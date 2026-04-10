Defókuszált sportháttér. Futóklub. Emberek futnak maratoni távot a város utcáján, környezeti fény, másolat tér, elmosódott mozgás
Sport

Hatalmas változás készül a nagy városi futóversenyeken: örökre kitiltanák ezeket a maratonokról

Pénzcentrum
2026. április 10. 12:43

A párizsi maraton szervezői a vasárnapi futamon történelmet írnak: a nagy tömegeket megmozgató futóversenyek közül elsőként száműzik az egyszer használatos műanyag palackokat és poharakat a frissítőpontokról. A döntés megosztja a futótársadalmat: egyesek üdvözlik a fenntarthatósági lépést, mások viszont a teljesítményükért és a biztonságukért aggódnak - írta meg a BBC Sport.

Az új szabályok értelmében a futóknak saját ivóedényt kell magukkal vinniük. Ez lehet összehajtható pohár, puha kulacs vagy ivómellény, amelyet a pálya mentén kialakított frissítőpontokon tölthetnek újra. A szervezők a korábbi nyolcról tizenháromra emelték a frissítőállomások számát. Forró idő esetén emellett párakapukat is üzemeltetnek.

A lépést egy két évvel ezelőtti párizsi városi rendelet alapozta meg, amely minden fővárosi futóversenyen betiltotta az egyszer használatos műanyagok használatát. A szervezők becslése szerint a változtatással mintegy 660 ezer műanyag palacknak megfelelő hulladékot sikerül kiiktatniuk. Az új rendszert márciusban, a párizsi félmaratonon már sikeresen tesztelték. Lapértesülések szerint londoni, a new york-i és a chicagói maraton képviselői is a helyszínen lesznek vasárnap, hogy megfigyeljék a rendszer működését. 

A döntés ugyanakkor komoly vitát kavart a futók körében. A tizenegyedik maratonjára készülő Cari Brown például lemondott az egyéni csúcskísérletéről Párizsban. Meggyőződése szerint az utántöltés miatti megállások rontják a tempót és a futóritmust. Különösen azt sérelmezte, hogy a 2 óra 50 perc alatti célidővel induló versenyzők előre feltöltött személyes palackokat kaphatnak a pályán. Ez a gyakorlat az élmezőnyben bevett, de az átlagos amatőr futók számára nem elérhető. Brown szerint ez egyértelmű előnyt jelent a jellemzően gyorsabb férfi versenyzők számára.

Más futók ugyanakkor lelkesen támogatják a változást. Tina Muir, az egykori brit válogatott félmaratonista futó tavaly alapította meg a Racing for Sustainability nevű kampánycsoportot. Ő már régóta szorgalmazza az egyszer használatos poharak eltüntetését a nagy versenyekről. Muir szerint a futók hamar rájönnek majd, hogy az újratölthető rendszer korántsem olyan kényelmetlen, mint gondolnák.
