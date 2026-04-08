Hoppá, ezt ki látta jönni? Kirúgták az Újpest vezetőedzőjét, nem érte el a kitűzött célokat

Távozik az Újpesti TE jégkorongcsapatának éléről Jason Morgan vezetőedző és segítője, Kovács Viktor. A klub nem hosszabbítja meg a lejáró szerződéseket. A döntés oka, hogy az együttes az elmúlt két idény egyikében sem érte el a legfőbb célt, vagyis nem jutott be az Erste Liga elődöntőjébe.

Az egyesület szerdai tájékoztatása szerint a vezetőség levonta az edzőpáros munkájának tanulságait. Ancsin János szakosztályvezető kiemelte, hogy a klub egyértelmű elvárása a legjobb négy közé kerülés volt az Erste Ligában. Mivel ez nem valósult meg, a váltás mellett döntöttek.

A játékosként az NHL-t is megjárt kanadai tréner komoly magyarországi edzői tapasztalattal rendelkezik. Irányításával azonban az UTE felemás eredményeket produkált. Az első közös évükben a csapat csupán a nyolcadik helyen zárta a liga alapszakaszát, majd azonnal kiesett a rájátszásból. Eközben a Magyar Kupában és az OB I-ben sem sikerült bejutniuk a legjobb négy közé.

A jelenlegi szezonban némileg javult a bajnoki teljesítmény, hiszen az alapszakaszban a legjobb magyar csapatként a harmadik helyen végeztek. A rájátszás első köre azonban ismét a végállomást jelentette az Újpest számára. Bár idén eljutottak az OB I elődöntőjéig, a Magyar Kupa négyes döntőjéről ezúttal is lemaradtak. Ez az összkép végül nem bizonyult elegendőnek a közös munka folytatásához.