vereség után.
A 2026-os egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságra kvalifikáló csapatok több mint fele többletköltségekkel és potenciális veszteségekkel néz szembe.
Itthon a Debrecen fogadja a Ferencvárost, míg Európában az Inter–Roma és a Monaco–Marseille párharc ígérkezik a nap fénypontjának.
A Chelsea 7-0-ra legyőzte a Port Vale együttesét a labdarúgó angol FA Kupa negyeddöntőjében, és továbbjutott.
-
-
